Я давно понял, что статьи никто не читает. Или читает, но не понимает написанного. Что ж требовать от поколения Тик-Тока, которое пыжится выглядеть старше... Понять более двух предложений для них уже непосильная задача...

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Отвечу на некоторые глупые комментарии.

"Дочитал до высера, что от покупки SSD скорость загрузки не сильно изменится. Братан, хватить пить пиво..." Судя по комментарию, "во хмелю" был именно автор комментария. Речь про загрузку не шла! Речь шла про подгрузки. А это две большие разницы. И, если комментатор считает, что это не так, то подтверждение этого будет в этой статье. Игра другая, но суть не поменялась (просто Атомное Сердце уже удалено)

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"Нашел на чем тестить)) Игре надо 1080Ti минимум и NVME SSD" - велком, вас тут только поддержат в ваших начинаниях... Но ведь не будет тестов, только слова...





"Сегодня я выскажу свое мнение об игре Atomic Heart, основываясь на просмотренном стриме, а также после небольшого тестирования... Да и хватит читать" - вот и все, что нужно знать о "читателях". Но написать мнение, сил хватило (Тик-Ток форева).

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"Как можно делать обзор по глючной пиратке?" - можно. Легко и непринужденно. Механика и сам геймплей не меняется! И это самое главное. Даже сделать выводы о графике в игре можно. Об этом, наверно, стоило подумать, прежде чем писать чушь.





"Игру можно оценить и за 500 р , купив ултимейт пасс на Xbox . (4 мес подписка) Что бы не писать про фризы и не позориться своим слабоумием, рассуждая о тех. состовляющей. Ибо разница в разы превосходит ожидания. Все приколы оценят реально олды . Нью фаги вскормленные западной титькой , не оценят атмосферность" - я понимаю, что праздники были, но может стоит напрячь мозги. Вот прям 500 рублей и все? Ничего-ничего более? Подумайте над своей фразой после 8 Марта... Касательно "оценят олды": Давайте мысленно представим, что человеку в 90-м году 10 лет. Он уже что-то понимает, хоть и не до конца. Т.е. человек родился в 1980 году и немного в детстве застал СССР. Сколько ему сейчас? Небольшой напряг мозга выдает результат - около 42-43 лет. И много тут таких? Что-то сильно сомневаюсь. Значит 99% вообще не имеет представления о СССР. В отличие от меня. Поэтому что-то говорить о ностальгии не надо.

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"OSD на пол экрана это уже диагноз, дальше смотреть и читать бесполезно" - так это для того, чтобы было понимание, что и как происходит. Или вы "экстрасекс"? Балаболов, которые несут ахинею, тут предостаточно, но вот подтверждений своим словам нет. Мониторинг же дает понятие о загрузке процессора по потокам, наличие подгрузки с жесткого диска и прочую информацию.





"В общем автор не смог в боёвку и в отсутствие бесконечных патронов )))" - автор смог, но не понравилась. Стрельба не только невнятная, но и вторичная. А уж способности перчатки проигрывают во всем аналогичным девайсам из других игр. Примеры? Пожалуйста.

Bulletstorm - хлыст намного эффективнее и эффектнее. Кроме того, на его работу подстроено и соответствующее окружение. Геймдизайн, какой должен быть.

Borderlands - точно также, выбор класса очень сильно влияет на геймплей, на сражения. Способности действительно работают. Они не носят декоративный характер. Но и оружие нисколько тут не вторично. Это шутер без всяких скидок.

Singularity - все способности носят или вспомогательный, или основной характер. Они очень важные и кроме самих боев играют важную роль в прохождении игры.

Prey - вот тут способности уже больше похожи на Atomic Heart. Но зато сами локации спроектированы так, что способности и тут очень нужны. В этом аспекте, Prey на три головы лучше.

Что же касается самого процесса "пиу-пиу", то Atomic Heart недалеко ушел от Hogwarts Legacy. Да-да.

Ну, вроде, все. Приступаем к самому тестированию.