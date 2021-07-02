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Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution

Рассмотрим новую функцию от компании AMD, FidelityFX Super Resolution. И проверим ее работу в игре Terminator Resistance с системой Xeon Е3-1240v3 + GTX 1070.
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В 2019 году выходит новая игра Terminator Resistance ( разработчик Teyon). Действие разворачивается в будущем, когда машины под управлением SkyNet захватили мир. Распространяться на счет сюжета не буду: наверно, все знакомы с фильмами франшизы Терминатор.

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Перед нами фантастический шутер от первого лица, довольно неплохой, хоть и бюджетность просматривается. Игра не снискала особых лавров от критиков, но это лучшая игра по франшизе. Мне она понравилась, прошел ее сразу после релиза. Графика звезд с неба не хватает, но приемлема. Присутствует не особо навязчивый стелс, кое-какой сюжет и даже варианты концовок (!).

Но сегодня я буду не рассказывать про саму игру, а рассмотрим ее новую функцию - FidelityFX Super Resolution.

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Что это такое? Совсем недавно компания АМД представила свою новейшую разработку - AMD FidelityFX Super Resolution, которая позволяет заметно повышать производительность видеокарт за счет особого алгоритма масштабирования. Подобная система применялась уже компанией НВидиа, но эксклюзивно для карт поколений Тьюринг и Ампер. Фактически, она создала функцию DLSS для того, чтобы видеокарты смогли "переваривать" передовую, но очень энергозатратную технологию Ray Tracing (в обиходе - "лучи Хуанга").

Но очень важное отличие технологии от АМД - это то, что она предназначена для работы со многими поколениями карт, даже от конкурента. А, учитывая нынешнее положение на рынке видеокарт, такая технология будет довольно востребованной.

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Не буду строить из себя специалиста по работе этой технологии, просто предлагаю для интересующихся "гуглоперевод" статьи с сайта TechPowerUp:

"В этом обзоре мы проанализируем влияние различных режимов AMD FidelityFX Super Resolution на качество изображения и производительность, а также покажем, как это влияет на производительность на различных видеокартах, включая модели NVIDIA GeForce.

Название FidelityFX существует уже некоторое время, оно представляет собой сочетание различных готовых игровых эффектов и улучшений качества изображения, предоставленных разработчикам игр в рамках инициативы AMD GPUOpen. FidelityFX Super Sampling, о котором идет речь в этом обзоре, - это функция, которая позволяет значительно улучшить производительность вашей игры с минимальными затратами на качество изображения.

Ваша игра отображается с разрешением ниже, чем разрешение вашего дисплея, а полученное изображение обрабатывается с помощью алгоритма масштабирования, который пытается восстановить детали.

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FidelityFX Super Sampling (FSR) интегрирован в игру как код пост-обработки на основе шейдеров. Он не зависит от оборудования, помимо программируемых шейдеров, и поэтому может работать даже на оборудовании NVIDIA. На пути рендеринга игрового движка FSR находится между тональным отображением сглаживания вывода рендеринга с более низким разрешением и пост-эффектами, которые могут вносить визуальный шум, такой как зернистость пленки. Обрабатывается только трехмерная графика, HUD накладывается позже, поэтому он всегда отображается с исходным разрешением. Апскейлер FidelityFX Super Sampling работает в два прохода. Один - это проход повышения масштаба, который использует алгоритм пространственного масштабирования, который определяет края изображения и повышает их резкость, пытаясь сохранить детали, а другой - проход повышения резкости, который "добавляет" четкости текстурам для улучшения качества изображения.Это совершенно другой подход, чем NVIDIA DLSS 2.0, который рассматривает несколько изображений в последовательности, поэтому у него есть дополнительная информация о пикселях. NVIDIA DLSS также требует, чтобы разработчики игр предоставляли им векторы движения, чтобы избежать ошибок рендеринга из-за этой временной оценки. FSR намного проще и не требует интеграции движка (кроме этапа рендеринга шейдера FSR).

Различные предустановки качества изменяют разрешение рендеринга и, следовательно, влияют на разрешение. На каждом этапе вы меняете качество изображения на производительность. В таблице выше перечислены различные разрешения рендеринга для целевых разрешений дисплея на основе предустановок качества. Поскольку коэффициент масштабирования изменяется с каждой предустановкой, производительность, полученная при переходе от исходного разрешения к настройке максимальной производительности, может быть значительной.


Поскольку FSR по сути является промежуточным этапом рендеринга, практически любая игра может интегрировать его, и любое оборудование текущего поколения может запускать его. Поэтому AMD работает над тем, чтобы интегрировать его с как можно большим количеством уже запущенных или разрабатываемых игровых движков и игр."

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Вот мы и проверим, насколько данная технология работает в конкретной игре.

Система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

Сами настройки технологии FSR имеют следующие названия:

Off – технология отключена.

Ultra Quality - наилучшее качество с минимальным ухудшением изображения.

Quality – картинка - похуже, производительность - повыше.

Balanced – баланс (тут и так понятно).

Performance – приоритет производительности над качеством изображения.

Настройки графики.

 Для начала рассмотрим скриншоты из игры. Настройки графики Эпичные, разрешение экрана 3840х2160 (DSR).

На новую версию игры спокойно встали сохранения с более ранней, поэтому можно сразу проверить в нескольких главах.

Район складов, 4К:

Off.

 

Ultra quality.

 

Quality.

 

Balanced.

 

Performance.

 Обсерватория, 4К:

 

Off.


Ultra quality.

 

Quality.

 

Balanced.

 

Performance.

 Вот сравнение скриншотов в оригинальном разрешении в Голливудских холмах.



Конечно, имеются определенные ухудшения в качестве изображения. Но вы посмотрите на фпс в игре. Его прирост довольно существенный. Кроме того, в самой игре в режиме Ultra Quality вы и не отличите от оригинальной  картинки. 

Возможно, в игре с более выдающейся графикой, работа технологии была бы более заметной, но в данном случае она работает очень хорошо.

Теперь менее радужная картинка в разрешении 1920х1080.

Даунтаун, 1080р:

Off.

 

Ultra quality.

 

Quality.

 

Balanced.

Для сравнения - "честные" 1600х900:

1600x900, off.

 Тут можно заметить, что на прицеле есть артефакты изображения:


Off.

 

Performance.

 Картинка уже заметно мылится. Это усугубляется еще и тем, что сама игра по умолчанию имеет мыльное изображение, тут не помешает включение в драйвере НВидиа функции увеличения резкости изображения. Но замыленность растет с меньшей скоростью, чем фпс. Т.е. включение режима FSR более оправдано, нежели снижение разрешения.


Для понимания производительности проведу небольшой тестовый забег в главе Район складов (с самого начала) в следующих режимах: 4К Off, 4К Quality и в разрешении 1080р с отключенной технологией. Настройки Эпичные. Запись тестового отрезка будет производится программой CapFrameX.

В качестве бонуса добавлю и тест с видеокартой GTX 970. Посмотрим, сможет ли настройка FSR позволить карте поколения Максвелл догнать гораздо более мощный Паскаль (но без данной опции).

Итоговая таблица:

 Скриншоты с GTX 970:


Off.

 

Performance.

 Вывод по самой игре.

Технология FSR работает. Но толка от нее, по большому счету нет, игра не особо требовательная. Мне понравилась она при разрешении 4К (для режимов Ultra Quality и Quality) и не совсем для разрешения 1080р ( только Ultra Quality сойдет). Но тут есть нюанс. Сам режим 4К в моем случае не настоящий, а эмулируется технологией DSR. И, возможно, обладателям настоящего монитора 4К картинка в FSR  не понравится.

Вывод (субъективный) по технологии  FSR.

На взгляд человека, который относится к продукции компании АМД довольно скептически, это просто отличная вещь. Да, "чудов" не бывает, картинка в любом случае становится хуже. Возможно, технология DLSS 2.0 работает более аккуратно и дает лучшую картинку. Но. FidelityFX Super Resolution – работает со многими картами разных поколений. Можно без преувеличения сказать: народная технология. Она даст возможность обладателям старых и непроизводительных карт нормально поиграть в игры, пусть и ценой некоторого ухудшения качества изображения. Пока у этой технологии один существенный минус: малое количество игр. Но будем надеяться, что это только начало ее применения и дальше их количество увеличится.


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