Небольшое тестирование температурных режимов в корпусе Deepcool E - Shield
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Очень часто на сайте публикуют виртуальные сборки компьютерных компонентов. И часто корпус подбирают абсолютно не подходящий для выбранного железа.
Попробуем разобраться, влияет ли продувка корпуса на температуру компонентов и как.
В качестве подопытного хорошо подойдет корпус Deepcool E -Shield. Объясню почему.
Практически такую же архитектуру имеют все корпуса серии Matrexx 55, конкретно модификация Mesh. Различия чисто косметические. И эти корпуса достаточно популярны.
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Коротко по основным компонентам.
Процессор i5-4690K работает на частоте 4500 МГц при довольно высоком напряжении 1,296в. Сам процессор скальпирован. Охлаждается процессор кулером Ice Hammer Thor. Из-за недостаточной ширины корпуса, передний вентилятор пришлось перевесить назад. Таким образом расстояние между ним и задним вытяжным вентиляторов (стоит Arctic P12 pwm) очень маленькое и, чтобы воздух не задерживался при передаче от одного вентилятора к другому, я в биосе синхронизировал их работу.
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Видеокарта EVGA GTX 1070 FTW работает на даунвольте 1в с разгоном 2012-2025 МГц в играх по чипу и 8900 МГц по памяти. Ее вентиляторы работают по кастомной кривой, которая немного более агрессивна, чем родной алгоритм работы.
Теперь по вентиляторам. Спереди на вдув стоят два 140мм вентилятора: Deepcool GF140 и NANOXIA FX EVO 140, работающие на 600-650 об/мин
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Сверху: на выдув один Arctic P12 pwm. Он работает на постоянных оборотах 720-760 об/мин. Про задний вентилятор я уже упомянул.
Методика тестирования простая: включаю компьютер, провожу тесты. Отключаю, жду примерно 20-30 минут и снова повторяю тесты с другими настройками.
Для начала протестирую в основном (исходный) режиме работы (два вентилятора спереди - на вдув, сзади и сверху - на выдув). Температура в комнате 21 градус.
Сначала проведу тест игровой, который дает комплексный нагрев и процессора и видеокарты.
Для этого буду использовать игру Project Cars на кастомных настройках. Частота кадров ограничена, но нагрузка видеокарты колеблется в пределах 74-90%.
Тест пройдет на трассе Монца в бурю на протяжении 5 кругов (это примерно 10 минут).
Нагрев видеокарты достиг 60 градусов, а процессора – 56 градусов.
После небольшого перерыва проверим нагрев видеокарты в более тяжелом приложении – MSI Kombuster v4.1.6.0.
Видеокарта прогрелась после 4 минут до 71 градуса.
Мучить Linx-ом процессор не стану, ограничусь более легким приложением AIDA 64, тест FPU
По прошествии 5 минут, температура по самому горячему ядру достигла 68 градусов.
Теперь проверим нагрев компонентов в тех же программах, но со снятым боковым стеклом. Этим способом можно узнать нагрев без ограничения со стороны корпуса (ну, почти)
В игре температуры стали: 58 градусов на видеокарте и 53 градуса на процессоре. В таком режиме почти полностью исключается подогрев кулера из-за восходящего воздуха от видеокарты.
В Комбусторе видеокарта нагрелась до 69 градусов.
В тесте FPU процессор разогревается до 68 градусов по самому горячему ядру.
Теперь рассмотрим случай, когда вы купили корпус только с вытяжным задним вентилятором, а остальные корпусные ставить не собираетесь. Поэтому просто отключу оба передних и верхний вентиляторы.
Повторяем тесты.
Project Cars: видеокарта - 61 градус, процессор - 55 градусов.
MSI Kombuster: 73 градуса.
Тест FPU: 69 градусов.
Разница с режимом "все вентиляторы включены" небольшая. Но не все так просто. Стоит принимать во внимание, что комнатная температура довольно низкая. А летом будет несколько другой результат. К тому же я настраивал корпусные вентиляторы для получения минимального шума от них. Несмотря на отключенные вентиляторы, даже рукой можно почувствовать, воздушную тягу.
А теперь сымитируем корпус Matrexx 55, у которого передняя стенка глухая. Для этого просто залеплю решетку листом бумаги. Теперь посмотрим, как вырастет температура.
Project Cars: видеокарта - 65 градус, процессор - 59 градусов.
MSI Kombuster: 76 градуса.
Тест FPU: 75 градусов
Температура в тестах в таком режиме выросла уже более заметно.
Сводная таблица результатов тестирования:
Какой можно сделать вывод?
Корпус нужно выбирать более обдуманно, особенно если речь идет о мощном и горячем железе. Но и рассчитывать на панацею в виде хорошо продуваемого корпуса также не стоит.
Алгоритм выбора железа должен быть примерно таким: из доступных вам видеокарт берите ту, что имеет хорошее СО. Кулер на процессор также должен быть соизмерим с его нагревом. Никогда не выбирайте кулер по его характеристике "Рассеиваемая мощность". Этот параметр производители пишут "от балды" и он не имеет ничего общего с реальностью. Если у вас не хватает познаний для покупки хорошего, обращайтесь в Конференцию, где есть соответствующий форум: " Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым "
Ну и сам выбор корпуса. Если у вас горячее железо, то стоит выбирать те корпуса, где имеется хорошая циркуляция воздуха. Такие корпуса есть почти во всех ценовых категориях. Что же касается корпусных вентиляторов, то вам может хватить и 2-3, включая задний вытяжной.
Для более точной информации в Конференции есть форум " Построение воздушных потоков ", где вам помогут с построением воздушных потоков в зависимости от ваших приоритетов.
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