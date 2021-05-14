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Система:

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Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3600 - 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

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Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

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В 2016 году выходит третья часть довольно удачной серии Dark Souls (FromSoftware). Я подобные игры не люблю, но прошел до конца просто из интереса (ну, читерил…). Рассматривать саму боевую систему и сравнивать с другими играми не буду, сосредоточусь только на графике и дизайне самой игры.

Визуально она очень отличается от предыдущих, и в лучшую сторону. Да и к оптимизации почти нет вопросов. Сама графика довольно "приятна глазу":

реклама Но не это тут главное. Сам дизайн локаций просто великолепен, именно из-за локаций и прошел игру всю. Дизайнеры постарались на славу и лично у меня нет ни одной претензии к их работе. Мир очень мрачный, с явно выраженными готическими нотками. И преобладание серого цвета тут самое то.

Единственно, что мне не очень понравилось, это дизайн некоторых типов брони. Это уж слишком по-японски…

Отдельно хочется упомянуть и очень хорошо спроектированные пути в локациях.

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Перейдем к графике. Для начала рассмотрим игру на максимальных настройках в разрешении 1080р.

Максимальные настройки графики. Даже сейчас отторжение графика не вызывает. Есть замыленность, но это и понятно. Снижение настроек до минимальных не так и критично.

Минимальные настройки графики. Оптимально для игры на соответствующей видеокарте – это максимальные настройки графики и увеличение резкости через панель управления НВидиа:

Максимальные настройки с увеличенной резкостью. А вот тестирование в данном разрешении провести не удалось, в игре стоит лок кадров на 60 фпс.

Но тогда уберем сглаживание и побегаем при разрешении 4К (DSR):

На данной локации в разрешении 4К видеокарта выдает в среднем около 50 кадров. Настройки графики. По процессору: практически всегда будет хватать простого четырехъядерного процессора. Но в паре моментов процессор был загружен на максимум и была просадка кадров. Прохождение на 1240 v3 подобных проблем не вызывало.





В 2014 году выходит Lord of the Fallen ( Deck13 Interactive, City Interactive) – ответ европейцев на японское вторжение…

Игра почти полностью копирует Dark Souls по механике, методу сохранения, потере душ при гибели. Даже принцип построения локаций скопирован у конкурента. По большому счету, отличие только в сюжете. На мой взгляд, сам сюжет более вменяем (поклонники серии Dark Souls будут в ярости), ну не нравится мне подход японцев к сюжетам, вернее к его способу подачи.

Перейдем к рассмотрению графики. Она неплоха, но все портит постобработка. Игра выглядит чрезмерно замыленной.

Вот скриншот на максимальной настройке:

Максимальные настройки графики. Мне такое не понравилось. Минимальные настройки графики достаточно сильно режут качество текстур.





Минимальные настройки графики. Я проходил игру на максимальных настройках, с отключенными эффектами НВидиа и постобработкой:





Мне так больше нравится. Локации выглядят хорошо, но на мой взгляд проигрывают Темным Душам. И еще игра сильно "цветастая", яркая. Тут такое не очень подходит. Мне так больше нравится. Локации выглядят хорошо, но на мой взгляд проигрывают Темным Душам. И еще игра сильно "цветастая", яркая. Тут такое не очень подходит.





Теперь перейдем к тестированию на первой локации, сразу после убийства первого босса.

Первый босс в игре. Игра будет тестироваться в разрешении 1080р.

Графические настройки. Видеокарта сильнее нагружена, чем в Dark Souls 3.

Тестовый отрезок. А вот проблем с процессором i5-4690к (именно на нем и проходил ее полностью) не было вообще.





Последний конкурент, игра Mortal Shell (Cold Symmetry), вышла в 2020 году. Небольшая компания создала довольно занимательный проект. То ли денег не хватило, то ли запал пропал, но игра не "выстрелила". Одной из самых главных причин называют чрезмерную короткую сюжетную линию. Игра короткая и это все портит. Сюжет не так и плох, как может показаться из описания критиков.

Бюджетность сказалась на всем: мало оболочек, в которые вам можно вселяться (аналог брони по большому счету), такое же количество оружия и скромное количество боссов.

Выбор оболочки. Выбор оружия. Локации достаточно запутаны, но все сходятся к начальной (типа транспортный хаб).

Тестовая локация. Вот графика довольно достойная.

Максимальные настройки:

Максимальные настройки графики. Минимальные настройки:

Минимальные настройки графики. Разница невелика, но видеокарта загружается довольно значительно на максимальных настройках. Преобладает зеленая гамма. В некоторых локациях прямо-таки переборщили с глянцем. Эту локацию один блогер даже назвал Мазутный завод: Разница невелика, но видеокарта загружается довольно значительно на максимальных настройках. Преобладает зеленая гамма. В некоторых локациях прямо-таки переборщили с глянцем. Эту локацию один блогер даже назвал Мазутный завод:

Довольно тяжелая локация для видеокарты (скриншот сделан во время прохождения игры). Тестирование пройдет на основной локации. Тестирование пройдет на основной локации.

Настройки графики.

Вроде, все не плохо, частота в среднем составляет 93 кадра. Но на деле, в некоторых локациях видеокарта GTX 1070 не способна выдавать стабильные 60 кадров.

Сводная таблица результатов тестирования (использовалась программа MSI Afterburner):

Что в итоге?

Для комфортной игры в разрешении 1080р видеокарты GTX 1070 хватит, кроме отдельных локаций в Mortal Shell. В качестве процессора подойдет любой более-менее современный четырехъядерный процессор.

С точки зрения же чистого визуального восприятия игр, мне больше всего нравится именно Dark Souls 3, как идеальное воплощение атмосферы подобного рода игр.



