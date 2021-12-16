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Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution

Проверим работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution с видеокартой GTX 1070.
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Наконец-то свершилось! Я дождался выхода технологии AMD FidelityFX Super Resolution в игре Horizon Zero Dawn.

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Ее, как и DLSS от НВидиа, внедрили в последней версии игры. Приятно, что спустя уже значительное время с момента выпуска разработчик ее не забросил (вероятно, подогревают интерес ко второй серии приключений элойских щёчек).

Проверить работу технологии DLSS на видеокарте GTX 1070, я, естественно, не могу. Но вот аналог от АМД – запросто.

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Я уже тестировал FSR в игре Terminator Resistаnce. В общем остался работой доволен. Но применительно к данной карте эта технология не особо и нужна, игра не требовательна и ее спокойно проходил в разрешении 1080р на GTX 970. Тут же ситуация в корне другая. Играть на максимальных настройках в Horizon Zero Dawn, крайне не комфортно. Условно применимы средне-высокие настройки.

Ладно, приступаем к тестированию.

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Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

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Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Разрешение монитора: 1920х1080


Посмотрим, что изменилось в последней версии игры. Из раздела "графика" исчезла полоска резкости от АМД, остальные настройки не изменились.

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В разделе "изображение" появился пункт масштабирование изображения. Для данной видеокарты доступны только две вариации настроек: Простой и FSR.

Простой режим масштабирования.

Режим масштабирования FSR.

 В обоих случаях нам доступны варианты настроек: Максимальное качество, Качество, Баланс, Скорость.

Вот и посмотрим, что они из себя представляют.

Режим "Простой"  не особо интересен. Прибавка фпс не сильно заметна:

Максимальные настройки качества. Без масштабирования.

Простой режим масштабирования. Максимальное качество.

 

А вот с FSR стоит ознакомиться поподробнее.

Рассмотрим все доступные режимы. Я сделал скриншоты в двух местах, где ландшафт отличается. Это даст более наглядно понять, на чем "сэкономили" для повышения производительности.

Первая локация, побольше травы и деревьев:

Режим без масштабирования.

Максимальное качество.

Качество.

Баланс.

Скорость.

 Ссылка на слайдер, где удобнее рассматривать и сравнивать изображения.

Теперь пробежим подальше и посмотрим вдаль:

Без масштабирования.

Максимальное качество.

Качество.

Баланс.

Скорость.

 Ссылка на слайдер.

Как видно из скриншотов, ухудшением качества графики достигается рост фпс от 15% до 42% (в зависимости от варианта настройки).


Кроме этого я немного побегал по локации, чтобы понять, как визуально воспринимается работа FSR в движении (настройки максимальные, но размытие в движении отключено). Общее впечатление: рост фпс заметен. А вот в варианте "Максимальное качество" снижение качества изображения не особо бросается в глаза. Запись тестового отрезка делал с помощью программы CapFrameX:

 

Теперь прогоним бенчмарк на разных настройках (графические настройки остаются максимальными):

Предыдущая версия игры.

Новая версия. Масштабирование отключено.

Максимальное качество.

Качество.

Баланс.

Скорость.

 


Какой я сделал вывод по технологии AMD FidelityFX Super Resolution применительно к данной игре?

Выбирать только настройку ультра качество, остальные уже сильно мылят картинку. Если же производительности карты не хватает, то стоит снижать основные графические настройки.

P.S.: Если же желаете ознакомиться со сравнением работы технологии FSR против DLSS, то стоит обратиться на ресурс TechPowerUp. Общий вывод тестировщиков был таким: в данной игре технология от НВидиа работает заметно лучше. FSR же излишне настраивает резкость, компенсируя ей ухудшение картинки.


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