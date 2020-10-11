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Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3

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После окончания теста 120 мм. вентиляторов, нужно было установить родной кулер на место. Ну и заодно решил сравнить два башенных кулера: Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3.

Тестирование будет включать в себя тест в АИДе, Линксе и в играх.

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Для этого будет использован скальпированный процессор I5-4690K, при частоте 4500 МГц на напряжении 1,296в.

Корпус: Deepcool E-Shield (спереди на вдув 2х140 мм.(600 об/мин), сзади на выдув 120 мм (синхронизирован с вентиляторами кулера), сверху на выдув 120 мм (720-800 об/мин).

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Сначала приведу основные сведения о самих кулерах.

Scythe Ninja 3: однобашенный кулер, оснащенный одним высокоскоростным вентилятором  с реобасом. В обзорах провели замеры и по их данным вес без вентилятора составляет 890 грамм и площадь примерно 8500 см2. Ссылка

общий вид в корпусе Дипкул

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Имеет 8 теплотрубок, которые расположены в два слоя.

вид сбоку

 

вид сверху

 


Второй слой трубок работает намного менее эффективно, поэтому можно считать кулер просто с 4-мя теплотрубками (ну или 4+ теплотрубками).

В комплект входил  сам кулер, вентилятор, бекплейт Х-образной формы (сейчас он стоит на другой плате), термопаста и один комплект креплений для вентилятора (хотя могли и парочку положить).

комплектный вентилятор серии Slip Stream

 

Крепление кулера к плате крайне неудобное. Надо либо снимать плату, либо изворачиваться, успевая поглядывать с обоих сторон корпуса. Винты закручиваются со стороны бекплейта и нужно попасть ими в отверстия на ножках радиатора. И это совсем не просто. Никакого ограничения при затяжке нет и нужно руководствоваться просто здравым смыслом. При соответствующем "умении", наверно, можно и сокет наизнанку вывернуть…

крепление кулера к плате

 

Реобас вентилятора крепится в свободный слот вместо заглушки корпуса. Сам провод нужно пропустить за видеокартой. Иначе его длины может и не хватить.

реобас позволяет снижать максимальные обороты с 2000 до 1300 об/мин

 

Ice Hammer Thor: кулер относится к двухбашенным, имеет 6 теплотрубок, в конструкции прослеживается явное родство с кулерами от Термалрайта. Его масса составляет примерно 800грамм без вентиляторов и площадь поверхности 10900 см2. Ссылка

вид сбоку

 

вид сверху

 

 



общий вид в корпусе (с передним расположением вентилятора боковое стекло нельзя установить)

 

Крепление также взаимозаменяемо с термалрайтовским. Ну на фото все видно.

крепеж полностью совпадает с таковым от кулеров Термалрайта

 

набор креплений

 


Изначально стояли родные вентиляторы.

Комплектный и Thermalright TY-140B

 

Они, в принципе, меня устраивали до поры. Качество не вызывало особых претензий. Но был один минус: минимальные обороты 900 об/мин, а это многовато. Поэтому на замену были куплены вертушки от Термалрайта - TY-140В . Минимальные обороты примерно на уровне 300 об/мин

Теперь обратимся к основанию кулеров. У Ниндзи оно идеально ровное, а вот у Тора присутствует небольшая впадина.

основание Ниндзя 3 (в правом верхнем углу и левом нижнем расположены царапины от процессора 3570К)

 


отпечаток термопасты у Ниндзя 3

 


основание Тора

 


отпечаток термопасты у Тора


небольшая вогнутость на основании Тора

 


В обоих случаях использовал термопасту Thermagic ZF-12


Первый тест будет классическим - прогон стресс-теста Linx 0.9.3.

Для Ниндзи тест пройдет на максимальных оборотах и на примерно 1200 -1250 об/мин, что равно максимальным оборотам у Тора.

 Scythe Ninja 3:


тест на 1250 об/мин

 

тест на максимальных оборотах (2000 об/мин)

 Ice Hammer Thor:


Тор на максимальных оборотах

 




Следующий тест пройдет уже в AIDA, тест FPU, т.к. жарить процессор Линксом при небольших оборотах мне совсем не хочется.

Ninja 3:

тест FPU 950 об/мин

 

тест FPU на 650 об/мин

 Thor:


FPU на примерно 950-970 об/мин

 

FPU примерно на 660 об/мин

 




 

Теперь поверим температуры в игре Horizon Zero Dawn на игровых настройках. Тест длится 20 минут для каждого кулера. Температура мониторится через MSI Afterberner. А обороты кулера - HW Info 64.

Ninja 3:

 Thor:


 


Ну и напоследок - тест на "пассивность" (ведь Ниндзя и позиционировался, как кулер, способный работать в пассивном режиме). Все корпусные вентиляторы выключены.

Тестировать буду в игре Project Cars (трасса Монца, буря, 5 кругов - это примерно 10 минут)

Ninja 3:

 Thor:


 Температура на обратной стороне платы в районе питания в таком режиме достигла 60 градусов,что лишь на 5 градусов ниже чем в Линксе.


Тесты проводились в разные дни и при разной температуре в комнате. Тор тестировался при 23 градусах в комнате, а Ниндзя - при 24. Поэтому к результатам Тора я прибавлю 1 градус, чтобы было справедливо.

 Итоговая таблица:

сводная таблица с результатами

 

Пару слов о шуме, производимом кулерами. На рабочем столе преимущество на стороне Айс Хаммера, его не слышно вообще. Ниндзя явно проигрывает. Мало того, что вентилятор чуть шумнее, он еще в процессе эксплуатации приобрел небольшой призвук от электромотора. В играх оба уступают первенство видеокарте и на ее фоне их не слышно. На максимальных оборотах Ниндзя "перекрикивает" парочку от Термалрайта.

Какой вывод? Кулеры на данном процессоре примерно равны по производительности. В абсолютном сражении, более высокооборотный Ниндзя немного выигрывает. Раньше, при тестировании с термопастой Phobya NanoGrease Extreme, я получал больший разрыв с преимуществом Ниндзя.

Но все может изменится при тестировании на процессоре с большим энергопотреблением. Тут Тор будет иметь явное преимущество.

Использовать такие кулеры на разогнанном процессоре с полным пассивом не выйдет, температуры слишком высокие. Подключение же корпусных убивает весь смысл пассива. Поэтому нужно использовать в стоке, для особо "нежных ушей".

Есть ли смысл искать такие кулеры на вторичном рынке? Не уверен, что для данной модели Scythe имеется крепление под новый сокет процессоров АМД. А вот для Тора - никаких проблем. Крепления полностью совпадают с таковыми для кулера Silver Arrow и найти крепеж под АМ4 (Thermalright AM4 AMD Ryzen type B) не составит труда. Сам кулер не дотягивает по качеству до термалрайтовских. Но его можно рассматривать, как "Серебряная Стрела для бедных". Самая главная претензия - к внешнему виду после эксплуатации. Мало того, что его покрытие заметно потускнело, так еще и отпечатки пальцев стереть совсем непростая задача (поэтому он на фотографиях выглядит заляпанным руками). А японец этим не страдает. Потемнели только медные теплотрубки.

Все-таки мой выбор за Тором. Он более универсален, возможна установка на новые Райзены. Его намного проще установить на плату и при необходимости сменить  термопасту будет совсем не сложно. Главное: чтобы влез в корпус. А если поставить на него вентиляторы Thermalright TY-143, то Молот Тора приобретет просто безумную мощь (за счет ваших барабанных перепонок).


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