Сегодня я расскажу историю, как севшая батарейка мне мозг "отполоскала"…

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Дело было так.

Значит, я имею один ПК, где процессор i7-8700T (и это НЕ инженерник!!!), который установлен на материнскую плату ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4.

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Да, я и тогда знал, что ту много маркетинга. Но брал я плату из-за нормальных радиаторов, которые куда больше, чем у той же версии Pro. А подсветка - просто приятный бонус. И использовал я эту подсветку, что является важным аспектом в этой истории.

Но чаще, я играл на другом ПК с i5-8400, поэтому первый ПК часто стоял без дела… И в последний раз я его включал около месяца назад. И вот решил его использовать…

Подключаю всю периферию, монитор и включаю тумблером на БП. Подсветка моргает, тут же гаснет, и снова загорается примерно через две секунды… Это меня крайне удивило, ведь подсветка всегда загоралась при включении самого БП.

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Что-то тут не так… Повторяю включение - тоже самое. Мне это совершенно не нравится и я даже не включаю сам ПК. Отключаю всю периферию и результат тот же. На всякий случай убираю из компьютера видеокарту. И повторяю уже без нее. Все так же. Что за черт! Мне кажется, что проблема в БП? Но он относительно свежий и хороший (Вe Quiet! Straight Power 11). Но всякое бывает… Поэтому повторяю процедуру с другим БП, благо есть подмена. И результат тот же. Значит, дело не в блоке питания. Напоминаю, что сам ПК еще не включал…

Что ж, теперь надо включить ПК и посмотреть, что будет. Он включается, но тут же уходит в перезагрузку. Потом уже снова стартует и выдает сообщение о биосе и тому подобном. "Винда" грузиться не собирается… Перезапускаю и захожу в биос: тут уже понятно, что настройки биоса слетели. Загружаю нужный профиль и снова перегружаю компьютер. Все нормально: система загрузилась. И только теперь я вижу, что дата не та, что нужна. Что это: батарейка или проблема с самим биосом? Проверяю просто: выключаю на несколько минут, и после запуска возникает та же самая проблема. Значит, батарейка… И она, действительно разряжена. В НОЛЬ! Мультиметр ни в каком диапазоне не смог замерить напряжение на ней. Такое я встречаю впервые. Благо батарейка на замену есть.

Ставлю ее и снова включаю компьютер. И вот тут уже все идет так, как положено. За исключением того момента, что при включении БП подсветка не горит. Загорается она лишь при старте самого компьютера, то есть когда нажата кнопка "Пуск". Не смертельно, но почему не стало, как раньше? Ведь я применил тот же профиль из биоса, что стоял у меня? Я долго пытался проанализировать проблему, но так и не понял причину. И просто стал лазить в биосе. На вкладке, посвященной подсветке ARGB, ничего такого нет.

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Там только типичные настройки самой подсветки. И вот только на другой странице я нашел то, что мне нужно:

Стрелочкой указана та самая настройка.Вот этот пункт, Turn on onboard LED in S5, отвечает за включение подсветки материнской платы. Но почему он не применился при загрузке профиля? Я так и не понял. И я считаю, что это косяк ASRock. Во-первых, сама настройка где-то в стороне, во-вторых, она живет своей независимой жизнью, вне профиля.

Не бог весть какая проблема. Я и ранее сталкивался с тем, что компьютеры знакомых начинали "чудить" при севшей батарейке биоса. Но в моем случае, меня полностью сбила реакция подсветки. Я почему-то сразу подумал не в ту сторону…

Я уже предвижу, что напишут в комментариях. Тут же все "умные, красивые, в меру упитанные мужчины в самом расцвете лет".

Но такие не все…

Есть, например люди, которые с ПК в очень "отдаленных отношениях" и винить их за это нет права.



Время занимательных историй Время занимательных историй У одного знакомого есть старый уже компьютер. И его недавно обновили в городе в небольшом магазинчике, сделали апгрейд. В числе прочего, заменили уже полудохлый HDD на SSD накопитель. И вот, в разговоре, знакомый жалуется, что игра не устанавливается на его компьютер и пишет при установке, что там мало места. Я говорю: "Удали другие игры". А он отвечает, что у него и так всего две игры… Ну, ладно, посмотрим, что можно сделать. Включаю его ПК и там видно, что диск С забит под завязку. Но ведь есть еще и диск D. И он совершенно пустой! Думаю, что многие уже поняли в чем причина: обычно "правильные версии" игр устанавливаются сразу в папку Program Files (x86), либо создают папку Game на диске С. А второй диск остается незадействованным. Те, кто делали апгрейд, сделали все нормально: под систему поставили накопитель на 240 Гб, а под игры и остальное - на 500 Гб. Но как с этим работать не объяснили, посчитав, что владелец и сам знает… Но в этом вообще мало кто разбирается на самом деле. В общем, я игры перекинул на диск D, пояснив, как нужно игры устанавливать. Вот бывает и так…





Вот такие истории...