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Asterigos: Curse of the Stars вышла 6 сентября 2022 года на всех актуальных платформах. Создателем игры выступила студия Acme Gamestudio, издателем стала tinyBuild Games. Она считается некой игрой в жанре РПГ и носителем духа "соулслайков". С этим я не совсем согласен. От РПГ тут (как и в случае с Дарк Соулсами) мало что имеется. Дело в том, что сама составляющая РПГ в Дарк Соулсе подается в очень скрытом виде. Таким образом, и серию Метро также можно считать РПГ (ведь имеются различные концовки).

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Поэтому игру Asterigos: Curse of the Stars я буду воспринимать только, как "соулслайк" с отдаленными нотками РПГ. Не более.

Мусолить сюжет не буду, я игру не проходил даже до середины. В главной роли выступает девица по имени Хильда, весьма своеобразной наружности (тут я вижу влияние другой рыжей бестии из будущего). Наша героиня с Севера и ищет пропавшего отца. Действие происходит в городе Афес и его окрестностях, на которые наложены проклятия. Всюду разнообразные монстры и нам предстоит с ними бороться, и разбираться в происходящем. Игра явно пропитана духом древнегреческих мифов. И это тоже популярная ныне тема...

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Из всех "соулслайков", это, наверное, самая копирующая игра. И данный факт я не поставлю игре в плюс. Но об этом поговорю позже.

Итак, нас встречает такое меню:

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При выборе настроек управления, игра честно (но уже поздно) предупреждает, что наличие геймпада строго приветствуется. Это понятно, раз истоки копирования я уже назвал. Но какого рожна нельзя менять раскладку клавиатуры?

Ладно, буду адаптироваться. Хотя это свинство со стороны разработчиков. Зато можно выбрать уровень сложности игры. И это всего вторая игра на моей памяти, где такое возможно. Истинные хардкорщики этого не поймут, но это их проблемы...

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Рассмотрим, что там по прокачке персонажа, выбору оружия и прочему.

Главная страница нашего "профиля"...

Тут отличия от других "соулсов" есть. С самого начала у нас имеется довольно приличный арсенал оружия, но активным будет только парочка. Есть варианты нанесения критических ударов через суперспособности того или иного оружия. Эти способности также прокачиваются и меняются. Но сам подход сильно заморочен:

Меню навыков, завязанных на оружии.

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Таланты Хильды.

А есть еще и меню особенностей, что фактически тоже самое:

Это вводит в заблуждение при выборе того или иного таланта. Зато прокачка самих характеристик очень проста и минимальна, очки даются с повышением уровня и потратить их можно в любое время:

Хорошо, что пресловутые души тут не скопировали... Зато сохранение "у костра" имеется. Просто костер заменен на другое "приспособление".

Следующим минусом, взятым с Дарк Соулса, является и замороченная система локаций, которая только развивает топографический кретинизм. Если в третьем Дарк Соулсе я поражался, как лихо и неожиданно петляют локации, возвращаясь к началу, то тут все сделано в разы хуже. Я бы сказал, что бездарно. Да еще и карта просто убожество:

Центральным "хабом", нашим "генштабом" является Убежище, где сидят разнообразные персонажи и очень нехотя дают те или иные задания. Но и тут разработчики напортачили: Убежище довольно большое, бегать тут надо долго, да еще и непонятно, в какую дверь отправляться на задание (при подходе к нужной двери охранник сообщит об этом, только какой уже в этом смысл?)

Тут же будут и продавцы (и кузнец), у которых можно что-нибудь купить.

Ну и система сохранения позаимствована у Дарк Соулса: неважно куда вы дошли, сохраняется момент последнего "костра". Дурость и только...

Ах, да: еще и мимиков стащили:

Чтобы полнее погрузиться с историю (которая раскрывается в беседах героини с окружающими), надо читать разные объявления и открывать "места памяти":

Бои в игре в целом копируют другие "соулсы". Скорость зависит от выбранного оружия. Потребление "оздоровительных бутылочек" также длительное и выполняется отдельно от самой атаки. А в остальном: удары, увороты, спецприемы для данного вида оружия и применение "талантов".

Часто при сражениях в стесненных пространствах, камера показывает совсем не то, что нужно в данный момент. Приходится экстренно "откувырковываться" в другое место. Боссы в меру толстые, полоска жизни позволяет понимать ход сражения.





Что касаемо локаций. В начале игры они разнообразные. Но неудачно спроектированы, о чем я уже писал.









Графика выполнена в мультяшно-анимешном стиле. Но мне игра напомнила о Immortals Fenyx Rising (которая, к слову, интереснее и более самобытная, несмотря на "родство" с Ассассинами).

Теперь перейдем к графическим настройкам игры. Их достаточно.

Имеется поддержка технологии AMD FSR 2.0. Но, по какой-то непонятной причине, выбирая тот или иной пресет настройки, эта технология автоматически активируется. Как-то не логично...

Итак, смотрим, как выглядит игра на разных настройках.

Очень высокие настройки:

Высокие настройки графики:

Средние (баланс качества и быстродействия):

Низкие настройки графики:

Теперь активируем FSR 2.0 в режиме "качество" при очень высоких настройках:

Слайдер.

Другие настройки для FSR применять не стоит.

Теперь проверим производительность моей системы в игре.

Тестовая система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб с частотой 2666 МГц

Операционная система : Windows 10 21H2 LTSC

Запись тестового отрезка осуществлялась при помощи программы CapFrameX.

Тестирование будет в разрешении 1920х1080 на очень высоких настройках графики.

Тестовый момент.

Результаты теста:

График фреймтайма.

График фпс.

Итоговый результат.

Играть на таких настройках можно вполне комфортно. Но игра страдает от фризов. Возможно, что идет подгрузка локаций или еще чего (использовался в тесте HDD). Но это не так и смертельно. Разные спецэффекты просаживают фпс, но не ниже комфортного уровня.

Выводы по самой игре делать пока не буду. Но есть веские претензии к вторичности. Это наводит на печальные мысли о том, что своих идей нет. Зато у поклонников "соулслайков" в этом году просто раздолье...