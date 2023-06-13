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"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил

Сегодня, господа-товарищи (обращение "дитятки" некоторых бесит...), я расскажу сказку на тему очередного шедевра Голливуда - "Форсаж Х"...
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"Давным-давно, примерно десять лет назад, Аквамен поплыл в Рио-де-Жанейро, по своим акваменским делам. И проплывая под мостом, случайно получил по своей акваменской голове контейнером.

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 После чего поплыли его акваменские мозги. Он вылез на сушу и решил найти того "борзого", что решил на него "наехать". Попутно поиску нечестивца, он сделал себе клевую прическу, покрасил ногти и приобрел новомодный "голубой" прикид.

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Вести себя он тоже стал довольно странно: то ли от удара по голове, то ли от резкой декомпрессии при всплытии.

"Борзого" нашел довольно быстро. И решил не просто оторвать ему голову, а заставить мучиться.  Виновником беспокойства оказался некий Доминик Торетто, который собрал разных людей и силой удерживал их вместе, называя "семьей".

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Причем, от бесконечных травм от аварий, интеллект Доминика несколько затуманился. Другой причины не понимать, что это не его сын, я не вижу...

Чьего сына он учил вождению, так и осталось тайной...

 Аквамен сначала решил разрушить Ватикан яйцом Годзиллы.

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 Но доблестная команда "самой известной семьи", минимизировала ущерб. Чем провинились итальянцы, нам не объяснили. Может Аквамену досталась просроченная мацарелла?


Доминикосемья решает действовать по всем фронтам, чтобы найти Аквамена. Свежеприобретенный брат Доминика, не вышедший из роли Миротворца, отвозит "чужого сына" в тайное убежище, попутно отпуская несмешные смешинки.

Летти (она же Хольга) в тюрьме выясняет чей бюст крепче с Сайфер.

Сам Доминик, делая "сурьезную" мину каждые пять минут, мечется из города в город, ища непонятно что. А остальные обормоты семьи, обормотятся в Европе. Сам Аквамен страдает от недостатка соли в организме и разговаривает с трупами.

 Некая таинственная организация объявляет охоту на всю Доминикосемью. Временами на Землю, в помощь Доминику, прилетает Капитанша Марвел.

Но вся помощь оборачивается бестолковыми разговорами и действиями. В итоге, получив пулю в бок, она удаляется, якобы "Вселенная зовет"...

Ближе к концу, наша команда стягивается к некой точке G, где и будет финальный баттл. Миротворец, поняв, куда он попал, решает покончить жизнь самоубийством.


Аквамен в конце вспоминает, что он повелитель воды и хочет уничтожить Доминика с "чужим сыном", наиболее подходящим способом.

Но... тут режиссерская Шахерезада прерывает свой рассказ..."


Вот что сказать... Это просто восхитительно. Да, я искренне восхищаюсь упоротостью режиссеров, сценаристов и маркетологов данной франшизы. Для этого нужен своеобразный талант! Мало того, что сюжет писал наркоман под грибами, травкой и прочими препаратами. Так еще и явное "Продолжение следует..."

Куда? Зачем? Почему бы вам не остановиться? Посмотрите со стороны на свое "произведение", это же полное г...

Сколько можно клепать одно и то же, лишь отличающееся спецэффектами? Все "идеи" уже просто надоели. Сколько раз во франшизе состоялось воскрешение? Я уже сбился со счета. И тут опять!

А новые идеи имеются? Сам фильм давно уже перешел из разряда "фильм про гонки" в разряд "третьесортная фантастика". Ничего и близко к реализму уже нет. Женщины дерутся так, что Сино нервно курит в сторонке.

Причем, ранее, за ними этого не наблюдалось. Один и тот же фарш "враг нашего врага - наш друг" снова перекручен и использован. И зачем героя Джейсона Мамоа сделали полным идиотом?

Это не Джокер. И это не смешно. Это тупо, до отвращения тупо. Разговоры самого Вина Дизеля - это "полной пафос" о семье. Он вообще может быть хоть немного похожим на человека? Какое-то клише, а не персонаж.

Давайте, вспомним, с чего все началось. Доминик Торетто страстно увлекался гонками. Сколотил команду единомышленников. Денег не хватает, они по-немногу подворовывают. ФБР внедряет к ним своего агента. Он постепенно начинает импонировать Доминику и влюбляется в его сестру. На лицо конфликт проф. деятельности и личностных чувств. Итог мы знаем. Идеальная концовка очень хорошего фильма про гонки. Все. Больше не надо снимать. Но нет! За бабло продюсеры мать родную на панель выведут. И в итоге, имеем это...

Отвратительный фильм. Омерзительный фильм. Ни игры актеров, ни режиссуры, ни сценария. Ничего тут нет.

Поэтому фильм должен называться в русской интерпретации "Форсаж Хэ". Только так и не иначе. 

Смотреть это очень не рекомендую.


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