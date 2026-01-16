«Гренландия 2: Миграция» («Greenland 2: Migration»)

Это продолжение фильма «Гренландия», который из себя представлял фильм в жанре катастроф. Я в свое время делал на него обзор и он мне не понравился. Ведь упор был сделан на личную трагедию одной семьи, которая пыталась спастись от всеобщей катастрофы.

Ну и продолжение, как понятно из названия, также расскажет о «блужданиях» героев Морены Баккарин и Джерарда Батлера.

После падения кометы на Землю, прошло 5 лет. И все это время выжившие были в бункере. Они очень редко выходили на поверхность, чтобы проконтролировать ситуацию снаружи. И среди «исследователей» был Джон Гаррити.

Эти «выходки» вышли ему боком: он получает приличную долю облучения и дни его сочтены. Но своей жене, Эллисон, и сыну он ничего не говорит.

Также нам сообщают, что на Земле остались регионы выживших. Но их существование очень тяжелое. Также местная «ученая» выдвигает просто гениальную идею, что лучше всего ситуация на Земле в районе падения кометы. Откуда у сценариста такие бредовые идеи, я не знаю…

И сидели бы люди и дальше в бункере, но мощное землетрясение полностью его разрушает. Те, кто сумел выбраться, бросились к побережью в надежде уплыть из Гренландии и от претензий Трампа... Ой, это уже другая история...

Но спасательных шлюпок всего две и одну топят «желающие спастись». Вторая успевает выйти в открытое море, когда на побережье обрушивается цунами, уничтожая всех, кто пережил землетрясение…

Путь теперь лежит в Англию, где есть небольшая колония выживших. И вот тут уже пошли первые «косяки» создателей фильма.

То, что нам показывают, больше похоже на «выживастик времен зомби», но никак не на катастрофу от удара кометы/астероида.

Ну, не могут люди выжить вне бункера! А тут еще и чем-то питаются, хотя такая катастрофа ПОЛНОСТЬЮ уничтожит все живое!

Но мы видим и относительно целые дороги, и чистые машины (на заднем плане) и деревья с листвой…

В английский бункер их не пустили, пришлось двигаться дальше от побережья, в Лондон, где осталась в живых их давняя знакомая. И вот оттуда, через пересохший Ла-Манш, семья Гаррити движется во Францию, где и упала комета…

Если первый фильм был куда хуже налогов, то второй значительно уступает первому.

Бреда тут навалили «с горкой», пытаясь сосредоточится на «мытарствах» одной семьи.

Падения осколков кометы, какие-то супер бури с радиацией на пустом месте… «Вишенка на торте» - война между условным Западом и Востоком, за право обладания территорией, куда упала комета. Вот мало было самой катастрофы, так еще и между собой повоюем… Откуда у людей оружие? Откуда еда и прочее необходимое, создатели фильма не думают. А зачем, если Батлер изображает умирающего, но спасающего свою семью? Драма же…

Короче, получился очередной ширпотреб, без хорошей истории. Да, тут неплохие съемки, но и они местами поражают крайней бестолковостью.

Не вышло у режиссера Рика Романа Во сделать хороший фильм. Не похож этот мир на последствия всепланетной катастрофы. Не покидает чувство, что все тут «местничковое». Ведь если выжили англичане, то что тогда говорит о других удаленных странах? Жители Сибири, обоих Америк и Австралии уж точно бы выжили в большом количестве. Да и за пять лет радиоактивные осадки от удара, облако пыли над Землей, никуда не денутся.

Короче, получился первый фильм 2026 года, который меня сильно разочаровал, хотя я и не ждал от него чуда.

Плюсов всего два. От игры главных актеров не тошнит, хотя и вытянуть драму они не особо смогли. Ну и хронометраж фильма не сильно большой – 98 минут. Заснуть от скуки вы не сумеете.

Не буду я рекомендовать данный фильм к просмотру. Лучше снова пересмотрите тот же «Армагеддон», который куда интереснее, хотя такой же бестолковый.

Ну а любителям катастрофы и драмы в одном флаконе – «Меланхолия» вам в помощь.



