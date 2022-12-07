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AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной

Изголодавшиеся в сезон майнинга по картам, готовы покупать, что угодно. Лишь бы хватало средств. Но оправдан ли такой подход? Рассмотрим на примере очень популярной (если верить количеству роликов на YouTube) RX 6600m.
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5
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
Новейший i9 13900KF немного дешевле
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке
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Китай - очень старая цивилизация. И очень мудрая. И китайцы, по полной программе, пользуются этим, сливая "глупым лаовеям" разнообразные штукенции, существование которых зачастую противоречит здравому смыслу.

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Майнинг, вернее его окончание, сыграло, в очередной раз, им на руку. И потекли в страну отмайненные, отрефабленные карты... Но среди этой горы явно поношенного товара, встретился и довольно любопытный продукт. Это видеокарта, созданная на основе мобильного чипа - Radeon RX 6600m. Я попробую донести суть подобного изделия до читателей. Те, кто решается на покупку данной карты, имеет полное на это право. Но проблема в том, что многие "обзорщики" либо лукавят, либо нагло врут в обзорах, говоря о преимуществе продукта и, обходя стороной, его недостатки.

Начнем с того, что официально компания AMD не давала согласия на производство данной карты. Значит, это самопал, сродни платам Хуанан на сокете 2011 v3 или разнообразных процессоров - мутантов. Т.е. продукт не имеющий отношения к компании AMD. 

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Важным аспектом стоит упомянуть, откуда берутся чипы и память. Нам доподлинно это неизвестно. Но вариант, что после окончания майнинг-бума продажи ноутбуков упали и остался запас чипов, меня не устраивает. Кто конкретно продает новые чипы? Производители ноутбуков? А как бы к этому "леваку" отнеслась компания AMD? Этот вариант стоит сразу отбросить. Далее, продают посредники. Но продажа чипов идет, в основном, по линии производителей ноутбуков. Зачем им посредники? Ну, допустим, что такой вариант имеет место. Но все мы знаем, что в майнинг ноутбуки точно также майнили "кефир" и прочую гадость. Поэтому, по крайней мере, солидная часть чипов для этих видеокарт пойдет со старых ноутбуков. А уж какие там были условия эксплуатации, думаю сами можете представить. Доподлинно узнать о чипе в конкретной карте, можно только при разборе. Да и обладать знаниями Vik-onа (Vik-off) не помешает. 

В данном случае, автор ролика обнаружил под новой термопастой старую... Что несколько нелогично для нового чипа, не находите?

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Лично я в данном вопросе - пас. Тоже самое относится и к памяти видеокарт.

Теперь по вопросу о том, что всякие разнообразные "производители" берут платы у компании Afox. Но сама компания ( которая, кстати ничего особого из себя не представляет) таких мутантов не делает. Зайдите на их сайт и сами в этом убедитесь. Но и вряд ли она поставляет платы для сторонних производителей. Скорее всего, правильнее говорить, что Afox и прочие 51Risc закупают компоненты в одном "магазине". Но Afox выпускает "лицензированные продукты", а все прочие, мутантов.

А теперь рассмотрим потребительские характеристики подобных карт. Большинство видео, которые нашел на YouTybe показывают идентичные карты от разных производителей, но имеющие один и тот же "радиатор". Без слез на это убогое поделие глядеть нельзя. Что тут не так?

Во-первых, мы имеем практически брусок алюминия, не ребра, как уже привыкли на более-менее мощных видеокартах. И всего две теплотрубки, которые не могут полноценно охватить весь графический чип:

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Т.е. сделано на "отвали". Хорошо, рассмотрим, как контактируют теплотрубки с самим радиатором:

Вы видите следы пайки? Нет. Просто банальный механический обжим. Это позор! Таким образом, СО сделана просто отвратительно. Но ведь практически все "обзорщики" в один голос говорят, что карта не греется. Как же так?

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Я уже писал в одной статье, что всякие тесты в бублике (а тут именно в нем все поголовно и тестируют) карт с маленьким поверлимитом бессмысленны. А тесты в играх не дают понимания, сколько на самом деле грели карту: минуту или час. В основном, температуры действительно нормальные. Но остальные аспекты блогеры не озвучивают. Некоторые говорят о процентах оборотов, что нам вообще ничего не говорит. Другие же молчат, как партизаны. Но, пересмотрев кучу роликов, все же удалось найти нужное:

Ну, вот...69 градусов больше походит на правду... Поэтому при покупке температурам хорошо за 70 не удивляйтесь.

Но я продолжал искать, какие все же обороты данных карт при этом. Нашел:

2200 оборотов в минуту при 61 градусе... Значит, при 70 будет еще выше. О какой тогда тишине идет речь? Значит, блогеры врут, либо глухие. Другого объяснения не может быть.


Я не отговариваю вас от покупки подобных карт: вы не маленькие, раз можете сами купить. Но стоит принимать во внимание все нюансы подобного приобретения.

В итоге вы получаете карту на новом текстолите и "рассыпухе", с подозрительными по происхождению графическим чипом и памятью. И отвратительной системой охлаждения. Далее - ваш выбор.

Касательно же "вендоров" подобных карт. Всякие 51Risc, MLSSE и прочие, не являются производителями карт, официально признанными компаниями AMD или NVidia.

 Значит, применимо название "подвальный Китай". Ну, и отдельно "камень в огород" фирмы Peladn. На сайте компании вы можете найти такую карту:

А, значит, перед нами точно такой же "подвальный Китай", не заслуживающий никакого внимания и с другими своими продуктами.

И последнее: о продаже данных карт. Многие отмахиваются рукой: дескать, на пару лет хватит... А кто вам сказал, что через пару лет можно будет купить спокойно новую карту? Политико-экономическая ситуация не дает каких-то радужных перспектив. Да и проклятый майнинг, как зомби может снова вылезти из могилы. Может придется сидеть на мутантах намного дольше (тем более, что их покупают люди с малым доходом), кто даст гарантию, что этот "самопал" проживет долго? И даже в случае благоприятного положения через пару лет, какая карта имеет больше шансов на продажу на вторичном рынке: Powrcolor RX 6600 или MLSSE RX 6600m? Думаю, что ответ очевиден.

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