Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
В конце лета 2018 года миру было представлено новое поколение видеокарт компании NVidia - Turing. Эти карты подавались, как революция в мире графических видеоадаптеров. Изменения были настолько серьезными, что основную линейку компания даже назвала по-другому: RTX вместо уже традиционного GTX.
реклама
Здесь явно прослеживается связь с новой на тот момент технологией Ray Tracing, которая открывала новые возможности в создании игр. Трассировка лучей могла позволить вывести графику на "новый технический уровень". Проще говоря: картинка станет "красивше"...
Для задействования данной технологии на видеокартах нового поколения имелся специальный исполнительный блок (RT-ядра), который и должен был это осуществлять. На презентациях все выглядело очень красиво и перспективно. Все это заметно омрачилось, когда товарищ в кожаной куртке (но без маузера) озвучил рекомендованные цены новых карт. Особого оптимизма они не встретили даже в Европе и США, не говоря о странах победнее. Ну, что ж, за "революционные технологии" надо платить больше.
Практически одновременно выходит и еще одна "инновация" от компании, в виде технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling) - супер-сэмплинг при использовании технологии глубокого обучения. Она позволяла повысить производительность за счет "супертехнологии сглаживания, основанной на нейросетях". Ну, как-то так или около того. На деле, если все маркетинговое словоблудие перевести на обычный язык, это выглядит как: "Далеко не все карты новой линейки могли вытягивать "лучи Хуанга", поэтому надо было пожертвовать качеством изображения". Видно для маркетологов NVidia стало открытием врожденная криворукость игроделов, раз решили сами поправить ситуацию. Я понимаю, что сейчас толпа гневных фанатов, уже стала строчить комментарии. Но факт есть факт: ни одна из технологий повышения производительности не дает улучшение картинки. Хоть ИИ, хоть нейросети, хоть вера в непогрешимость Дженсена Хуанга...
Да и количество игр с "лучами" на тот момент было очень невелико. Оставалось надеяться, что это только начало пути...
реклама
В 2020 году анонсируется новое поколение карт RTX 30xx (Ampere). Тут все то же, но "улучшенное и дополненное". Правда, во многом карты стали для обычных пользователей виртуальными, но это совсем другая история...
Немного остановимся на самих "лучах" в играх. Они пока носят "дополнительный характер", т.к. данную технологию можно и не активировать. Многие могут сами сравнить изображение в играх с активацией Ray Tracing и без оного. Вот несколько примеров.
SOTTR:
реклама
Metro Exodus:
реклама
Control:
Mortal Shell:
Положа руку на сердце можно сказать, что игра переходит на абсолютно другой уровень графики? Нет. Ни разу. Можно сколько угодно спорить на данную тему, но фактом остается одно: реалистичность графики не имеет никакого отношения к "играбельности". Хотите просто красивую картинку? Смотрите демо ролики, они зачастую превосходны. От игр же требуется нечто большее. Одной красотой сыт не будешь (смотрим список провальных игр).
Теперь перейдем непосредственно к реализации карт поколений Тьюринг и Ампер. Добавление тензорных ядер привело к росту потребления карт в сравнении с предыдущими поколениями. Если раньше от поколения к поколению потребление постепенно снижалось, то теперь процесс пошел вспять.
Рассмотрим на примере карт нижнего сегмента. Видеокарта RTX 2060 является правопреемницей очень популярной в народе GTX 1060, заявленное потребление которой составляет 120 ватт. RTX 2060 же может сожрать гораздо более внушительную цифру - 160 ватт. В поколении Ампер на карте RTX 3060 этот параметр вырос еще немного - 170 ватт. Можно возразить: ничего страшного нет. Это как посмотреть...Не все страны могут похвастаться низкими тарифами не электроэнергию (а топовые версии Амперов могут поразить не только производительностью в проклятом эфире, но и отменным аппетитом). Кроме того, возросшее потребление требует более основательной проработки конструкции карты. А вот тут абсолютно все вендоры подложили своих "свиней". Рассмотрим на примере компании Palit.
Итак, самая экономичная карта в топовой версии GTX 1060 Jetstream:
Теперь глянем на топовую версию в семействе Тьюрингов - RTX 2060 gaming pro:
Теперь Ампер - RTX 3060 Dual:
Сейчас опять набросятся гневные фанаты и будут кричать, что сравнивать Джетстрим с Дуал нельзя. Можно, еще как можно. Это топовые версии в линейках. Ничего лучше просто нет. И так почти у всех вендоров.
Думаете, что просто специально взял младшую карту в линейке? Ничуть, смотрите на плату от RTX 3080:
Налицо явная экономия на картах. И это при росте цены на них (речь про рекомендованные). А уж абсолютно невнятное распределение количество видеопамяти на картах Ампер, просто не поддается никакому пониманию. Зачем на RTX 3060 12 Гб памяти? Многие скажут: на будущее. Хорошо. Тогда почему у RTX 3080 всего 10? У нее "будущее", вероятно, короче?
А проблемы с картами серий RTX? Они ведь не из серии "вендор накосячил" (хотя и такое было). Надеюсь, помнят "вторжение инопланетян" на первые ревизии Тьюрингов или "эпопею" с SMD-компонентами на Амперах? А уж половина горяченных чипов памяти на "спине" RTX 3090 без нормального охлаждения вообще за гранью понимания. Ребята, вы там не оборзели случаем?
А ведь конкурент не спит. Карты последнего поколения от AMD вышли очень даже хорошими. Да и потребление у них поменьше (значит меньше трат на покупку блока питания). И среди вендоров были положительные подвижки. Резко подтянулся новичок в этом деле - AsRock:
Отличные карты сделали и Sapphire и PowerColor:
Ну, нет у них DLSS и "лучей Хуанга", но это вовсе не смертельно. При более низкой стоимости эти бы карты покупались...Если бы...
Мы не знаем, как бы сложилась ситуация на рынке видеокарт без майнинг - бума. Возможно, что AMD смогла нарастить долю на рынке. Возможно, что - нет. Но на мой субъективный взгляд, технология Ray Tracing неоправданно прожорливая. Да и не особо нужная для кризиса игропрома в данный момент истории. Игропрому нужны свежие идеи, а не подсветка "лучами славы" старых и прокисших. Хотя, можете со мной и не согласиться...
P.S.: Для тех, кто не в курсе: я являюсь приверженцем видеокарт компании NVidia.
(использовались изображения видеокарт с сайтов TechPowerUp, 3DNews, OCClab)
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила