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История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200

Под все ту же сборку знакомого стали подбирать оперативную память. Требования: недорогая, от нормального продавца, 3200 МГц.
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Мы живем в "удивительные времена", когда многое кажется не тем, чем является… Касательно нашей "железной" темы, главная проблема у нас – подделки на товары известных брендов.

Именно по этой причине, я стараюсь покупать те же бюджетные SSD накопители от известных, но не "брендовых" фирм. Вряд ли вы наткнетесь на подделку накопителя от фирмы Netac. А вот подделок на Samsung или Crucial просто навалом. Но с SSD накопителями все гораздо проще: вставил в ПК и ничего настраивать не надо. Даже "качественные" подделки под тот же Samsung ведут себя более-менее прилично, уж не хуже «честных» бюджетных моделей. И, если вы в этом не разбираетесь, то можете вообще и не понять, что у вас подделка. Случаи с распаянной внутри памятью от флешек в расчет не берем…

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А вот с оперативной памятью все гораздо серьезнее и хуже. Дело в том, что оперативная память может работать на разных частотах. И ее, ходят слухи, даже можно разгонять… И вот тут уже можно почувствовать разницу между хорошей оригинальной памятью и подделкой.

Вообще, истории с оперативной памятью довольно занимательные. Раньше, в "дорайзеновские" времена, особо никто не обращал внимание на те чипы, что стояли у вас. Нет, оверклокеры были в "теме", но и только они. Но с выходом первого поколения Райзенов, которые имели просто ужасную латентность памяти, специалистами стали все. И хорошую память сметали с прилавков.

В те благословенные годы при словосочетании "Crucial Ballistix на B-даях" у фанатов потели ладони, увлажнялись глаза и наступал катарсис. Говорят, что такая память гналась до стратосферных скоростей, выходя на орбиту недостижимых частот. Но потом она стала исчезать с наших прилавков и люди стали ее закупать в Китае… Тот ли Баллистикс они брали, или не тот, истории умалчивают. Думаю, что были и те, кого ушлые китайцы обманывали.

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Но ситуация резко ухудшилась с введением против РФ санкций в 2022 году…

Появилось куча фирм и фирмочек, которые массово завозили продукт из Китая. И вот тут количество подделок просто стало зашкаливать. Это была только присказка. Сказка еще впереди…

Под все ту же сборку знакомого стали подбирать оперативную память. Требования: недорогая, от нормального продавца, 3200 МГц. Все тот же Озон и проверенные магазины: сам Озон, Лайм Стор и Регард. Иногда могут быть и другие известные магазины, тут по ситуации. Одним из самых дешевых вариантов была память Patriot Viper Steel DDR4 3200 МГц 2x8 ГБ (PVS416G320C6K) 

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За сумму чуть меньше 3000р. Как вариант - Apacer NOX Black Gaming 2x8 ГБ (AH4U16G32C28YMBAA-2)

Она чуть дешевле, примерно на 100 рублей. Но о памяти от Apacer я вообще ничего не знал. Поэтому остановились на Patriot

И вот тут опять в комментариях будут писать, что "есть варианты дешевле", "на том же Валберис можно взять за…". Тут сделаем небольшой перерыв и перейдем к "увлекательным" историям…


 Время удивительных историй


Но возвращаемся к сборке.

При получении товара я обратил внимание, что коробка вообще без стикеров.

Они не сорваны, нет. Их не было вообще. Странная экономия… Уже дома посмотрел саму память внимательно.

Какая же она огромная!

На фото она казалась меньше… Я вставляю ее в свой ПК и запускаю его. Комп стартанул, но при загрузке Windows выпала в синий экран. Ничего страшного: система стартовала на таймингах моей памяти, а они, судя по характеристикам, ниже, чем у Patriot. Выставляю в BIOS тайминги в режиме "авто" и система стартует нормально. Запускаю AIDA64 и смотрю результаты теста. Понятно, что на более высоких таймингах результат хуже моего, но не критично. Частота 2666 МГц — ограничение моей системы (i5-8400 на H310). Запустил CPU Z, там указано, что чипы памяти Hynix, одноранговая организация. Ничего подозрительного я тогда не заметил…

Короче, наскоро настроил тайминги и запустил стресс-тесты. Никаких проблем нет. Поиграл на ней, полазил по интернету. 

А на следующий день я уже установил память туда, где ей и предстояло работать (i3-12100f, H610). Частота, тут уже выше – 3200 МГц, что и соответствует XMP-профилю данной памяти. И вот только теперь я обнаруживаю, что в BIOS указан совсем другой ХМР-профиль – 3600 МГц:

Я подумал, что плата сошла с ума и пишет дичь. Но и программа CPU Z указала ту же частоту…

Вы понимаете, что это явное несоответствие? На коробке указана частота 3200 МГц, на самой памяти наклейки с теми же характеристиками. А программы показывают совершенно другое…

Не поверю, что на заводе перепутали. Хотя, если и так, то стоит ли вообще связываться с производителем, где такая культура производства? Тут явно подделка. Причем, на сайте Patriot я нашел память с частотой 3600 МГц и такими же таймингами. Похоже, дядюшке Ляо из подвала было все равно…

Ну, "поиграть" с таймингами я все же решился. И результат такой:

На частоте 3200 МГц вторичные тайминги немного выше, чем у настроенной моей (Kingston BEAST (KF432C16BBK2/16)).

Что теперь делать? С одной стороны, она работает и стресс-тесты проходит.

Но с другой… Где гарантия, что это "качественная подделка" и проработает долго? С виду она очень даже солидная, не придраться. С торца я там ничего интересного не увидел.

Может, если снять радиаторы, то что-то и увидим. Но тогда "прощай гарантия". Короче, я принял решение о возврате товара. Операция прошла успешно, деньги вернули…

И вот возвращаемся к самому началу. Если почитать отзывы на эту память, то почти все довольны. Работает. Красивая. Тяжелая и тому подобное. И лишь один человек написал, что считает товар подделкой, ибо у него есть такая же память, но там была другая упаковка. Это не довод, ведь производители часто меняют дизайн упаковки. Но подделки действительно имеют место, как оказалось…

Вот и получается, что даже читая отзывы, вы не можете ничего гарантировать. Ведь подавляющее большинство просто ставят память и все! Она может даже работать на номинальных частотах — многие элементарно не проверяют ничего. Ну работает же… И только те, кто будет "ковырять глубже", могут дать полезную информацию.

Вот такая история покупки…


 После "занавеса"


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