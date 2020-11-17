Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
Последняя игра про расхитительницу гробниц вышла в 2018 году. Лично я ждал ее. И она довольно сильно меня разочаровала. Мне не понравилась подача сюжета, бесконечные катсцены. Да и оптимизация оставляла желать лучшего. Лара Крофт несколько растеряла свои былые формы, хотя при ее профессии, это категорически не приветствуется. Но о сюжете и фигуре госпожи Крофт говорить не буду. Сосредоточусь только на производительности в данной игре.
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Тестировать буду на своем основном компьютере с процессором i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц) и видеокартой GTX 1070 (2025 МГц по чипу и 8900 МГц по памяти). Оперативная память (16 Гб) работает на частоте 2666 МГц (тайминги 16-18-18-35 cr2). Игра находится на жестком диске. Операционная система Windows 10 (LTSC). Для исследования процессорозависимости игры, воспользуюсь другим компьютером, на котором видеокарта GTX 1070 работает в паре с более слабым процессором i5-4690k (4500 МГц),оперативная память работает на частоте 1800 МГц (11-11-11-28 cr1).
Версия игры: 292.0.64. Это достаточно важный момент, т.к. разные версии игры по-разному нагружают процессор. Разрешение игры: 1920х1080.
Для начала прогоню встроенный бенчмарк на различных настройках в dx12. Буду использовать фиксированные установки: минимальные, низкие, средние, высокие и максимальные. Сглаживание во всех случаях будет установлено ТАА
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Сам бенчмарк довольно информативен, поэтому особо комментировать тут нечего.
Возникает вопрос: почему именно на dx12, а не dx11? Тут все довольно прозаично: разработчики опять все сделали не так, как надо и игра работает на dx11 просто отвратительно.
Вот результат прогона на 11 Директиве:
Результат, как видите, немного хуже. Но самое интересное творится в самой игре. Видеокарта остается сильно недогруженной.
Разница на скриншотах достигает 23 фпс, что очень много. Поэтому к dx11 больше не возвращаемся.
Посмотрим теперь на скриншоты с разными пресетами графики:
Наибольшая разница в картинке видна при переходе с минимальных настроек к низким.
Теперь проверим влияние сглаживания на загруженность видеокарты и саму картинку в игре. Прогонять снова бенчмарк не имеет смысла. Ограничимся скриншотами (настройки графики максимальные):
В плане производительности особой разницы нет, за исключением самого последнего SMAA4x.
Этот вариант уже не дает 1070 выдавать стабильные 60 кадров. Лично я проходил всю игру со сглаживанием SMAAT2x.
Видеокарты серии Паскаль не предназначены для работы с "лучами Хуанга". Но сами лучи включить можно. Хотя это не носит прикладной характер.
Я вообще не понимаю, где эти самые лучи появляются. Если не смотреть на фпс в игре, то определить включены они или нет просто невозможно. Абсолютно надуманная технология в данной игре.
Не секрет, что игра довольно процессорозависимая. Чистому четырехъядернику (без технологии гиперпоточности) порой приходится очень тяжело и никакой разгон не поможет. Нужно явно больше 4-х потоков. Стоит отметить, что подобные ситуации не повсеместны, нагрузка на процессор резко возрастает в населенных пунктах. Хорошо, что никаких активных событий в них не происходит, иначе ситуация осложнилась бы.
Для начала сравню производительность процессоров 8400 и 4690к в бенчмарке.
Если отталкиваться от самих цифр, то может сложится впечатление, что Хасвелл выступил довольно хорошо. Разница в "ЦП Игра" достигает всего 6 кадров. Но это совершенно не так. Не смотря на информативность, он выдает уж очень оптимистичные значения. Это объясняется довольно просто: сам бенчмарк разбит на три части. И только третья, да и то во второй половине, начинает серьезно нагружать процессор. Поэтому общий результат и выглядит неплохо.
Чтобы получить более реалистичную картину, придется измерить фпс непосредственно в третьей части. Сделать это можно, например, с помощью программы MSI Afterburner. Но я воспользуюсь программой CapFrameX. Постарался по возможности точнее синхронизировать отрезки:
Как видите, разница по среднему фпс составляет уже почти 18 кадров или 27%. А это достаточно много. На скриншоте можно сравнить и разницу в графиках колебания фпс на процессорах.
В недавнем диалоге в комментариях к статье меня упрекнули, что бенчмарк это одно. А реальная игра - другое. Что ж, проверим разницу на одной из локаций, которая сильно нагружает процессор.
Тест проведу в деревне Кувак-Яку при пробеге от базового лагеря до входа в разрушенных храм.
Настройки игры будут максимальными, сглаживание ТАА. Это несколько смажет разницу в производительности процессоров. Но пусть будет так, поскольку примерно на таких настройках я и прошел всю игру.
Разница составила примерно 11 кадров или 16%. Но для меня самое главное, что на таких настройках 4690к не способен обеспечивать стабильные 60 кадров.
Это плохо, но не критично. Ведь настроек в игре масса. Для Хасвелла я остановился на таком варианте (сглаживание SMAAT2x):
Кроме того, для снижения общей температуры видеокарты и снижения нагрузки на процессор, установлю ограничение кадров на 62 фпс через драйвер видеокарты. Тестовый забег пройдет на той же локации по тому же маршруту. Потом повторим забег на высоких настройках и средних.
Стабильных 60 кадров нет (что и ожидалось), но играть можно. Снижение настроек не особо и помогли, просадки никуда не делись.
Я считаю, что для комфортной игры на стабильных 60 кадров и более, необходимо иметь минимально четырехъядерный процессор с технологией гиперпоточности. По видеокарте, вероятно, будет достаточно модели GTX 1060 или аналог от АМД – RX 580.
Но и на более слабых системах можно поиграть, снижая настройки. Как показали тесты, игра крайне неохотно реагирует на снижение нагрузки на процессор. Поэтому, если вы имеете слабый процессор, то ограничьте фпс в игре. Это немного снизит нагрузку на него (при условии, что сама видеокарта способна выдавать 60 и более кадров).
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