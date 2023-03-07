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Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2

Сравнение производительности видеокарт RTX 2080 и RTX 3080 в 9 играх и проверка заявления главы Nvidia о двухкратной производительности 3080 в сравнении с 2080
[ ] для раздела Блоги
5
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
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Предисловие

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В сентябре 2020 года компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 и RTX 3070 на архитектуре Ампер. Во время презентации Nvidia на своих слайдах бескомпромиссно утверждала что флагман (на тот момент) RTX 3080 в два раза быстрее видеокарты предыдущего поколения RTX 2080, а предтоп (на тот момент) RTX 3070 быстрее флагмана предыдущего поколения RTX 2080 Ti.

Производительность RTX 3070 я рассмотрел в первой части статьи и доказал что глава Nvidia нагло лгал, когда утверждал что 3070 быстрее 2080 Ti. Во второй части будет проверено утверждение Джен Сун Хуанга что 3080 быстрее 2080 в 2 раза, поехали!

Методика тестирования и сравнение результатов

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
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S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
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Для каждой игры брался лучший результат тестов RTX 3080 и RTX 2080 ресурса HardwareLUXX

Все игры тестировались в разрешении 2560х1440 с максимальными настройками графики.

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Игры, тесты, сравнение результатов

Anno 1800


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В Anno 1800 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 35%

Battlefield V

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В Battlefield V RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 51%

Control

В Control RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 66%

Call of Duty Modern Warfare

В CoD MW RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 58%

Death Stranding

В Death Stranding RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 50%

DOOM Eternal

В DOOM Eternal RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 74%

F1 2020

В F1 2020 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 63%

Flight Simulator


Во Flight Simulator RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 32%

Shadow of the Tomb Raider

В Shadow of the Tomb Raider RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 56%

Выводы  

Тесты в 9-ти играх показали, что о двухкратном превосходстве RTX 3080 над RTX 2080 не может быть и речи. Глава Nvidia Джен Сун Хуанг еще раз подтвердил, что он лжец и мошенник, поклонникам "зеленой" продукции стоит призадуматься о реальных потребительских свойствах видеокарт перед их покупкой.


 

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