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Статью хотел написать уже давно, но не хотел делать скоропалительного вывода по последней части в связи с ее отвратительной оптимизацией. И вот теперь поиграв немного в "улучшенную версию" с DLC, можно делать какие-то выводы.

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Для каждой игры проведу тестирование на своем основном компьютере: i5-8400 + GTX 1070. Т.к. игры не новые и довольно не требовательные, то тестировать буду в разрешении 3840х 2160 (DSR).

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Последнюю часть буду тестировать в разрешении 1920х1080 на максимальных настройках и игровых. В качестве дополнения - тест на другом компьютере с i5-4690k + GTX 1070

Первая игра серии явно делалась без намека на продолжение, ведь могла и не выстрелить. Но она получила хорошую поддержку и критиков и игроков. И вот мы уже имеем четвертую игру в серии.

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В первой части нам предлагают играть за одного из четырех персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями (они будут прокачиваться по мере прохождения игры)

реклама Но главная особенность: бесконечные вариации оружия. Чего только там не встретить! Именно это сразу выделило игры из ряда других. Ну и мультиплеер был встречен довольно тепло. реклама







Игру прошел несколько раз и лучшим вариантом для себя считаю играть за солдата.

Тестирование проходило на первой локации. Запись производительности осуществлялась с помощью программы MSI Afterburner. Настройки игры максимальные.



Первая локация в игре Отстрел врагов



Вторая часть практически полностью базировалась на механике первой. Но создатели переработали способности персонажей. И мне они понравились гораздо больше, чем в первой части. Основных персонажей тоже четыре.



Но вместе с DLC завезли еще парочку.

DLC серии - вообще отдельная тема. Они могут не иметь вообще ничего общего с основным сюжетом игры и представлять пародию, например, на фэнтези или ужасы. Есть отсылки и к Хеллоуину и Рождеству.



Еще одна особенность серии - просто безумные персонажи. Нормальных можно пересчитать по пальцам одной руки. Сами диалоги довольно веселые, но в пылу боя или при передвижении субтитры плохо воспринимаются.

А уж какую песню вставили в начало игры!





Больше всего понравилось играть за сирену и спецназовца.

Тест проходил на локации Перспектива, настройки на скриншоте.

Физикс мне не понравился, поэтому - на минималке Перспектива Третья игра серии представляла собой как бы предысторию ко второй части. Речь там идет о становлении главного злодея-Джека. Сама игра достаточно короткая и многие просто считают ее крупной DLC, которую по жадности разработчиков, выделили в отдельную игру.

И опять мы имеем четверых персонажей (плюс парочка из дополнения).



Арсенал оружия пересмотрен, добавлено энергетическое оружие. Ну и главная фишка игры - пониженная гравитация. "Пострелушки" перешли из двухмерной плоскости в трехмерное пространство.



Игру прошел пару раз за гладиаторшу и законницу (не очень понравилось)



Настройки игры полностью аналогичны второй части. Тестовая локация Сводный результат тестирования.







Лично я ждал Borderlends 3. Но первое знакомство полностью меня разочаровало. Отвратительная оптимизация. Явно завышенные требования к видеокарте, постоянные непонятные фризы. А задержка при открытии карты, наводила по началу на мысль о зависании игры…

Варианты персонажей игры:

Но, скипя зубами, я продолжал играть, нещадно ругая разработчиков. И вот настал момент, когда я не выдержал. При выполнении одного стороннего квеста, игра отказалась запускаться. Ее можно было запустить только при удалении сохранения. Это стало последней каплей и я удалил игру.



После появления версии с DLC в "свободном доступе", я дал игре второй шанс. Оптимизацию явно улучшили, но до идеала, как до Луны.

И вот, играя в более - менее нормальную версию, можно сделать вывод по ней самой.

Тестирование проходило на первой локации. Настройки игровые.

Тестовый момент Добавлен и результат прогона бенчмарка на игровых настройках и максимальных. Все тестировалось в dx12, так процессор менее нагружен. Кроме того, прогнал бенчмарк на тех же настройках на другом компьютере с i5-4690k и видеокарте GTX 1070. Сводный результат тестирования:

Вывод не утешительный: игра уже не цепляет. Азарт прямо падает на глазах и причину просто так не сформулировать. Всего по-немногу. Мне вообще не понравилось оружие в игре, ни одно. Да и способности переработали не в лучшую сторону. Очень долго надо думать, куда лучше их вложить, все варианты не очень… Играть за сирену не зашло, стрелок - тоже не идеален, но понравился больше. Многие мелочи просто сложились в довольно большую кучку негатива. Возможно, серия себя исчерпала и нужно было вовремя остановиться (из гостей тоже нужно уходить вовремя). Возможно, разработчики подошли к созданию без энтузиазма. Но это мое субъективное мнение. Ну и уровень оптимизации печалит. Я никаким образом не понимаю, куда уходят ресурсы видеокарты: Borderlands PreSequel, 4К(DSR) Borderlands 3, игровые настройки,1080р Графика практически не изменилась, а требования выросли неимоверно.

В итоге, я разочаровался в игре. Может пересилю себя и пройду ее до конца. Но шансы на это очень малы. Да и вообще, мое отношение к последним играм многих серий крайне негативное. Но эта тема для другой статьи.



