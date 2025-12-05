«Точка замерзания»

«Точка замерзания» («Dead of Winter») – не особо высокобюджетный триллер, снятый режиссером Брайаном Кирком.

В главных ролях: Эмма Томпсон, Джуди Грир, Марк Менчака и Лорел Марсден.

Пожилая женщина, Барб, приезжает зимой на озеро.

Не для того, чтобы ловить рыбу. Дело в том, что с этим озером у нее связаны самые важные воспоминания в жизни. Тут она познакомилась со своим будущим мужем. Сюда они приезжали на рыбалку.

Но муж недавно умер и завещал развеять свой прах именно тут…

Но здесь, в небольшом домике, Барб сталкивается с весьма странными «постояльцами». Это мужчина и женщина, которые ведут себя явно неадекватно.

Более того, она увидела, как мужчина ловит какую-то девушку и уволакивает ее в дом.

Вызвать полицию Барб не может, тут нет связи. И она решает спасти девушку сама.

Если сначала намерения преступников вне понимания зрителя, то потом нам постепенно суть происходящего раскрывают. Женщина и мужчина — супруги. Женщина смертельно больная, ей нужна срочная операция по пересадке печени.

Но донора пока нет и не предвидится. Сама она медик и отлично понимает ситуацию, которая ее ждет. Но в больнице она случайно сталкивается с пациенткой (той самой девушкой), которую туда привезли после очередной неудачной попытки суицида. И женщина решает, что эта девица станет ее донором…

В целом, тут неплохая идея сюжета. Но вот его воплощение вышло на «троечку», не выше. Дело в том, что больная женщина идет на все, чтобы спасти свою жизнь. Она убивает ни в чем не повинных людей, даже своего мужа, который в процессе преступления понял, что они делают большую ошибку. Это выглядит, словно персонаж не медик, а серийный убийца или мафиози.

Глупо как-то. Да и операция по изъятию печени донора в таких условиях выглядит крайне сомнительным мероприятием. Скорее всего, ничего бы не получилось вовсе.

Второй момент, который мне не понравился, — опять воинственный феминизм. Ну, отделаться от этого не выйдет. Ведь мужчины в фильме, в лучшем случае, бестолковые. А в худшем (муж преступницы) — просто слизняк.

А вот главная героиня, Барб, проявляет просто чудеса смекалки и выживания, несмотря на свои пожилые годы. Не думайте, что она в молодости служила в армии или была экспертом по выживанию. Ничего такого нам не покажут. Просто очередная «сильная женщина» в преклонных годах…

Трейлер фильма обещает гораздо большее, чем даст вам сам фильм. Посмотреть его можно, но удовольствие будет ниже среднего.

«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение»

«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» («Sweeney Todd: Slice & Dice»). Это британский фильм, снятый режиссером Стивеном М. Смитом. В ролях: Александр Симкин, Терри Бёрд, Саманта Андерсон, Тоби Винн-Дэвис, Ли Браун, Джо Дайсон и другие.

Фильм заявлен как ужасы. Но этого тут точно нет. Данный фильм — драма, детектив. Но точно не ужасы.

История основывается на вымышленном персонаже Суини Тодде, который работал цирюльником в Лондоне в XIX веке и убивал людей. Экранизаций было много. Самая известная на данный момент — картина Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли.

Здесь же к созданию подошли совершенно по-другому.

Суини, будучи еще мальчиком, видел, как пострадал его отец. А мать, лишившись кормильца семьи, также окончила жизнь довольно рано. Мальчик отлично запомнил тех, кто был причастен к трагедии его семьи. И когда он вырос, он все еще это помнил…

Суини Тодд держит свое заведение на укромной улице Флит-стрит. Но много ли может заработать цирюльник, пусть и довольно хороший? Однажды в его заведение забредает очень богатый и высокопоставленный человек. И он ведет себя крайне хамски.

Нервы Тодда не выдерживают, и прямо во время процедуры он своего клиента убивает. А теперь надо избавиться от трупа. Ночью он тащит труп в мешке к берегу Темзы, чтобы сбросить тело.

Но его странное поведение замечает женщина по имени миссис Ловетт.

Она следит за Тоддом и раскрывает его планы. Но она сама также терпеть не может богатых. И предлагает довольно странный «альянс»: Тодд убивает богатых и приволакивает тела к ее хлебопекарне. А уж она позаботится о том, чтобы мертвых точно не нашли…

И вот Тодд постепенно ликвидирует тех, кто уничтожил его семью.

А миссис Ловетт пускает трупы на мясные пироги…

Сколько бы это продолжалось, не понятно. Но молодой сержант полиции Бабвитч начинает свое расследование.

Все пропавшие так или иначе были связаны с заведением Суини Тодда. Это крайне подозрительно. Также внимание сержанта привлекает и заведение Ловетт, ведь ее пироги набирают большую популярность, особенно среди богатых людей. «Расколоть» миссис Ловетт не составило большого труда.

И Суини Тодд теперь обречен.

Но свой зловещий план Суини Тодд не успел еще осуществить до конца: судья, который осудил его отца, все еще жив…

Это фильм с очень небольшим бюджетом. Тут вы не увидите приличных декораций и жестоких моментов «расчлененки». Все сделано скромно. Авторы фильма даже не пытались придать павильонным съемкам хоть намек на оригинальный Лондон XIX века. Парочка узеньких улиц — и достаточно. Раньше, при СССР, был такой популярный жанр телевизионных спектаклей, которые полностью снимали в одном павильоне. Вот и данный фильм сделан точно в такой же манере. Ну, учитывая бюджет картины, это даже лучше. Ведь создать «на воздухе» старый Лондон точно бы не вышло.

Вот что хорошо у фильма, так это русская озвучка. Да и вообще, диалоги тут вполне добротные. Поэтому перед нами детективная драма о «типичном» лондонском маньяке-убийце. Посмотреть можно, но именно как детектив.