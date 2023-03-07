Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Предисловие
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В сентябре 2020 года компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 и RTX 3070 на архитектуре Ампер. Во время презентации Nvidia на своих слайдах бескомпромиссно утверждала что флагман (на тот момент) RTX 3080 в два раза быстрее видеокарты предыдущего поколения RTX 2080, а предтоп (на тот момент) RTX 3070 быстрее флагмана предыдущего поколения RTX 2080 Ti.
Производительность RTX 3070 я рассмотрел в первой части статьи и доказал что глава Nvidia нагло лгал, когда утверждал что 3070 быстрее 2080 Ti. Во второй части будет проверено утверждение Джен Сун Хуанга что 3080 быстрее 2080 в 2 раза, поехали!
Методика тестирования и сравнение результатов
Для каждой игры брался лучший результат тестов RTX 3080 и RTX 2080 ресурса HardwareLUXX
Все игры тестировались в разрешении 2560х1440 с максимальными настройками графики.
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Игры, тесты, сравнение результатов
Anno 1800
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В Anno 1800 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 35%
Battlefield V
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В Battlefield V RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 51%
Control
В Control RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 66%
Call of Duty Modern Warfare
В CoD MW RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 58%
Death Stranding
В Death Stranding RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 50%
DOOM Eternal
В DOOM Eternal RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 74%
F1 2020
В F1 2020 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 63%
Flight Simulator
Во Flight Simulator RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 32%
Shadow of the Tomb Raider
В Shadow of the Tomb Raider RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 56%
Выводы
Тесты в 9-ти играх показали, что о двухкратном превосходстве RTX 3080 над RTX 2080 не может быть и речи. Глава Nvidia Джен Сун Хуанг еще раз подтвердил, что он лжец и мошенник, поклонникам "зеленой" продукции стоит призадуматься о реальных потребительских свойствах видеокарт перед их покупкой.
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