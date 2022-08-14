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Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100

Очень коротко расскажу об акустической системе Gembird SPK-100, ее преимуществах и недостатках. А также расскажу, какой я сделал вывод по аудио колонкам с USB питанием...
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Я уже писал небольшую статью, как купил аудио кабель Dayton 3,5 Jack - 2xRCA для своих компьютерных колонок. А, т.к. не был уверен в результате, то одновременно заказал и недорогие колонки с USB питанием до 500 рублей. Хотя товары были заказаны одновременно, с аудио системой произошла заминка с доставкой.

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Провода уже доехали и я их проверил. Можно было даже отменить заказ на колонки, но я посчитал, что "в хозяйстве пригодятся"... "Звонок из высших сфер" я проигнорировал...

Короче, акустическая система прибыла (вообще, смешно это определение применять к такому типу продукта):

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Упаковка была не поврежденная, запечатанная (хотя в данном случае быть уверенным на 100%, что она не вскрывалась, нельзя).

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Вот такие параметры имеют колонки:

Сами они упакованы в "пупырку":

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Внешний вид довольно симпатичный, особенно в белом цвете (мне было без разницы, но просто белые дешевле):

Быстренько размотал провода и подключил к "тырнетному" компьютеру на проверку. Что можно сказать о звуке? Он не лучше и не хуже аналогов. Громкость в моем случае достаточная. И для моего варианта использования колонки подходят. Но опять, есть одно "Но"...

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Колонки дико фонят и свистят... 

Я проверял на всех трех компьютерах и везде это проявлялось, хоть и с разной степенью громкости и своими нюансами.

Наиболее громкий свист был на игровом компьютере с платой ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4. Просто включаем ПК в сеть и все...слушаем дикий свист из колонок...Подключение к передней или задней панели роли не играет. Я даже засомневался в том, нормально ли все с самим компьютером. Вытащил старые сломанные колонки (работает только одна колонка и к тому же хрипит) - нет свиста. Притащил колонки TopDevice - все нормально.

На интернетном компьютере с платой ASRock P67 PRO 3 были свои "закидоны": от передней панели свиста почти нет, но сильно слышны наводки от мышки при ее перемещении или прокрутке колесика. При подключении к задней панели свист становится довольно заметным, да еще и периодический треск стал появляться.

Ну и третий компьютер с платой Gigabyte Z77m-D3H свистит. Средне, но свистит...


Естественно, что такой вариант развития событий меня вовсе не устраивает и я сделал возврат товара. Тут проблем не возникло. На сайте указали, что можно отнести товар назад в пункт выдачи и уже на обратном пути домой, деньги вернули на счет. Это очень приятно.

Таким образом я был примерно один час не совсем счастливым обладателем аудиосистемы Gembird SPK-100...

И какой же я сделал вывод из этой ситуации?

Дело в том, что с колонками такого рода подключения к питанию (т.е. USB разъем) я сталкивался достаточно на работе. И все они так или иначе имели "шумовые дефекты". Наиболее часто это выражалось просто в "звуковом сопровождении" движения компьютерной мыши (те самые наводки). И все это теперь заставило меня поставить крест на подобного рода девайсах. Вот совсем не хочется снова экспериментировать. Если понадобится, то буду брать только с питанием от сети 220 в. 

А вот тут мне бы хотелось услышать мнения читателей, поскольку вообще не имел опыта работы с недорогими колонками (от 1000 до 1500 условных рублей) с питанием от сети. Стоит ли такие брать? Будут ли наводки от такой акустики или нет? Понятно, что никакого качественного звука тут тоже не будет (это и не требуется), лишь бы потустороннего не добавлялось...

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