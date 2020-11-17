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Последняя игра про расхитительницу гробниц вышла в 2018 году. Лично я ждал ее. И она довольно сильно меня разочаровала. Мне не понравилась подача сюжета, бесконечные катсцены. Да и оптимизация оставляла желать лучшего. Лара Крофт несколько растеряла свои былые формы, хотя при ее профессии, это категорически не приветствуется. Но о сюжете и фигуре госпожи Крофт говорить не буду. Сосредоточусь только на производительности в данной игре.

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Тестировать буду на своем основном компьютере с процессором i5-8400 (рабочие частоты 3800-3900 МГц) и видеокартой GTX 1070 (2025 МГц по чипу и 8900 МГц по памяти). Оперативная память (16 Гб) работает на частоте 2666 МГц (тайминги 16-18-18-35 cr2). Игра находится на жестком диске. Операционная система Windows 10 (LTSC). Для исследования процессорозависимости игры, воспользуюсь другим компьютером, на котором видеокарта GTX 1070 работает в паре с более слабым процессором i5-4690k (4500 МГц),оперативная память работает на частоте 1800 МГц (11-11-11-28 cr1).

Версия игры: 292.0.64. Это достаточно важный момент, т.к. разные версии игры по-разному нагружают процессор. Разрешение игры: 1920х1080.

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Для начала прогоню встроенный бенчмарк на различных настройках в dx12. Буду использовать фиксированные установки: минимальные, низкие, средние, высокие и максимальные. Сглаживание во всех случаях будет установлено ТАА





минимальные настройки графики реклама низкие настройки средние настройки реклама высокие настройки максимальные настройки реклама Сам бенчмарк довольно информативен, поэтому особо комментировать тут нечего. Возникает вопрос: почему именно на dx12, а не dx11? Тут все довольно прозаично: разработчики опять все сделали не так, как надо и игра работает на dx11 просто отвратительно. Вот результат прогона на 11 Директиве:



максимальные настройки dx11 Результат, как видите, немного хуже. Но самое интересное творится в самой игре. Видеокарта остается сильно недогруженной. Кувак-Яку, dx11 Кувак-Яку, dx12 Разница на скриншотах достигает 23 фпс, что очень много. Поэтому к dx11 больше не возвращаемся.

сводная таблица результатов бенчмарка

Посмотрим теперь на скриншоты с разными пресетами графики:

Минимальные настройки, ТАА Низкие настройки, ТАА Средние настройки, ТАА Высокие настройки, ТАА Максимальные настройки, ТАА Наибольшая разница в картинке видна при переходе с минимальных настроек к низким. Теперь проверим влияние сглаживания на загруженность видеокарты и саму картинку в игре. Прогонять снова бенчмарк не имеет смысла. Ограничимся скриншотами (настройки графики максимальные):

Без сглаживания SMAA TAA SMAAT2x SMAA4x В плане производительности особой разницы нет, за исключением самого последнего SMAA4x. Этот вариант уже не дает 1070 выдавать стабильные 60 кадров. Лично я проходил всю игру со сглаживанием SMAAT2x. Видеокарты серии Паскаль не предназначены для работы с "лучами Хуанга". Но сами лучи включить можно. Хотя это не носит прикладной характер.





Максимальные настройки, ТАА, без лучей Максимальные настройки, ТАА, средние лучи Максимальные настройки, ТАА, высокие настройки лучей Я вообще не понимаю, где эти самые лучи появляются. Если не смотреть на фпс в игре, то определить включены они или нет просто невозможно. Абсолютно надуманная технология в данной игре. Не секрет, что игра довольно процессорозависимая. Чистому четырехъядернику (без технологии гиперпоточности) порой приходится очень тяжело и никакой разгон не поможет. Нужно явно больше 4-х потоков. Стоит отметить, что подобные ситуации не повсеместны, нагрузка на процессор резко возрастает в населенных пунктах. Хорошо, что никаких активных событий в них не происходит, иначе ситуация осложнилась бы. Для начала сравню производительность процессоров 8400 и 4690к в бенчмарке.





8400+1070 4690к+1070 Если отталкиваться от самих цифр, то может сложится впечатление, что Хасвелл выступил довольно хорошо. Разница в "ЦП Игра" достигает всего 6 кадров. Но это совершенно не так. Не смотря на информативность, он выдает уж очень оптимистичные значения. Это объясняется довольно просто: сам бенчмарк разбит на три части. И только третья, да и то во второй половине, начинает серьезно нагружать процессор. Поэтому общий результат и выглядит неплохо. Чтобы получить более реалистичную картину, придется измерить фпс непосредственно в третьей части. Сделать это можно, например, с помощью программы MSI Afterburner. Но я воспользуюсь программой CapFrameX. Постарался по возможности точнее синхронизировать отрезки:





Графики фреймтайма Графики колебания среднего фпс Как видите, разница по среднему фпс составляет уже почти 18 кадров или 27%. А это достаточно много. На скриншоте можно сравнить и разницу в графиках колебания фпс на процессорах.

В недавнем диалоге в комментариях к статье меня упрекнули, что бенчмарк это одно. А реальная игра - другое. Что ж, проверим разницу на одной из локаций, которая сильно нагружает процессор. Тест проведу в деревне Кувак-Яку при пробеге от базового лагеря до входа в разрушенных храм.

Настройки игры будут максимальными, сглаживание ТАА. Это несколько смажет разницу в производительности процессоров. Но пусть будет так, поскольку примерно на таких настройках я и прошел всю игру.

Графики фреймтайма Графики среднего фпс Разница составила примерно 11 кадров или 16%. Но для меня самое главное, что на таких настройках 4690к не способен обеспечивать стабильные 60 кадров.

Тест в 720р Небольшой бонус для тех,кто считает,что нужно сравнивать процессоры без упора в видеокарту. Пробегу по тому же маршруту в разрешении 720р (настройки максимальные,сглаживание отключено) Бежим от базового лагеря через мостик к храму. Графики фреймтайма Графики изменения фпс И тут разница набегает в 23фпс по среднему значению или 33,8%. Это уже много.



Это плохо, но не критично. Ведь настроек в игре масса. Для Хасвелла я остановился на таком варианте (сглаживание SMAAT2x):

Игровые настройки Кроме того, для снижения общей температуры видеокарты и снижения нагрузки на процессор, установлю ограничение кадров на 62 фпс через драйвер видеокарты. Тестовый забег пройдет на той же локации по тому же маршруту. Потом повторим забег на высоких настройках и средних. Кроме того, для снижения общей температуры видеокарты и снижения нагрузки на процессор, установлю ограничение кадров на 62 фпс через драйвер видеокарты. Тестовый забег пройдет на той же локации по тому же маршруту. Потом повторим забег на высоких настройках и средних.





Графики фпс на тестовой локации Стабильных 60 кадров нет (что и ожидалось), но играть можно. Снижение настроек не особо и помогли, просадки никуда не делись.



Я считаю, что для комфортной игры на стабильных 60 кадров и более, необходимо иметь минимально четырехъядерный процессор с технологией гиперпоточности. По видеокарте, вероятно, будет достаточно модели GTX 1060 или аналог от АМД – RX 580.

Но и на более слабых системах можно поиграть, снижая настройки. Как показали тесты, игра крайне неохотно реагирует на снижение нагрузки на процессор. Поэтому, если вы имеете слабый процессор, то ограничьте фпс в игре. Это немного снизит нагрузку на него (при условии, что сама видеокарта способна выдавать 60 и более кадров).



