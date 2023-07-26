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Игры подобного жанра, я не люблю. Не мое. И данную игру рассматривал только, как материал для статьи. Я особо про нее ничего не знал, кроме жанра и мельком глянул один обзор.

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Итак, игра относится к жанру экшен, приключение. Я бы добавил еще и стелс. Сама игра вышла, как эксклюзив для Google Stadia еще в 2019 году. Теперь перепало и нам (анонс 6 июля 2023)...

Создавали игру в студиях Tequila Works, Parallel Circles. Издателем выступила Tequila Works. В основе лежит вечный "Нереальный Двигун".

Что говорит об игре Steam: "Воплощайте страхи… Бойтесь воплощений.

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GYLT – мрачная история о том, как фантазии и реальность переплетаются в странном печальном мире, способном воплотить наяву ваши кошмары. Прячьтесь от страшных существ или сражайтесь с ними, чтобы преодолеть испытания этого жуткого мира.

GYLT — это повествовательное приключение, сочетающее головоломки, стелс и экшен. События происходят в выдуманном старом шахтерском городке штата Мэн.

Вам предстоит побыть в роли Салли, маленькой девочки из Бетелвуда. Ее жизнь непроста, а после исчезновения двоюродной сестры Эмили становится еще хуже. Спасаясь от группы задир, Салли попадает в искаженную версию Бетелвуда, где страхи и самые худшие воспоминания воплощены наяву самым странным образом".

В общем, играть я не собирался. Только посмотреть графические настройки и быстренько протестировать. Первые минуты лишь подтверждали мои предположения: перемещение происходит вдоль экрана (ну, чуть-чуть ближе-дальше). В этот момент, наша героиня Салли, клеит объявления о пропаже сестры. Если и весь игровой процесс таким будет, то дойду ли я до тестирования...

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Но, после вышеупомянутой погони, нам дают нормальное управление девочкой.

Вид от третьего лица, все по классике.

Мы пробираемся к канатной дороге,

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по пути нам объясняют основы управления и геймплея. Идти, присесть, бежать, использовать предметы... все банально. Чуть позже, нам дают фонарик и сразу предупреждают о последствиях его использования...

Пока не понятно, чем нам это грозит...

После непродолжительной поездки по канатной дороге (короткий ролик), мы попадаем в город Бетелвуд, который довольно сильно разрушен. Все мрачно. Фонарик выдали не зря...

Тут же мы начинаем исследовать городок.

В этом сильно помогает карта.

Там есть и цель (не всегда), и интересные находки, которые, по тем или иным причинам, мы пока не можем взять.

И в школе мы замечаем ту самую Эмили. Но в школу еще надо попасть... Вот тут, мы впервые сталкиваемся с местными чудовищами.

Игра превращается в неторопливый, не особо сложный стелс.

Мне нравится.

Попав к школу,

мы видим и какие-то глазастые растения, которые перекрывают некоторые проходы.

Но на это нам вскоре дают "инструмент": фонарик с функцией "лазергана". Да, тут можно убивать монстров, стреляя в определенные части тела! А можете проходить "по стелсу". Вариативность, однако...

В качестве аптечек выступают ингаляторы, которые иногда встречаются. А "патронами" для нашего фонарика служат батарейки.

Ресурсы лучше не пропускать, особенно, если вам приспичило превратить игру в шутер. Сюжет немного раскрывается в найденных дневниках.

Читать их стоит для полного понимания сюжета.

Постепенно, монстров становится больше.

Для тихого проникновения можно применить отвлекающий маневр: бросить банку газировки.

Такие моменты трудно пропустить, ведь рядом с подобными местами всегда есть автомат с газировкой.

Есть в игре и небольшие головоломки. Для прохода нужно, например, потушить огонь или отключить подачу электричества. Они не сложные, по крайней мере, в начале игры.

Процесс прохождения очень даже заинтриговал. Но, приступаем к "исследованию" графики.

Графика выполнена в мультяшном стиле, очень похоже на pixarовскую. Я не любитель такого подхода. Но игра меняет мое мнение. Мрачно. Сайлент Хилл на минималках.

И музыка в тему...

Но вернемся к графике. Объем настроек небольшой.

Основных пресетов, как таковых, нет. Но мы будем "крутить" вручную.

Ультра настройки:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Особых различий тут не увидеть.

Есть в игре и возможность применения апскейла.

Это внутриигровое масштабирование и FSR (наверно, первая версия). Вот так игра выглядит на ультра настройках + FSR в режиме "качество":

Вот ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Приступаем к тестированию. Сама компания указывает следующие системные требования:

Но я все равно буду тестировать на ультра настройках.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый момент:

И вот, что получилось.

График фреймтайма

Инпут лаг.

Итоговый результат.

Как видите, на GTX 1070 можно играть на ультра настройках графики. Да, фреймтайм рваный, но это проблема самой игры. Лечится подобное заданием фпс через Панель управления НВидиа. Редкие подгрузки устраняются использованием ССД накопителя (игра в тестировании находилась на жестком диске). Распределение загрузки потоков процессора не особо равномерное. 8-ми потоков хватит с запасом. Оптимизация "не фонтан", но сойдет.

Выводы.

Мне игра понравилась. Точнее: мне понравилось начало игры, многообещающее. Есть стелс (а это я люблю), атмосфера, несмотря на мультяшную графику, довольно мрачная. И сюжет пока интригует. Может позже, я в ней разочаруюсь, но пока эмоции от процесса положительные.

Стоит ли вам играть, зависит от вашего отношения к подобным проектам. Но одно очевидно точно: небольшие студии могут еще удивлять своими продуктами.