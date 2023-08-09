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Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus

Сегодня я сделаю небольшой обзор бюджетной акустической системы-трансформер Redragon Orpheus.
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После неудачной "эпопеи" с покупкой совсем уж дешевых акустических колонок, "аудиофильное желание" скукожилось и затаилось на время... И вот недавно, опять вырвалось на волю, требуя "Хочу!"...

Что ж, в нижнем сегменте "счастия" не нашлось, попробуем перейти в категорию повыше...

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И вот тут столкнулся с проблемой: на том же Озоне нет маленьких колонок в диапазоне 1200-1500 рублей. То есть, они есть, но точно такие же, как и по 600 рублей. По крайней мере, внешне. То ли некоторые продавцы излишне жадные, то ли "внутрянка" в этих колонках стоит другая (популярная, помню, тема с игровыми мышками на Али). Короче, рисковать не стал и присмотрелся к так называемым "саундбарам". Что это такое? По факту, две колонки, которые уже "набрались" на вечеринке и улеглись рядышком. Всякие глупости в виде "голубого пупка" не интересовали, достаточно лишь подключения к выходу ПК.

После продолжительного поиска (предложений много, но товары просто дублируются), остановился на "известном игровом бренде", Redragon. Модель Orpheus (древнегреческий Орфей знаменит тем, что перепел сирен и те с горя утопились).

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Итак, заказал, оплатил и жду. Смотрю обзоры (хотя уже поздно, раз заказал).

Коробка очень качественная, не уступает тем же упаковкам от игровых наушников среднего сегмента.

Пломба имеется.

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На обратной стороне коробки, краткие технические характеристики.

Их можно посмотреть и на сайте.

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Краткие характеристики.

Внутри, все упаковано в мягкий материал.

Тут гарантийный талон, наклейка и сами колонки.

Большим плюсом, лично для меня, является тот факт, что провод питания (USB) и провода подключения звука, раздельные. Поэтому подключить аудиосистему к внешнему блоку питания, не составит труда. Некоторые производители делают шнур Jack 3,5 (в наличие аудиовыход и микрофон) и USB единым. Это плохо, да, разделить можно, но в гарантийном случае, это может быть проблемой.

Сами колонки небольшие, узкие и вытянутые. Расположение логотипа явно намекает, что основным способом применения рассматривается форма саундбара. В таком варианте, его длина 37 см.

 Колонки объединяются типичным, для таких аудиосистем способом - специальным пазом.

 Соединение тугое и довольно надежное (по крайней мере, с "новья"). Имеется подсветка рукоятки регулировки громкости и подсветка самих динамиков. Она красная, не отключается. Рядом с рукояткой громкости есть два входа для подключения наушников и микрофона. Ничего необычного.

Каждая колонка имеет один динамик ( а другого за такую цену и не бывает) и еще типа "фазоинвертер" - отверстие хорошо заметно.

Вот так аудиосистема выглядит в варианте раздельных колонок.

А вот так -  в виде саундбара.

Проблем с питанием от ПК не было. Посторонних шумов не замечено (есть очень небольшой гул трансформатора). Также проверил работу системы от внешнего блока питания. В его качестве выступил зарядный блок от старого планшета Asus.

Мерцания подсветки я не заметил, а вот небольшая разница в яркости подсветки динамиков имеется. Не критично. Жаль, что подсветку так просто не отключить.

Еще одним минусом можно считать не особо длинный провод, соединяющий две колонки. Разнести далеко друг от друга не получится. Но поставить по бокам 27" монитора вполне можно.

Что касается качества звучания. Тут стоит сразу расставить приоритеты. Вы же при покупке KIA Rio не рассчитываете уронить свой зад в царство натуральной кожи и замши, притопить на все 600 "лошадок", оставив транспортный поток далеко позади? Ну и тут стоит подходить с адекватными запросами. Hi Endом тут, естественно, не пахнет. Но звук, для своего ценового позиционирования, вполне достойный. 


Нет перекоса по басам или высоким частотам. Все среднее. Но и для меломанов они не предназначены. А вот для игр - вполне. Я немного погонял в "гоночки", пострелял в "пострелушки" - все хорошо. Мне для строго оффлайна высокое позиционирование звука не важно. И в этом плане, аудиосистема работает нормально. Громкость звука для дискотек не подойдет, для игр - с хорошим запасом. Да, на максимальной громкости, уже вылезают артефакты. Оптимально, не превышать 75% возможностей по громкости. Этого хватит вам сполна.

Для понимания степени громкости, приведу показания шумомера. Он неточный, но для понимания сойдет.

В полной тишине мы имеем в среднем 17 dB

(тишину лишь нарушает тревожное тиканье часов, безжалостно отмеряющие безвозвратно потерянное время). А вот такое значение, я получил при почти максимальной громкости аудиосистемы.

Итог.

В целом, неплохая аудиосистема для своего ценового диапазона. Для игр подойдет. Довольно строгий вид, разве, что подсветка может кому то не понравится.

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