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Итак, начинаем традиционный диспут...

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Но в начале, хочется сказать пару слов тем комментаторам, которые вообще не следят за "базаром". Ваши комментарии вас совсем не красят. Вот нисколечко. И более крутыми вы от этого не кажетесь.

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Это не в мой адрес... Смотрим статью товарища Vorvort "Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2". Статья ярого фаната красной продукции. Но для меня это не новость. Меня просто убили комментарии к статье.

- "Как с высоким АйКью и без бабы живется?"

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- "Ворворт, у тебя на аватаре было яблоко шестицветное я вспомнил, так ты не латентный а реальный ***"

- "*** чел, ты еще 100500 аккаунтов наплодил для лайков ЛОЛ, ты тотальный возрастной деген, найди себе деваху чтоли, может жизнь станет ярче. Если бы такое писал школьник бот вроде Зелота, это не было бы так печально, еще есть шанс вырасти и поумнеть (что и случается в большинстве случаев). Твой случай совсем печален, ничему тебя жизнь не научила. Мамкин геймер 40+ ЛОЛ, блин, вроде смешно, но в реале это печально"

И многое в том же духе... Вот скажите, кто вам дал право оскорблять человека? Кто? Вы его знаете лично?

Я никогда не являлся сторонником красного лагеря и я считаю Vorvortа неадекватным красным фанатом. Это я ему писал еще давно. И он об этом знает, как и другие фанаты (привет, котикам и лоликам)... Но оскорблять человека (ярлык фаната не оскорбление, а констатация факта) ... Какое вам дело, есть у него женщина или нет? Критикуйте, но по делу. Не переходя на личности! Не надо тут создавать филиал скотсетей.

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Точно такие же оскорбления личностного характера, употребляются в адрес еще одного моего оппонента, товарища Chimbal, особенно в статьях про Linux. Ругайте его тесты, поносите его статьи. Но личность оставьте в покое! Что за манера такая... Сразу видно поколение интернета, что привыкли к заочным баталиям... Будьте же людьми!





Но не об этом хотелось написать, просто накипело немного... Пар выпущен, теперь громим "красных"...

Как я и предвидел, никто из обладателей "божественного кастрата" RX 6500XT пруфов (или, говоря юридически, доказательств), что она громит GTX 1660 Super, не предоставил. А ведь я ждал от одного фаната...

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Но тут выходит статья, вернее новость "Radeon RX 6500 XT проверили в играх — видеокарта без проблем тянет последние новинки с высоким FPS".

Собственно, мои претензии не к статье и выводу, а к тому неадекватному блогеру, что тесты делал. По "счастливой случайности", я еще не удалил игру про предков Гарри Поттера. Просто хотел на метле полетать. Ведь мне написал один комментатор, что в полете не хватает 8 Гб видеопамяти... Нет, на моих настройках хватает, проверил, играя 2 часа.

Повторяю: на моих настройках! Само тестирование было в статье "Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy". Что там будет на высоких или ультра, я не писал, читайте внимательно. Но выше 7200 Мб мониторинг не показывал. Но, возвращаемся к тесту RX 6500XT. Ссылка на видео блогера. Из всех игр в видео, у меня есть парочка: Hogwarts Legacy и Horizon Zero Dawn. В первой я выставил точно такие же настройки (минимальные, 1080р) и проверил в Запретном лесу, в логове пауков (там как раз было задание):

Вышло вот так (вы ведь в курсе, что GTX 1070 и GTX 1660 Super примерно равны?):

Ну, товарищ grom9000, что там выходит у "божественного обрубка"? В среднем - 91... Ну, допустим... Результаты близкие, хотя локации схожи, но не идентичные.

Ждем проверку в Horizon Zero Dawn. Настройки я оставил свои, игровые.

Это более высокие настройки, чем в видео. И локация посложнее:

Вышло следующее:

Что там в видео? 55 кадров. Ой, а чего так мало? Может маленькая пип...шинка сказалась? Или просто так тестировал? А почему были выбраны такие локации? Самые сложные? Ни разу. В Хоггвардсе есть места и посложнее в графическом плане:

Особенно в солнечный день, тут уже никаких 90 фпс вы не увидите.

А в Horizon Zero Dawn стоит сделать тест в момент сражения со здоровенными робозаврами и спецэффекты вам гарантировано срежут около 8 фпс. Но зачем так унижать "любимку"... Ведь тогда не получится вывод о "Таким образом, даже на относительно бюджетной видеокарте вполне возможно запускать наиболее требовательные к железу новинки игропрома"... Вот почитает человек с небольшим бюджетом статью, посмотрит видео и купит "кастрат". А что получит в результате? Боль и унижение.

И эта таблица еще без учета новинок конца 2022 - начала 2023 года...

Ведь никакого приемлемого фпс там и близко нет! Хоть pci-e 4.0, хоть pci-e 7.0 Может стоит лучше купить с Авито GTX 1660 Super и получить гораздо более высокий фпс, без привязки к версии pci-e? А для комфортного "60+" фпс в 1080р стоит смотреть минимум на RTX 3060 или RX 6600XT. Правда, тут уже совсем другой бюджет...

Не сказать ли нам "спасибо" тете Лизе за то, которая сливает в последние годы рынок, что вкупе с майнингом привело к "оборзению" ее родственника? Ведь только могут говорить "мы могли сделать видеокарту уровня RTX 4090... но не захотели"... Я тоже мог выжать 500 кг с груди... но не захотел. Вы же верите мне, правда?

И, покуда, одна конкурирующая сторона, будет жевать сопли, другая будет борзеть. Вот и имеем наследницу GTX 1060 по цене "+10 тыщ"... Таковы законы рынка.





Ну и совсем коротко о том, как вас могут обманывать и обманывают блогеры. Я уже писал, что доверять безоговорочно тестам в интернете от блогеров не надо. А таких тестов все больше, ведь покупка карты от "известной фирмы MLSRJENXING" так выгодна... В плане температур или шума, они вас скорее всего обманывают. Ведь вы не знаете, сколько длился тест, какая была при этом температура в комнате. Какие обороты у "новодельных подвальных" карт с Али. А эти характеристики весьма важны. Никому дома не хочется устроить филиал майнинговой фермы или вертолетный вой. Поэтому смотрите на мониторинг внимательно. Если видите обороты свыше 2500 и блогер говорит, что тихо, он вас обманывает. А знаете, как еще вас можно обмануть? Смотрите внимательно на скриншот:

Нашли какие-нибудь подозрительные значения? Например, очень низкая температура, очень высокая частота чипа в даунвольте или непомерное потребление? Думаете фотошоп? Нет, все проще:

MSI Afterburner имеет такую функцию, как "формула коррекции". И вот тут можно подшаманить результат.

Поэтому, когда на убогом рефабе RX 580 с никакущей СО, вы видите очень низкие температуры, то либо мониторинг подкручен, либо карта орет, аки тиранозавр в брачный период.

На этом пока все. В следующий раз под каток неадекватной критики попадет одна немецкая компания, а также некая инновация в охлаждении, грозящая перевернуть мир...