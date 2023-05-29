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В последнее время к очень спорным статьям по подбору комплектующих, появились точно такие же "спорные" (и это еще мягко сказано) комментарии. Отбросим всяких троллей-многостаночников из Апшеронска и отбитых фанатов. Многие советы не просто спорные, а даже вредные.

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Я коротко пройдусь по всем комплектующим современного ПК, постараюсь обойтись без конкретных примеров (чтобы не тыкали заказанностью статьи).

1.Начну с процессора .

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Тут выбирайте по своему бюджету и привязанности к бренду (можно подумать, что выбор велик). Мощность будет зависит только от вашего бюджета. Но есть несколько важных нюансов. И их игнорировать не стоит. Многие блогеры, выпрыгивая из штанов, советуют брат i3-12100. Это не надо делать! Причина банальна: "революционный рывок" (читай, уход от прямой конкуренции) компании AMD, открыл ядерную гонку и теперь ее не остановить. Поэтому процессор конфигурации 4/8 уже на пределе (даже, за пределом) комфортности. И пусть сколько угодно рисуют преимущество по фпс. Знайте: выбор игр сделан именно под i3-12100. Кроме того, всякими способами избегают показатели по 1% и 0,1% редких и очень редких событий. А это комфортность гейминга.

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Далее, стоит ли смотреть на более старые поколения процессоров? Да, стоит. Если вас эта мысль посещает, то у вас ограниченный бюджет. И нет ничего зазорного, чтобы взять тот же i5-10400 или Ryzen 5 3600. Вопрос, конечно, в цене комплекта (процессор + материнская плата). Тут все крайне индивидуально, смотрите по своим возможностям. И не надо тут писать, что такие старые процессоры сливают тому же i5-12400! Тот, кто имеет ограниченный бюджет, тот не будет смотреть на условную RTX 4090. А с бюджетной геймерской картой, разницы не будет (кроме особых случаев, типа StarCraft 2). Есть еще один важный момент, но о нем я упомяну при подходе к выбору мат.плат.

2. Материнская плата . Естественно, что процессор должен соответствовать сокету, тут, думаю, вопросов быть не должно. А вот в остальном... Выбирайте плату под свой процессор. Под мощные Intel, которые жрут, как не в себя, стоит брать платы с мощной подсистемой питания. Но и для топовых процессоров AMD этот совет актуален (тем более, что байка "плата за 4 тыщщи вытянит все", жива и здравствует). По конкретным моделям нужно спрашивать в профильных форумах, там вы получите более достоверную информацию.

Отдельно стоит остановиться на подборе плат под расхайпленный i5-12400. Да, процессор вышел удачный. Но стоит ли брать под него плату на H610 чипсете? Вопрос спорный. Зависит от самой платы. Я бы не брал без радиаторов на системе питания. Кроме того, стоит узнать, какие регулировки имеет такая плата в биосе. Ведь на бюджетках биос часто делают излишне кастрированным. Касательно китайских брендов. Я бы их ни в коем случае не брал. Уже имеется случай, когда именно на H610 попадался бэушный чипсет. Поэтому всякие Сойо, Шмойо, Хуананжи и прочие, стоит обходить стороной. Форм-фактор зависит от ваших предпочтений. mATX более компактен и дешевле полноразмерной платы. Но имеет обычно меньше SATA разъемов и могут быть проблемы при подборе комплектующих. Например, большие кулеры со 140 мм вентилятором, могут перекрывать верхний слот pci-e. Да и подключение разных вентиляторов/накопителей потом будет более сложным делом. mini-ATX - это для "эстетов". Собирать игровой ПК на такой платформе является неимоверной глупостью.

Еще важный момент при выборе старой платформы, не поддерживающей pci-e 4.0. Тут наши обожаемые производители видеокарт подложили такую вонючую и грязную свинью. Речь об урезке "писиай" линий. Именно на бюджетных картах. Вот этот момент при выборе основы стоит держать в голове. Причем, дальше будет только хуже. Не удивлюсь, что будущая RTX 5070 тоже получит "обрезание" по этому параметру.

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3.Оперативная память.

Тут все просто. Если вы не собираетесь ее разгонять (а разгон оперативки самый нудный и противный), то просто берите любую подходящую, но желательно брендовую. Включайте XMP-профиль и все. Это самое простое. А вот если заморачиваться... Тут уже настолько глубокая тема разгона частоты и корректировка таймингов, что требует отдельной статьи. И тут выбор модели важен.

А стоит ли брать память малопонятных брендов? Вопрос интересный. Если в магазине с гарантией, то можно пощупать и Netac. Вроде ее пока не ругают так активно.

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16 Гб или 32 Гб? Пока для игр хватает 16. Те, кто включает все подряд и ему мало, это их проблемы. Но в условии ограниченности бюджета, брать 32 гига точно не стоит, уж фпс вы таким образом не повысите.





4.Подбор охлаждения на процессор .

Опять все зависит от бюджета. Я бы обращал внимание на таких производителей, как: ID-Coling, PCCooler, DeepCool, Thermalright. Пожалуй и все. Остальные сильно переоценены. Ну, а для владельцев топовых Intel, AMD стоит смотреть на СЖО. Несмотря на то, что потребление процессоров Intel намного превосходит этот параметр от AMD, греются они одинаково жестко. А глупые советы "лимиты зажать и все будет нормально" стоит пропускать мимо ушей. Их дают не особо умные люди. Это, как купить Бугатти и ехать со скоростью таракана для экономии топлива. Дурость.

Про выбор самой СЖО ничего не скажу: тема мне не интересна и неизвестна, пропускаем.

При выборе воздушного кулера не стоит доверять параметру "Рассеиваемая мощность". Нет единого стандарта для этого, каждый производитель сам себе "стандартизатор". Для экономии бюджета можно обратиться и на Авито. Старые кулеры еще способны на многое - это не раз доказывал "писатель из лесу" в своих тестах. Ну а крепление... При наличии смекалки и прямых рук, это не проблема (опять же, вспоминаем "Kolhozing by Leshiy"). Так вы сэкономите 2-4 тысячи рубликов.

5.Видеокарта.

Самое "сладкое" и дорогое. Само собой, что выбор определяется вашим кошельком. Что выбирать: AMD или NVidia, зависит от ваших предпочтений. Хотите "лучи" - карты RTX, не нужны - RX.

Пока выбирать карты от Intel я бы поостерегся. Слишком они еще сырые. Кроме того, в сети нет тестов этих карт в старых играх. А там могут быть "сюрпризы". Кроме того, "синие" карты сильно благоволят к новым платформам и ставить их на старые чипсеты, не самая хорошая идея. Как и видеокарты от AMD в низшем игровом сегменте. Да-да, тут опять вспоминает об обрезании линий pci-e. Поэтому для условной платформы на Скайлейке выбор между 6500XT и GTX 1650 Super не стоит: только НВидиа. По крайней мер, пока товарищ Гром 9000 не предоставит доказательств, как 6500XT "рвет и мечет"...

На что еще обращать внимание? На СО карты. По большей части и все. Разгон, как таковой, уже отсутствует, нормальные пользователи свои карты даунвольтят. По схемотехнике тут такой расклад. Есть мнение ремонтников (типа Vik-on) и мнение пользователей. Это две разные точки зрения. Обе имеют право на жизнь. Просто у них совершенно разные подходы. Ремонтники имеют дело исключительно со сломанными картами (а зачем им рабочие?). И они исходят из конструкции плат. Но. Все карты, исключая последние поколения, прошли через горнило майнинга. И что там было, только майнер-упырь знает. Не стоит напрямую транслировать это на карты, использующиеся для игр или проф. деятельности (майнинг - это барыжничество). Обладатели RTX 4090 с большой долей вероятности, перейдут на RTX 5090. Поэтому им париться на счет долгой жизни продукта, не стоит. Благо имеется гарантия (при покупке в магазине). А вот, если вы точно знаете, что карта у вас надолго, то мнение ремонтников стоит послушать.

Брать или нет карты с Авито, решать исключительно вам. Я бы не советовал. По крайней мере, без личной проверки. Бэушные карты и рефабы с Али - та же история. Не советую. И не смотрите барыг и прочих блогеров на Ютьюбе. Они совершенно не понимают, как тестировать такие карты. Все поголовно гоняют карты в "бублике". И что они хотят там увидеть? Ужаренная память так не проверяется, на это есть другие способы проверки. А блогеры занимаются туфтой, погоняют "бублик" 10 минут с жесточайшим упором в поверлимит и делают вывод: "карта харошяя!" Стоит ли доверять таким горе-тестерам?

А что делать тем, кто не имеет возможности купить карту с рук по месту жительства? Не знаю... Может стоит подумать о покупке в магазине в кредит. Или играйте в "русскую рулетку" на Али со всякими Паладинами.

Сурово? Так скажите "спасибо" "гаражным короедам"...





6.Выбор накопителей.

Тут сами смотрите, по вашему желанию, потребностям и возможностям. Касательно конкретных моделей стоит знать, что вне топового сегмента ВСЕ производители используют тактику подмены компонентов в ССД. Поэтому вы заранее не можете знать, какую память и контроллер вам подсунут. Это научный факт. К огромному сожалению. Особенно в сегменте ССД накопителей от 1 Терабайта и выше. Вам могут спокойно распаять память типа QLC и все дела... Производители гарантируют лишь скорости на чтение и запись. А остальное... Вас это не касается. Теперь намного по производителям. Стоит ли брать всякие KingSpec и подобные? Да, в магазинах России с гарантией. Благо сейчас импортозамещение в данном сегменте неплохо сработало. Нужно ли обязательно смотреть на скоростные модели pci-e? Смотря для чего. Скажу за игры: разницы между обычным "народным" SATA и pci-e 3.0 нет. Да, игра быстрее загрузится. Но это так важно? Потерпите чуть дольше. Если игра сделана отвратительно, то никакой скоростной ССД накопитель вам не поможет. Я это уже показывал на конкретных примерах. Поэтому не стоит рвать жилы и брать самый-самый быстрый. Это не поможет.

Нужно ли брать HDD? По надобности. Под "файлопомойку" стоит. А под игры? Зависит от конкретной игры. Огромное количество игр абсолютно равнодушно к скорости накопителя. Уж поверьте. Причем, привязка к "новизне" игры весьма условная: есть и старые игру, которые "хотят" ССД.

Про объем. Под установку Windows и основной пул программ (включая Офис), вам хватит с большим запасом 120 Гб. Далее, сами считайте.

7.Корпус.

Опять же, "пляшем" от вашего бюджета. Стоит сразу развеять миф, что только дорогие хорошие корпуса обеспечат вам отменный продув вашего железа. Это совершенно не так. Какой-нибудь корпус за 4000 рублей может быть лучше дорогущего в этом аспекте. Так зачем платить больше? За бОльшие деньги вы получаете, значительно лучшее качество исполнения корпуса. Более продуманную эргономику, больше места под кабель-менеджмент и прочие приятные мелочи (шумоизоляция, удобные крепления под накопители и т.д.). Именно продуваемые корпуса стоит присматривать для горячего железа. Ставить условную RTX 4090, как любят некоторые, в коробку из под обуви - извращение. Можете спорить, сколько угодно. Но прохладно и тихо в таком кейсе не будет никогда! Учитывайте при выборе размеры своей видеокарты и кулера. Иначе может оказаться, что боковая крышка не закрывается. Для видеокарт с новомодным разъемом доп.питания стоит присматривать самые широкие модели корпусов. Это необходимо, чтобы при закрытии боковой крышки/стекла вы не давили на разъем, ухудшая тем самым контакт. Какой именно вариант выбрать, можно спросить у нас на форуме.





8.Корпусные вентиляторы.

И опять сразу скажу о главном мифе. Не существует в природе высокопроизводительных и тихих одновременно вентиляторов! Вот нет и не будет. Разница в цене же обусловлена конструктивными особенностями вентилятора, его качеством исполнения. При прочем равном, стоит рассматривать установку вентиляторов размером 140 мм (если они ставятся): таким образом обороты станут чуть ниже и шум также снизится. Расположение и количество зависит от конкретного корпуса и подобранного железа. Сами не можете настроить? Добро пожаловать на форум, там вам все разъяснят. Но хотя бы парочку корпусных вентиляторов стоит поставить: один на вдув спереди, другой - на выдув сзади.





9.Блок питания.

Я его указал последним, но покупать БП по остаточному принципу не стоит! В комментариях встречал ошибочное мнение, что "переплата за сертификат чисто маркетинг и не надо этого делать". Глупое мнение. Да, с одной стороны сертификат говорит ТОЛЬКО об эффективности БП. Но вы никогда не найдете блок без сертификата с такой же качественной схемотехникой, как среди "золотых". Даже основная масса БП с "бронзовым" сертификатом, имею довольно старую схемотехнику и совсем уж бюджетные компоненты в базе.

Для сборки ПК на новых компонентах, стоит смотреть именно модели с "золотым" сертификатом. Естественно, что не все они хорошие. Тут уже стоит изучать обзоры и читать отзывы на форумах. А вот под апгрейд не молодой системы можно подбирать и "бронзовые" модели. Опять же не все. К примеру, у довольно популярных блоков питания Be Quiet! System Power 10 имеется весьма существенный недостаток - высокие пульсации. И, похоже, это не брак партии, а некая тенденция. Брать его не стоит.

Среди бюджетников лучше обратить внимание на модели Chieftec SteelPower BDK, Chieftec Proton, Cougar VTE x2, Cooler Master MWE Bronze. Если совсем "кисло" в бюджете или железо откровенно старое, то сойдет и DEEPCOOL PF. Не стоит брать БП с огромным запасом по мощности. Это дурость и пустая трата денег. Кроме того, такой БП просто не отработает нормально защиту по перегрузке. Пусть хоть у вас будет "титановый" Сисоник. Относитесь к шумовым характеристикам БП под нагрузкой скептически, ведь ваше мощное железо будет также шуметь, и за его шумом вы вряд ли услышите сам БП. Кроме того, действительно тихих моделей 1000 ваттных БП не бывает, все они под полной нагрузкой довольно шумные. Иначе отвести тепло из корпуса будет невозможно. И еще один факт учитывайте при подборе БП. Это длина проводов и расположение разъемов для периферии. Некоторые "обзорщики" железа на нашем сайте напрочь данный фактор не учитывают. А сколько стоит качественный удлинитель для дополнительного питания процессора, можете поискать сами...





Что в итоге? Собирая ПК с нуля, просто возьмите листок бумаги, карандаш и ведите подсчет от исходного бюджета. Приоритет: видеокарта, процессор/мат.плата, память, БП и все там остальное. При вылезании за пределы бюджета, придется "кроить". Лучше - за счет корпусных вентиляторов, процессорного кулера и дополнительного накопителя. Пусть пока посидите на боксовом "кульке", копя деньги на нормальный. Категорически не советую брать сначала одну плашку памяти, в надежде потом докупить другую. Сейчас во время санкций можно "сесть в лужу" и подобный продукт просто пропадет из продаж. А совместимости разных плашек вам никто не гарантирует. Поэтому делайте свой выбор неспеша и обдуманно.

P.S.: Картинки просто ради "красоты"...