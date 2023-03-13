Когда речь заходит о выборе новой недорогой видеокарты для современного игрового ПК, обладающей минимально вменяемой производительностью, то одним из наиболее оптимальных вариантов становится Radeon RX 6500 XT. Данная модель в целом быстрее, чем ее конкурент — GeForce GTX 1650; зачастую разница в производительности достигает 20-30%. При ценовой дельте около 10% решение от AMD выглядит более выгодным. Единственное, что для полного раскрытия потенциала Radeon RX 6500 XT требуется PCI-E 4-ой версии.
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Что касается реальных показателей, то видеокарта способна обеспечить комфортный геймплей во всех свежевышедших играх. К примеру, зарубежный блогер (ютуб-канал Periphio Gaming) протестировал Radeon RX 6500 XT в 20-ти популярных проектах, и в результате последняя продемонстрировала более чем достойные результаты. Так, в Hogwarts Legacy фреймрейт практически все время стабильно держался выше отметки в 80 кадров секунду.
С Cyberpunk 2077, достаточно сильно нагружающим графическое оборудование, Radeon RX 6500 XT справилась, можно сказать, играючи. Плавная картинка даже в нагруженных сценах позволяет с комфортом наслаждаться игровым процессом. При этом показатель 1% минимального FPS не падает ниже допустимого уровня.
Таким образом, даже на относительно бюджетной видеокарте вполне возможно запускать наиболее требовательные к железу новинки игропрома. Что уж говорить о проверенных временем шедеврах, которые на Radeon RX 6500 XT просто "летают".