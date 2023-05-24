За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Для начала, небольшое пояснение, навеянное пищевой промышленностью. Как многие знают, окромя молока в продаже имеются, так называемые "молокосодержащие продукты", где доля сухих веществ самого молока не должна быть ниже 25%. Короче: выглядит, как молоко, пахнет, как молоко, и на вкус молоко. Но не молоко. Вот по этой аналогии, для себя лично я ввожу в обиход понятия "игровой продукт" и "продукт кинематографа"...

реклама

Теперь, к теме...

Я люблю мистические фильмы ужасов, с легким налетом (а иногда, и тяжелым) религиозной составляющей. Всякие там "Омен", "Изгоняющий дьявола" и прочее.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

И вот, увидел возможность посмотреть продукт кинематографа 2022 года "Заговор дьявола" ("The Devil Conspiracy").

Режиссер сего чуда - Нэйтан Франковски. В ролях: Элис Орр-Юинг, Джо Дойл, Эвелин Холл, Питер Менса, Джо Андерсон, Брайан Каспе, Джеймс Фолкнер.

реклама

Несмотря на то, что многочисленные комментарии просто негодовали: "Черный архангел Михаил! Скоро и до трансгендеров дойдут...". И так далее... Я полностью согласен, что в свете христианской религии (на момент образования оной), черный архангел выглядит, мягко говоря, нелепо.

Вот такой в фильме архангел...Но с другой стороны: а кто его видел то?

В конце концов, это еще не приговор, да и предыдущие роли Питера Менса

реклама

("Аватар", "300 Спартанцев", "Спартак: Кровь и песок") были весьма неплохие для второстепенного плана. Поэтому рискнул и посмотрел...

Итак, речь идет о группе ненормальных религиозных фанатиках-оккультистах, которые украли Туринскую плащаницу, где по некоторым сведениям, могла остаться ДНК Иисуса Христа. И собираются клонировать его в своих сатанинских целях. Это им было необходимо для освобождения из заточения Люцифера, который был прибит к скале мечом архангела Михаила в Преисподней (для тех, кто "не в танке": Люцифер сам был ангелом и был сброшен с небес на землю).

И вот некая мадам Лаура Милтон

реклама

становится свидетелем кражи плащаницы и убийства одного из священников.

Саму ее тут же похищают в целях использования в качестве "инкубатора"...

А умирающий священник призывает в свое тело Михаила... Поэтому созерцание архангела в неканоническом виде в фильме довольно непродолжительно... И тут вы можете подумать: наконец-то! А, нифига! Лучше бы он оставался в образе куда более внушительного представителя африканской расы.

Жидковато тельце для архангела...

Михаил в образе смертного временами тупит, временами - нет. Тут, вероятно, сами сценаристы путались в своем сценарии: знает ли Посланник Небес о всех земных технологиях или нет. Выглядело это довольно жалко и убого. Но больше всего "понравилось", как один из священников стал объяснять Михаилу, как культисты собираются освобождать Люцифера и что он будет делать потом...

Типа архангел Михаил был не в курсе...

В результате, вооружившись берданкой, Михаил отправляется спасать нашу героиню от насильного оплодотворения...

Фильм местами пытается быть мистическим фильмом ужасов, местами - мистическим боевиком. Ни то, ни другое, ему совершенно не удается. Есть ли хоть какое-то нагнетание страха и жути? Нет.

Есть хоть намек на "боевикость"? Тоже, нет. Примером хорошего мистического боевика может служить фильм "Легион" ("Legion") 2010 года.

Но не данный фильм. Там тоже фигурировал архангел Михаил, но он был крут. Тут же мы имеем дело с жалким его подобием. Его бьют, сажают на цепь...

Примерно к 2/3 фильма становится совсем непонятно, что собственно хотят эти культисты-сатанисты? Ведь Люцифер как бы ведет свою игру (пока в утробе "матери").

И кто такая это худая скверная старушенция?

А что это за неудачный родственник Пирамидоголового?

Ответа внятного вы не получите. Я все надеялся, что в конце фильма увижу эпичный баттл Люцика и Михаила в их настоящем обличии... Обойдетесь.

Н И Ч Е Г О. Просто слив финала с непонятным концом, кого все же родила главная героиня: нового Спасителя или Губителя?

Может мне показалось, но у нового Иисуса явно мексиканские корни...

Типа намек на продолжение? Нет, господа, это ни разу не "Омен", чтоб было продолжение. Это хлам и мусор, недостойный никакого внимания. И на фоне абсолютно бездарного сценария, убогих съемок, внешний вид афроМихаила нисколько не раздражает. Это меньшее, что будет волновать вас в фильме. Но смотреть его я крайне не рекомендую!

Хотите действительно хороший фильм ужасов на похожую тему? Посмотрите фильм 1999 года "Конец света" ("End of Days"). Это, наверно, единственный фильм ужасов с участием Арнольда Шварценеггера.

А каков Гэбриел Бирн в роли Дьявола!

Отличный фильм с хорошими актерами. Вот его стоит посмотреть.