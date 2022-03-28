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Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070

Кратко рассмотрю игру Shadow warrior 3 и проверю в ней производительность системы i7-8700T + GTX 1070
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Shadow Warrior 3 — шутер от первого лица , разработанный Flying Wild Hog . Как продолжение Shadow Warrior 1 и 2, игра выпущена для Microsoft Windows , PlayStation 4 и Xbox One 1 марта 2022 года.

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Игра представляет собой шутер от первого лица, играть будем за Ло Вана, главного героя серии. В игре Ло Ван имеет доступ к большому арсеналу огнестрельного оружия, которое можно использовать для победы над врагами. Кроме того, он также владеет катаной, которую можно использовать только в ближнем бою. Тут произошли серьезные изменения, о которых расскажу чуть ниже.

Коротко о сюжете...

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"Через некоторое время после того, как Ло Ван случайно выпустил древнего дракона, глобальная цивилизация была почти уничтожена из-за присутствия дракона и демонических существ, наводнивших мир. Сам Ван стал отшельником, погрязшим в депрессии из-за того, что ему не удалось победить дракона. Бывший враг Вана, Ороти Зилла, убеждает его продолжать борьбу. Они вдвоем ищут Мотоко, ведьму, которая знает способ победить дракона..." (Википедия). Да, наплевать на сюжет! Он тут чисто для галочки. Уже с первых минут первого ролика все становится ясно: воспринимать серьезно главного героя в рваной майке и грязных трусах, нельзя. 

После первых двух частей, Ло Ван немного поехал "кукухой" (хотя и ранее всерьез не воспринимался). Оружие в руки и - вперед, кромсать демонов...

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Какие изменения претерпела игра?

Тут заметно влияние Doom Eternal. Не такое сильное, но имеется. Игра приобрела элементы паркура. Наш мир стал разрушенным и перемещаться по его обломкам можно с помощью крюка и бегая по стенам.

Кольца для зацепа крюком предусмотрительно подсвечиваются.


Бегать по стенам можно только там, где имеются зеленые насаждения...

Открытых локаций в стиле второй части более нет. По факту, мы перемещаемся от одной боевой арены к другой по тропинкам или прыгая по стенам. Сами арены очень небольшие, "многоэтажности" в стиле Doom тут нет. Небольшие размеры арен несут определенные сложности: упасть с края в пропасть проще простого.

Типичный "пейзаж" локаций.

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 Враги в игре выглядят карикатурно исполненными вариантами типично японских демонов. Абсолютно не серьезно...


 

 

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 Враги на земле, в небе и даже под землей. Скучно не будет. При убийстве из них выпадает жизненная энергия, энергия Ци и патроны (ничего не напоминает?) Патроны валяются и на арене, но выглядят просто непонятными синими значками.

Произошли и изменения с приоритетом оружия. Теперь катана не является основным оружием, как было в первых частях. Меч стоит рассматривать, как дополнительное оружие. Основное - огнестрельное, которого достаточно и оно обновляется по мере прохождения игры.

 Есть очки прокачки, которые надо найти (несложно на таких прямолинейных локациях) и вложить в здоровье или прокачку оружия. За пройденные испытания также дают какие-то "плюшки".

Бои на аренах просто безумные! Цветовая гамма вкупе с внешним видом врагов, помноженное на спецэффекты иногда мешают нормально воспринимать происходящее на экране. Просто месиво! В таком режиме шкала здоровья плохо читается и только покраснение экрана дает понять, что дела плохи...

 Несмотря на некоторые заимствования из Doom, игра не является его клоном. Тут все свое, самобытное, веселое и безумное. Еще бы русскую озвучку...


Теперь перейдем к графике в игре.

Она достаточно симпатичная:

 Графические настройки не особо обширные, но все современные технологии (почти) есть:

 Основных графических пресетов три: высокое, среднее и низкое:

Высокие настройки.

Средние настройки.

Низкие настройки.

 Кроме того есть функция NVidia Reflex:

Высокие настройки + NVidia Reflex.

 Для слабых видеокарт можно задействовать технологию от AMD - FSR 1.0:

Высокие настройки + ультравысокий пресет FSR.

 Для удобства сравнения графики - ссылка на слайдер.

Тестирование пройдет на одной из боевых арен, во время не особо интенсивного сражения. Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX. Разрешение монитора 1080р.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 


Настройки во время теста были такими: основные - высокие, размытие отключено. Активировано NVidia Reflex, настройка Fidelity FX CAS - среднее (резкость изображения).

Результат теста:

 

Иногда игра фризит, видно нуждается в быстром накопителе для подгрузки (в тесте использовался HDD).

Никаких проблем с комфортной игрой на данной системе нет. Нагрузка процессора не равномерная. Думаю, что для комфортного геймплея хватит и 8 потоков. На GTX 1070 можно играть и в разрешении 2К. Для совсем старых видеокарт подойдет функция FSR.


Мои субъективные оценки по игре:

Сюжет: "3" (идиотский, но так и задумано)

Боевка: "4" (жаль, что катана уже не основное оружие, теряется некая эксклюзивность)

Враги: "4" (берут числом, но не умением, выглядят карикатурно)

Оптимизация: "4-" (с одной стороны - не великие требования к железу. С другой - имеются проблемы с                                             вылетом игры)

Локализация: "4-" (в таком молниеносном шутере не хватает русской озвучки, субтитры читать не особо                                          хочется)

Графика: "4" (не передовая, но очень симпатично все выполнено)


Стоит ли играть в данную игру? Для поклонников Дума и Серьезного Сэма - стоит. Тем более, что нынче игра мало стоит (нервный смех)...




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