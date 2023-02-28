Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
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Как я уже писал в статье "Ложь и обманутые надежды от современного игростроя", я не являюсь поклонником вселенной. Поэтому довольно прохладно отнесся к релизу. И уж тем более, не могу судить, насколько лор игры соответствует книгам. Но об этом несколько позже. Сейчас просто необходимо ответить некоторым комментаторам, которые написали свое мнение к статье "Субъективное мнение об Atomic Heart".
Игра Hogwarts Legacy вышла на ПК в феврале 2023 года. Разработчик - Avalanche Software, издатель - Warner Bros. Interactive Entertainment. Я не сомневаюсь, что разработчики были уверены в успехе игры. В свое время, фильмы дали неплохую кассу. Да и какие-то "фантастические твари" из этой вселенной не давали забыть о "волшебном мире палочек". А тут, в одном магазине буквально на днях, случилась очень дешевая распродажа этой игры. Ну, играть в нее я не буду, но для теста - вполне сойдет.
Итак, в начале меня ждет кеширование (которое повторяется при каждом запуске игры):
Затем игра гордо рапортует, что мне выставлены оптимальные настройки
и пошел сам процесс игры. Нам сразу предлагают создать своего персонажа:
Стоит отметить, что количество "темненьких" вариантов превалирует. Но, даже "светленькие" все же излишне загорелые. Видно, действие происходит в солнечной Калифорнии...
Что-то картинка излишне "мыльная"...
А это игра выставила не только средние настройки, но и FSR 1.0 в режиме "качество" (и это не самый качественный режим, если что)... Ладно, пролог побегаем так, потом посмотрим...
После эпичного вида самого Хоггвардса,
нас ждет распределение на факультет:
Когтевран... Хорошо это или плохо, я не знаю. Все равно игра не имеет с РПГ ничего общего.
Сразу приступить к тестированию не получается - нас тупо не выпускают наружу. А там, я думаю, условия будут посложнее. Поэтому приходится пройти основы обучения магии.
Но посмотреть на "картинку" можно. Настроек графики много, посмотрим, как выглядит игра на разных пресетах.
Ультра настройки графики:
Высокие настройки:
Средние настройки:
Низкие настройки:
К этому моменту я уже немного побегал по самому зданию и выставил такие игровые настройки: все на "средние", кроме текстур - они "ультра". И отключил апскейл, оставшись в нативном разрешении 1920х1080.
Игра поддерживает несколько вариантов апскейла, но там нет DLSS, что странно...
Может оно в другом меню?
Вот так игра выглядит на ультра настройках и с FSR 2.0 "качество":
Ссылка на слайдер.
Разницы между двумя вариантами сглаживания (высокое и низкое ТАА) я не заметил:
"Лучи Хуанга" в игре имеются. Но увидеть отражения можно и без них (правда, не везде):
На самом деле, это скорее всего, было нужно для сюжета...
И вот нас выпускают "в поля". Первая "уличная миссия" - сбегать в деревню, прибарахлиться. Тут и проведу тестирование.
Т.к. никто не читает, то о системе кратко: 8700T, GTX 1070, 1920x1080, HDD (пока).
Тестовый момент:
Вышло следующее:
Первоначальный всплеск фпс связан с тем, что игра по нажатию данной клавиши, выходила в игровое меню.
Общий результат:
Нууу, так себе.. А чего хотеть от кривульки с такими результатами новых видеокарт:
И тут некоторые комментаторы сладострастно потирают потные ручонки: "Ага, опять игра на медленном HDD!". Ага, опять... А что будет если ее поместить на SATA SSD? Посмотрим...
Вот вам, "искпердам", фризы при подгрузке внутри здания:
А, надо было тестировать на PCI-E 7.0... Но, чего нет, того - нет. Это вы уж сами...
Вот скорость загрузки самого сохранения заметно выросла. С HDD мы имеем 44,49 секунды, а при установке на SSD - 11, 22 секунд.
Еще "кусочек теста" при проникновении в тайную комнату. Тут уже чисто игровая настройка с ограничением фпс на уровне 60 кадров (через панель управления НВидиа).
SSD помогает, но не так, чтобы очень:
Итог:
Не, понятно, что на RTX 4090, все "летает"... Но без лучей и не в 4К...
Думаете, графика божественная? Нет. Ни разу. Приятная, местами очень неплохо "играет свет и тень". Но не более. Или локации бесконечно большие? Тоже нет. Просто руки надо иметь прямые.
Что же касается самой боевки, то мнение о ней не поменялось: "пиу-пиу" с чередованием "шмякля", "загори пуканос" и прочими заклинаниями. Очень на любителя. А вот загадки сойдут. Но опять же, многие не доступны изначально, нужны определенные "скиллы".
Вот такой краткий тест... Можно ли в эту игру играть, зависит от ваших предпочтений. По крайней мере, на GTX 1070 на определенных настройках, можно. На крайний случай, подрубите FSR. Нужен лишь SSD накопитель, чтоб снизить уровень фризов. И да, 8 Гб видеопамяти на ультра текстурах хватает с запасом (привет, красному "нефанату").
На этом все.
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