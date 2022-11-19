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Современная гейминдустрия - игры, которые мы заслужили

Сегодня я буду "нудить" по поводу современных игр, тенденция развития которых мне абсолютно не нравится.
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Игровая индустрия современности переживает переломный период в своем развитии: постоянные скандалы внутри компаний, слияние студий и потеря индивидуальности. И, как следствие, вырождение отрасли в целом. Да-да, именно так. Я попробую объяснить это. На конкретных примерах.

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Начну с игры Horizon Zero Dawn, которая вышла в 2017 году строго на консолях PlayStation и, поначалу, не планировалась портироваться на ПК.

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 Но я все ждал и надеялся, что и нам, презренным, перепадет от щедрот Sony... Дело в том, что изначальные видео и скрины с игры мне очень нравились. Да и бои с робозаврами выглядели превосходно. Но, т.к. нас обещали обойти стороной, то обзоры по вышедшей игре я не смотрел. А стоило... А вот, когда игра вышла на ПК, то я, естественно решил ее пройти. И ожидания очень сильно разнились с действительностью. Средний сюжет и игнорирование вариации с концовками. А ведь задел был... При должном умении можно было сделать отличную РПГ или игру с вкраплениями РПГ. Но дудки... И так сойдет. Игра, в целом, понравилась, но горечь недоделанности сделала свое дело: продолжение игры я не жду. Когда оно вышло, а это игра Horizon Forbidden West, я посмотрел некоторые стримы.

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И понял, что ничего не поменялось, лишь продажные журналисты вовсю пищали о "схожести с несравненным Mass Effect!" Интересно, а в каком месте? Игра вышла в том же ключе, что и предыдущая. Будет она портирована на ПК или нет, мне совершенно без разницы. Серия для меня скончалась на первой игре.

Боги мертвы - главный лейтмотив серии игр God of War, именно Кратос прилагал к этому свои шаловливые ручки. И вот в 2018 году выходит новая часть...

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Многие просто скулили от счастья, что игру обещали выпустить и на ПК. Я не любитель жанра слешеров, но попробовать "легенду" стоило. И что я получил? Откровенно слабенький сюжет с полностью перевранной скандинавской мифологией. Она, вероятно, чем-то не устроила создателей франшизы. Ладно, но какого черта, Кратос стал папашей? Это самое слабое место в игре. "Мальчик" там был явно не к месту. Но, ладно, и это пережили. И вот задолго до релиза вся пресса буквально молилась на продолжение - God of War Ragnarok

Уже предрелизные опусы критиков ввергали в сильное сомнение: раз пресса нахваливает, значит, ничего хорошего нас не ждет. Так и вышло. Я просто принудил себя смотреть прохождение данной игры. Скандинавские негры (или негромонголы?),

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 радужные краски, отсутствие малейшего намека на кровь при сражениях - это лишь малая толика того, что вызывало отвращение. Самим стримерам, которых я смотрел, игра не понравилась вообще. И сюжет убогий, и прохождение ушло в сторону от оригиналов (тех еще, старых). Так бездарно унизили Кратоса... И мне еще кто-то говорил за Max Payne 3. Да это шедевр в сравнение с этим поделием! Гнать мокрой тряпкой таких "сценаристов" надо...

Увидим ли мы когда-нибудь нормальное изложение скандинавских легенд в играх? Очень в это не верится...

 Теперь немного повоюем... Я уже давным-давно не играл в сериал Call of Duty, примерно с серии под названием Ghosts.

Но немного прохождение последней части видел... И как назло попал сразу на момент бесконечной тупой погони.

Я даже усомнился: а это точно та самая "Колда"? Да, именно она.

Вне понимания. А как там с допросами террористов и наркобаронов (вернее, наркобаронш)? Это просто позорище! На кону безопасность страны, а спецгруппа сопли жует перед ними.

 Да, всего полчаса и они расскажут все, что надо и даже больше! Не хотите показывать излишнюю жестокость, делайте затемнение и показывайте сразу результат допроса. Но не эту дичь! Хотя, женщина-наркобарон... этим все сказано.

 Кто там писал сценарий? Выдайте ему пожизненную зарплату и уберите к черту! А ведь уже несколько лет назад, когда стали всем видны явные признаки деградации серии, многие независимые критики говорили, что надо прервать серию на несколько лет. Отойди в сторону и подумать над дальнейшей судьбой франшизы. Но нет! Жажда бабла не позволила этого сделать...

Теперь перейдем к проектам, которые только ждут своего часа...

Star Sitizen - фантастическая РПГ, создание которой слишком затянулось.

Слишком амбициозный проект. Слишком много обещаний. Не верится в его адекватность и успешность. Создать такое вряд ли под силу современным игроделам (вспоминаем Mass Effect: Andromeda). 

STALКER 2 - я и до известных событий не верил в эту игру. 

А сейчас и подавно. Слишком много объективных причин для этого. В том числе и внятного понимания о команде разработчиков.

Atomic Heart - И в эту отечественную игру я не верю.

Студия, которая ничем не отметилась, взялась за столь масштабный проект. Судить об игре по роликам и скриншотам...это мы уже проходили, и не раз. Хотелось бы получить годный продукт, но не верится. Совсем.

Какое-то движение замечено в могиле Dragon Age. Но, как я уже и говорил, не верю, что современные игроделы могут сделать хорошую РПГ. Это им не по силам.

Среди ААА-проектов есть только один, очень призрачный шанс. Это в том случае, если боссы Ubisoft сойдут  с ума и разрешать выпустить годный продукт Assassin's Creed Mirage в классическом духе старых серий.

Но это примерно 0,1% из 100. Не более.

В остальном, надежда исключительно на небольшие студии. Которые не нагружены обязательной повесточкой и постоянными думами о "$$$". По крайней мере, в последние годы, именно игры от маленьких студий радуют.



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call of duty horizon forbidden west god of war ragnarok assasins creed
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