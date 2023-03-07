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Предисловие

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В сентябре 2020 года компания Nvidia анонсировала видеокарты RTX 3080 и RTX 3070 на архитектуре Ампер. Во время презентации Nvidia на своих слайдах бескомпромиссно утверждала что флагман (на тот момент) RTX 3080 в два раза быстрее видеокарты предыдущего поколения RTX 2080, а предтоп (на тот момент) RTX 3070 быстрее флагмана предыдущего поколения RTX 2080 Ti.

Производительность RTX 3070 я рассмотрел в первой части статьи и доказал что глава Nvidia нагло лгал, когда утверждал что 3070 быстрее 2080 Ti. Во второй части будет проверено утверждение Джен Сун Хуанга что 3080 быстрее 2080 в 2 раза, поехали!

Методика тестирования и сравнение результатов

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Для каждой игры брался лучший результат тестов RTX 3080 и RTX 2080 ресурса HardwareLUXX

Все игры тестировались в разрешении 2560х1440 с максимальными настройками графики.

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Игры, тесты, сравнение результатов

Anno 1800





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В Anno 1800 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 35%

Battlefield V

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В Battlefield V RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 51%

Control

В Control RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 66%

Call of Duty Modern Warfare

В CoD MW RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 58%

Death Stranding

В Death Stranding RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 50%

DOOM Eternal

В DOOM Eternal RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 74%

F1 2020

В F1 2020 RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 63%

Flight Simulator





Во Flight Simulator RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 32%

Shadow of the Tomb Raider

В Shadow of the Tomb Raider RTX 3080 быстрее RTX 2080 на 56%

Выводы

Тесты в 9-ти играх показали, что о двухкратном превосходстве RTX 3080 над RTX 2080 не может быть и речи. Глава Nvidia Джен Сун Хуанг еще раз подтвердил, что он лжец и мошенник, поклонникам "зеленой" продукции стоит призадуматься о реальных потребительских свойствах видеокарт перед их покупкой.



