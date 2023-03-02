Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Багровое озеро": хороший детективный сериал в антураже Австралии

А сегодня я расскажу о сериале "Багровое озеро", снятым в 2022 году, рассказывающем о расследовании двух убийств в очень маленьком австралийском городке...
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сериал "Багровое озеро" ("Troppo") вышел в 2022 году. По жанру это детектив.

реклама

Режиссеры: Грант Браун, Бен Хоулинг, Катрин Миллар.

В ролях: Томас Джейн, Николь Шамун, Дэвид Лайонс, Линг Хсю Тэнг, Ерин Ха, Кейт Бихан и другие.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В небольшом, даже крохотном, городишке в штате Квинсленд, на северо-востоке Австралии, происходят два несчастных случая. В городке проживают две крайне неординарные личности: девушка Аманда Фаррелл (Николь Шамун), отсидевшая срок в восемь лет за жестокое убийство сверстницы

реклама

 и бывший полицейский, Тед Конкаффи, обвиненный в насилии над несовершеннолетней, но отпущенный за недостатком улик.

И вот эта парочка берется за расследование исчезновения местного разработчика, Джонг Мина, по просьбе его жены. Кроме того, Аманда пытается выяснить, что случилось с ее другом, пилотом местной авиакомпании, который буквально на глазах туристов сиганул в реку, чтобы стать завтраком крокодила.

реклама

Через некоторое время, становится известно, что и пропавший разработчик также стал жертвой крокодила, что очень подозрительно. Наши "частные детективы" строят несколько версий произошедшего, ища разнообразные улики. Постепенно, нам показывают, что ситуация в захолустном городишке не такая и спокойная. Есть довольно крупная корпорация (на которую и работал погибший Джонг Мин), продвигающая амбициозный проект экологически чистой добычи металлов в море,

есть местный контрабандист, который втихаря продает змей за рубеж.

реклама

В общем, подозреваемых хватает. Но сыщикам постоянно ставит палки в колеса местный полицейский, Дамфод (Дэвид Лайонс), который крайне негативно относится и к Аманде (что несколько странно), и к бывшему "коллеге" Конкаффи.

И тут стоит немного рассказать о прошлом наших главных героев.

Аманда Фаррелл убила свою сверстницу на вечеринке, нанеся ей множественные удары металлическим обломком. Без причины. По крайней мере, нам об этом не сообщают. И выглядит это преступление довольно странным. Сама Аманда считает, что у нее "проблемы с головой". Ни о какой травле или неприязни нам не говорят очень долгое время. Короче, мотивы преступления, авторы сериала намеренно скрывают до поры, до времени.

С полицейским Тедом Конкаффи все гораздо проще: он подвозит школьницу поздно вечером домой. Потом становится известно, что она стала жертвой насилия, причем опознать преступника она не в состоянии. А, так как, Тед был последним, кто ее видел, то он становится обвиняемым (тем более, что сам он догадывается, кто преступник). Но доказательств нет и его отпускают. Его репутация испорчена, семейная жизнь разладилась, и он уезжает в этот забытый богом уголок, где его никто не знает, чтобы спокойно пропивать свое здоровье. И так бы продолжалось, если бы Аманда не предложила ему поучаствовать в расследовании.

С его историей все более менее ясно уже с самого начала, Конкаффи просто жертва обстоятельств.

Расследование буквально бесит местного шефа полиции. Оно и понятно: если бы не эти выскочки, то все ограничилось бы выводом о самоубийстве или несчастном случае. Нет, дело не идет о каком-нибудь замалчивании, скорее, о недостаточной компетенции местных работников полиции.

Сюжет довольно быстро продвигается, ведь в сериале всего 8 серий. Это несомненный плюс. Нет ухода в сторону от главной линии. Раскрываются, конечно, характеры второстепенных персонажей. Но все они, так или иначе, причастны к происходящему. Никаких побочных ответвлений тут нет, все работает на основной сюжет. Режиссеры на протяжении почти всех серий подбрасывают такие события, которые несколько меняют мое собственное "расследование". Примерно к середине сериала, я стал убежденным сторонником версии, что за преступлениями стоит та самая "экологически чистая" корпорация. Много на это прямо намекает... Но вот концовка несколько обескуражила.

Начнем с того, что связи между двумя преступлениями фактически нет. И, если смерть пилота и друга Аманды, все-таки является преднамеренным убийством, то вот со вторым все гораздо прозаичнее и трагичнее.

А в самом конце сериала нам все же становится понятно, почему шериф Дамфорд "точил зуб" на Аманду.

 Да, она все равно была виновницей преступления, но то было непреднамеренное убийство. И за него был бы совсем другой срок...

На этом моменте сериал и заканчивается. Не знаю, будет ли продолжение или нет. Но сделать второй сезон лучше или равным первому... Тут надо очень и очень постараться. Ведь интриги по поводу прошлого главных героев уже не будет (если не попытаются все перевернуть с ног на голову).

Как бы я оценил данный сериал?

На твердую четверку с плюсом. Очень достойная работа. Хороший сюжет, не просаживается и не становится "пакетиком чая второй заварки". Лишних ответвлений нет, если они не соприкасаются с главным сюжетом. О второстепенных персонажах мы узнаем ровно столько, сколько нужно. Поэтому хронометраж сериала почти идеален, нет "воды". А этим любят грешить многие, куда более дорогие проекты. Касательно главных актеров сериала. Многие их видели в других сериалах или фильмах.

Томас Джейн

мне знаком по экранизации романа Стивена Кинга "Мгла". Постаревшая Пета Уилсон

в свое время снималась в сериале "Ее звали Никита" и фильме "Неуловимый". Дэвид Лайонс

снимался в сериалах "Скорая помощь" и "Электрические сны Филипа К. Дика".

Лицо Ерин Ха (роль дочери погибшего Джонг Мина) было знакомо,

но так и не мог вспомнить, где ее видел... Интернет пришел на помощь: сериал "Хало"... И только с исполнительницей роли Аманды, актрисой Николь Шамун, не был знаком.

  И, если в начале, могут возникать некоторые вопросы к подбору актеров, то потом все становится на свои места.

Вот такой неплохой сериал, крепкий, не претендующий на лавры шедеврального "Фарго", с хорошей музыкой, сюжетом и без проклятой "повестки".


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

troppo багровое озеро
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 44
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
26
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
70
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
4
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
6
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
Танки "Леопард" на Украине превратятся в "атакующую недвижимость"
+
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
Какие видеокарты геймеры из РФ чаще всего покупали в феврале 2023г – не один GPU AMD не пострадал
10
ИИ генератор изображений Midjourney позволяет создавать настоящие шедевры
6
Новый Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ заряжается до 100% всего за 5 минут
+
Один из майнинг-пулов уличили в воровстве 20-30% выработки майнеров
4
Животные-пухляши от Midjourney покорили Интернет
+

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
27
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
10
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
23
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
7
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30
Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию
27

Сейчас обсуждают

am8086
00:40
По факту Linux не заменит Windows по одной причине: Windows стала распространятся "слишком" быстрее и в итоге стала первой. Популярность наше все.
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Анзор Аслаханов
00:38
деньги вестимо! на подобные новости выделяются деньги, как и на ботов что бы их комментировать в нужном ключе!
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
am8086
00:37
А проще было бы сказать что "температура" это абсолютная величина, а "тепло" относительная.
В чем разница между теплом и температурой
32Влад32
00:37
На пике развития программ-антивирусов некоторые лаборатории сами писали и "неожиданно" находили новые вирусы, чтобы повысить продаваемость своих продуктов.
Развитие ChatGPT повысит спрос на GPU, что сыграет на руку NVIDIA — мнение аналитиков
A224
00:37
да тут всё зависит от поддержки. если какая-нибудь крупная корпорация поставит себе целью сделать добротной удобную десктопную ОС на базе линукс, сравнимую по удобности с виндой, несколько лет упорног...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
32Влад32
00:35
Опять у хохлов облом.
Минобороны Беларуси показало видео с самолётом ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи
32Влад32
00:33
Рост цен прежде всего происходит из-за чьей то жадности. Способствует этому еще чья то тупость. Был биткоин, теперь вот Якобы ИИ. На самом деле здесь явно что то другое, о чем мы пока только догадывае...
Аналитики: новый дефицит видеокарт случится из-за роста ИИ и нейросетей
Bromka
00:30
В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса "пулю в висок" за "отсутствие патриотизма" и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества. Соот...
Президент США Джо Байден рассказал о своих проблемах со здоровьем
Герман Проклов
00:29
панцир нахт ост отменяется что ли((( печалька, я хотел немецкого котика
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
Зю
00:26
А какой смысл, если "актуальные мобильные процессоры" жёстко привязаны к целевому сегменту по их потреблению?
AMD Ryzen 9 7945HX опережает Intel Core i9-13980HX в многоядерном режиме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем