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Сериал "Багровое озеро" ("Troppo") вышел в 2022 году. По жанру это детектив.

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Режиссеры: Грант Браун, Бен Хоулинг, Катрин Миллар.

В ролях: Томас Джейн, Николь Шамун, Дэвид Лайонс, Линг Хсю Тэнг, Ерин Ха, Кейт Бихан и другие.

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В небольшом, даже крохотном, городишке в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии, происходят два несчастных случая. В городке проживают две крайне неординарные личности: девушка Аманда Фаррелл (Николь Шамун), отсидевшая срок в восемь лет за жестокое убийство сверстницы

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и бывший полицейский, Тед Конкаффи, обвиненный в насилии над несовершеннолетней, но отпущенный за недостатком улик.

И вот эта парочка берется за расследование исчезновения местного разработчика, Джонг Мина, по просьбе его жены. Кроме того, Аманда пытается выяснить, что случилось с ее другом, пилотом местной авиакомпании, который буквально на глазах туристов сиганул в реку, чтобы стать завтраком крокодила.

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Через некоторое время, становится известно, что и пропавший разработчик также стал жертвой крокодила, что очень подозрительно. Наши "частные детективы" строят несколько версий произошедшего, ища разнообразные улики. Постепенно, нам показывают, что ситуация в захолустном городишке не такая и спокойная. Есть довольно крупная корпорация (на которую и работал погибший Джонг Мин), продвигающая амбициозный проект экологически чистой добычи металлов в море,

есть местный контрабандист, который втихаря продает змей за рубеж.

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В общем, подозреваемых хватает. Но сыщикам постоянно ставит палки в колеса местный полицейский, Дамфод (Дэвид Лайонс), который крайне негативно относится и к Аманде (что несколько странно), и к бывшему "коллеге" Конкаффи.

И тут стоит немного рассказать о прошлом наших главных героев.

Аманда Фаррелл убила свою сверстницу на вечеринке, нанеся ей множественные удары металлическим обломком. Без причины. По крайней мере, нам об этом не сообщают. И выглядит это преступление довольно странным. Сама Аманда считает, что у нее "проблемы с головой". Ни о какой травле или неприязни нам не говорят очень долгое время. Короче, мотивы преступления, авторы сериала намеренно скрывают до поры, до времени.

С полицейским Тедом Конкаффи все гораздо проще: он подвозит школьницу поздно вечером домой. Потом становится известно, что она стала жертвой насилия, причем опознать преступника она не в состоянии. А, так как, Тед был последним, кто ее видел, то он становится обвиняемым (тем более, что сам он догадывается, кто преступник). Но доказательств нет и его отпускают. Его репутация испорчена, семейная жизнь разладилась, и он уезжает в этот забытый богом уголок, где его никто не знает, чтобы спокойно пропивать свое здоровье. И так бы продолжалось, если бы Аманда не предложила ему поучаствовать в расследовании.

С его историей все более менее ясно уже с самого начала, Конкаффи просто жертва обстоятельств.

Расследование буквально бесит местного шефа полиции. Оно и понятно: если бы не эти выскочки, то все ограничилось бы выводом о самоубийстве или несчастном случае. Нет, дело не идет о каком-нибудь замалчивании, скорее, о недостаточной компетенции местных работников полиции.

Сюжет довольно быстро продвигается, ведь в сериале всего 8 серий. Это несомненный плюс. Нет ухода в сторону от главной линии. Раскрываются, конечно, характеры второстепенных персонажей. Но все они, так или иначе, причастны к происходящему. Никаких побочных ответвлений тут нет, все работает на основной сюжет. Режиссеры на протяжении почти всех серий подбрасывают такие события, которые несколько меняют мое собственное "расследование". Примерно к середине сериала, я стал убежденным сторонником версии, что за преступлениями стоит та самая "экологически чистая" корпорация. Много на это прямо намекает... Но вот концовка несколько обескуражила.

Начнем с того, что связи между двумя преступлениями фактически нет. И, если смерть пилота и друга Аманды, все-таки является преднамеренным убийством, то вот со вторым все гораздо прозаичнее и трагичнее.

А в самом конце сериала нам все же становится понятно, почему шериф Дамфорд "точил зуб" на Аманду.

Да, она все равно была виновницей преступления, но то было непреднамеренное убийство. И за него был бы совсем другой срок...

На этом моменте сериал и заканчивается. Не знаю, будет ли продолжение или нет. Но сделать второй сезон лучше или равным первому... Тут надо очень и очень постараться. Ведь интриги по поводу прошлого главных героев уже не будет (если не попытаются все перевернуть с ног на голову).

Как бы я оценил данный сериал?

На твердую четверку с плюсом. Очень достойная работа. Хороший сюжет, не просаживается и не становится "пакетиком чая второй заварки". Лишних ответвлений нет, если они не соприкасаются с главным сюжетом. О второстепенных персонажах мы узнаем ровно столько, сколько нужно. Поэтому хронометраж сериала почти идеален, нет "воды". А этим любят грешить многие, куда более дорогие проекты. Касательно главных актеров сериала. Многие их видели в других сериалах или фильмах.

Томас Джейн

мне знаком по экранизации романа Стивена Кинга "Мгла". Постаревшая Пета Уилсон

в свое время снималась в сериале "Ее звали Никита" и фильме "Неуловимый". Дэвид Лайонс

снимался в сериалах "Скорая помощь" и "Электрические сны Филипа К. Дика".

Лицо Ерин Ха (роль дочери погибшего Джонг Мина) было знакомо,

но так и не мог вспомнить, где ее видел... Интернет пришел на помощь: сериал "Хало"... И только с исполнительницей роли Аманды, актрисой Николь Шамун, не был знаком.

И, если в начале, могут возникать некоторые вопросы к подбору актеров, то потом все становится на свои места.

Вот такой неплохой сериал, крепкий, не претендующий на лавры шедеврального "Фарго", с хорошей музыкой, сюжетом и без проклятой "повестки".



