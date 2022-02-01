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Буквально на днях была представлена очередная новинка от компании NVidia - RTX 3050. Это на данный момент самая свежая, но одновременно и самая слабая карта поколения Ампер (Ampere). Многие ресурсы уже протестировали ее и результаты несколько отличаются. К самим результатам вернемся чуть позже.

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И вот у нас на сайте поднялась буквально волна спора о данном продукте, который практически мгновенно с момента продаж стал "мифическим" (спекулянты не дремлют). Да, именно спекулянты, есть такой термин из советской эпохи. Не надо уподоблять их бизнесменам, тут от бизнеса нет абсолютно ничего. А работа отечественных спекулянтов имеет давние корни (руку они набивали еще на перепродаже смартфонов от "огрызочной компании"). Нисколько не удивлюсь, что к данному безобразию имеют отношение и сами магазины, уж больно хорошо проходит "распродажа по рекомендованным ценам". Думаю, что определенным органам стоит обратить на это внимание.

Но я немного отвлекся от самой сути. Вместе со шквалом негатива по поводу самого продукта, поднимается достаточно сильная "волна" не совсем адекватных поклонников "хитрого китайца". Они начали практически боготворить новый продукт "несравненного и безукоризненного" товарища Хуанга. В ход обычно шли аргументы о нормальной производительности и невысокой рекомендованной (!) цене. Вот тут я и хотел выразить свое мнение.

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Видеокарта RTX 3050 является прямой наследницей непревзойденной в некотором смысле, GTX 1050ti.

Карта, временно державшая титул флагмана в прошлый майнинг-бум... реклама Хотя по индексу ее стоит называть наследницей более слабой GTX 1050. Теперь давайте вспомним, что могла показать эта видеокарта в актуальных на тот момент играх...Да ничего. Даже гораздо более мощная GTX 1060 не могла похвастаться производительностью "всегда и везде не меньше 60 фпс при разрешении 1080р".

Я знаю, что говорю. Ибо даже намного более мощная GTX 1070 с момента своего выхода сразу стала "теряться" в новых проектах. Про бредовость "сейчас играю на максах и не парюсь" даже слушать не стоит.

Так вот, видеокарта RTX 3050 повторяет производительность старой GTX 1070 практически "рубль в рубль".

Вот и подумайте: нужна ли вам сейчас такая производительность? Россказни о том, что дальше разрыв между ними увеличится, можно не воспринимать всерьез. Амперы отработали свой жизненный цикл и весь "диапазон оптимизации" уже выбран. Способ повышения через функцию DLSS вызывает только усмешку. Во-первых, это костыль и ничего больше (да, самый качественный, но костыль). Во-вторых, мы сможем сделать то же самое с применением FSR от компании AMD, причем совершенно бесплатно. Качество будет похуже, но и карту покупать не надо. Да чего уж там: даже в драйверах можно теперь выбрать масштабирование. Поиграть же в "лучи" на RTX 3050 вы не сможете, ибо даже более мощная RTX 2060 в свое время ничего показать в "лучевой производительности" не смогла.

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Отдельно стоит сказать, что все тесты проходили на современных конфигурациях компьютеров, поддерживающих режим PCI-E 4.0. А новинка имеет урезанный вариант этой самой "экспресс-шины". Поэтому на ПК старой конфигурации производительность будет еще ниже. Не так критично, как в случае с RX 6500XT, но все же.

Для примера просто приведу результаты нескольких игр с обзора нашего сайта и мои собственные результаты.

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Результат же в Horizon Zero Dawn вызывает определенные сомнения, т.к. уж очень сильно отличается от моего.







Я попросил в ветке по видеокартам GTX 16xx сделать прогон бенчмарка на картах GTX 1660ti /1660Super, но ответа не последовало.

Старые же результаты не пойдут, т.к. производительность в игре очень сильно выросла с момента выхода на ПК.





Далее, перейдем к непосредственной "реализации" самих видеокарт от вендоров. И тут послышались возгласы: дескать и" одного вентиля карте хватает"... Спешу вас глубоко разочаровать. Посмотрите на обзоры, найдите графу "энергопотребление" и не порите больше ахинею по поводу избыточного СО карт.

Карта потребляет энергии намного больше, чем GTX 1060. Причем мы не знаем, есть ли в данном случае ограничение поверлимита в биосе. Для понимания приведу пример потребления видеокарты GTX 1070 в разгоне (предельный игровой вариант): Поэтому далеко не все варианты RTX 3050 будут "полезны"... Пример отличного варианта карты RTX 3050 (TechPowerUp).



Я не призываю не покупать RTX 3050, просто очень здраво оценивать ее способности на этот момент. Если вас устраивает сразу начинать резать настройки, то покупайте. Но если вы подумаете, что вариант RTX 3060 будет намного перспективнее, то и тут я вас разочарую. Карта, наследница GTX 1060, работает на грани стабильных 60 кадров в 1080р. И в новых проектах однозначно придется снижать настройки. Ее стоит рассматривать, как просто бюджетный вариант игровой видеокарты, не более. Да чего уж там: даже среднего уровня RTX 3070 будет "сдуваться" в новых проектах. И "благодаря" памяти в 8 Гб тоже. Для тех, кто "не в теме": слишком переоцененная God Of War, спокойно отжирает примерно 7600-7700 Мб видеопамяти на кастомных настройках (основные средние, текстуры и анизотропка - максимальные).

Потребление видеопамяти после 20 минут игры (я в курсе проблемы утечки видеопамяти в игре). Явно поклонник кожаных курток "зажал" памяти в Амперах и 8 Гб для 3070 мало (случай с RTX 3060 не в счет).

Многие скажут, что я зло прошелся почти по всем Амперам. Так и есть, определенная злоба на компанию NVidia присутствует. Назову одну из основных причин - потворство майнингу. Да, господин Хуанг явно приветствовал майнинг на своих продуктах. Жалкие попытки его ограничить - просто пыль в глаза, не более.

Хотел бы, то закрыл такую возможность полностью. Вспоминаем, как он "прикрыл" возможность редактировать биосы видеокарт начиная с поколения Pascal и до сих пор это ограничение не преодолено.

Поэтому и возвращаюсь к своей мысли, которую высказал еще весной прошлого года : стоит "прокатить" данное поколение видеокарт, пусть компания ими стены строит...

Что делать, если видеокарты нет совсем, а "игроломка" уже началась... Что делать, если видеокарты нет совсем, а "игроломка" уже началась... Если нет видеокарты вовсе, то стоит обратить внимание на...GTX 1030. Это самое дешевое изделие, позволяющее играть в "олдтаймеры". Либо найти в такую же сумму вариант со вторичного рынка (обязательно с проверкой). Но такие варианты (в смысле слабые) требуют для неофитов графики обязательной психологической подготовки...Которая будет заключаться в основной мантре: "Умба-я-графика фигня...Главное сюжет" (повторять 5 раз в сутки по 100 раз, сидя в позе лотоса)