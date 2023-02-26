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Спортивные автомобили из страны тюльпанов

Что мы знаем о Голландии (Нидерландах)? У каждого свои ассоциации. Мои скудные познания ограничиваются традиционной голландской деревянной обувью, сыром, плотинам, тюльпанами...
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Современный автопром Голландии (Нидерландов) очень и очень скуден. За исключением довольно крупной компании DAF, там ничего и нет. Для небольшой страны это не проблема, можно покупать автомобили других стран. Но, если покопаться подробнее, то можно обнаружить и другие мелкие предприятия.

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Сегодня я расскажу о двух автомобильных фирмах, которые сосредоточились на производстве спортивных автомобилей.

Spyker - старая фирма, ведущая свое начало с 1903 года. Но она давным-давно исчезла (еще в 1926 году). Но это название вновь всплыло в 2000 году, когда была зарегистрирована автомобильная фирма Spyker Cars N.V.

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Никакой прямой связи со старой компанией она не имела, только название. На автосалоне были представлены две модели: Spyker C8 Laviolette и Spyker C8 Spyder.

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Это просто две модификации одной и той же модели: купе и спайдер. Обе базировались на агрегатах тогдашних AUDI. Мотор располагался по центру, подвеска всех колес - независимая. Много легкосплавных материалов. В салоне - ретростиль в современном понимании. Тот же руль напоминает об автомобилях 30-х годов ХХ века с отсылкой к авиационной истории марки.

А чего стоит кулиса коробки передач! Шедевр...

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В общем, предпосылки были неплохие. И поначалу, машины неплохо продавались (по меркам жанра), но вот дальнейшее развитие виделось не радужным... Новые машины представляли собой просто модернизацию старых. Так, в 2008 году вышла модель C8 Aileron.

Которая всего лишь модификация С8 Laviolette. Даже говорилось о выпуске внедорожника

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и была создана своя команда F1! Но ни то, ни другое не взлетело...Темные тучи сгустились над компанией... Даже была попытка поднять компанию с колен и российским бизнесменом. Что там дальше произошло, нетрудно представить... Сейчас на сайте компании имеется одна модель C8 Preliator,

но кому она нужна, большой вопрос...

Вот такая печальная история.

Но в Голландии существует и неплохо живет (на фоне Spyker) другая компания - Donkervoort.

Donkervoort Automobielen BV существует с 1978 года. И начинала она, как производитель...того самого Lotus 7. Естественно, что он был творчески переработан и модернизирован.

Donkervoort D8

В основе лежали агрегаты Ford тех лет. Но, в отличие от Caterham, голландцы активно эволюционировали в развитии идей "семерки".

В 1996 году было подписано соглашение о сотрудничестве по поставке моторов с AUDI. С тех пор все модели создавались исключительно на агрегатах "четырех колец".

Для удобства пользования автомобиля, инженеры заметно расширили корпус исходной модели. Ведь сидеть в том же Катерхэме вдвоем очень и очень непросто. Тесно даже для худощавых людей среднего роста. После продолжительной поездки в активном стиле, водитель получал огромную порцию адреналина, а его спутник - отбитую селезенку или печень (в зависимости от расположения руля). Да, при интенсивном переключении КПП, водитель часто "тыкал" локтем соседа. В Donkervoort это учли. Конечно, машина стала крупнее и тяжелее. Но тут просто не было другого выбора. К тому же, автомобили голландцев были оснащены куда более мощными моторами. Например, модель 2016 года Donkervoort D8 GTO-RS

была оснащена пятицилиндровым мотором от AUDI RS 3. Мотор развивал более 380 л.с., что давало автомобилю просто чумную динамику. Кузов к тем временам изготавливался из углепластика, что давало жесткость конструкции и относительную легкость. Машины очень динамичные и суровые в управлении. Без должного опыта, даже не стоит и пробовать такую в экстремальном режиме.

Новинкой конца 2022 года стала принципиально новая машина - Donkervoort F22.

Машина стала немного выше, шире и длиннее предыдущей модели. Полностью новый углепластиковый кузов на стальном каркасе позволил значительно поднять жесткость кузова. Мотор тот же пятицилиндровый - AUDI  2.5 TFSI, но развивает уже 500 л.с., что позволяет при массе в 750 кг., разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. максимальная скорость заявлена на уровне 290 км/ч. А стоит этот суперкар - 245 тысяч евро без учета налогов... Всего обещают построить 75 машин. Это мало, но и за всю историю, компания построила немного больше 1500 автомобилей.

Пока компания уверенно смотрит в будущее.

И тут хочется ответить тем "комментаторам", которые пишут к статье какую-то ерунду насчет "да кому такие машины нужны..." Нужны. На такой эксклюзив есть ограниченный спрос. И будьте уверены, что те, кто купит любую модель от Donkervoort, отлично разбирается в спорткарах. И он уже поездил на Ferrari, Lamborghini или Porsche. Но не нашел чего-то особенного, первобытного, дикого. Вот это и предоставляют такие мелкие фирмы типа Morgan, Caterham, Donkervoort... Они отлично понимают, что хотят. И самое главное, они могут с этим совладать.

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