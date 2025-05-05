Все началось со знакомого, у которого был старый ПК. Игровой, но старый корпус, где блок питания расположен сверху (я не могу сказать, что за модель), материнская плата Н61 (это сокет 1155) с процессором i5-2500. Это подкреплялось оперативной памятью 8Гб в двухканальном режиме, частотой 1333МГц. За графику отвечала видеокарта RX 580. Это те самые "любимые" рефабы RX 470, которых полно на Али-базаре.

Значит, возникла проблема: "компухтер" не включается. Разбираться на месте я не стал и просто забрал все к себе. Сразу снял видеокарту, ибо она могла быть причиной (майнинг так просто не дается). На встроенном видеоядре также не завелся…

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"Перетыкивание" памяти не помогло (ставил свои модули). Осталась связка "мать-проц". Благо и у меня есть и похожая плата на 1155 сокете, и точно такой же процессор. Дело оказалось в материнской плате: его процессор сразу завелся на моей.

Я не ремонтник и не специалист в данной сфере. Поэтому диагноз не ставил. Просто рассказал, что может ждать человека при попытке ремонта. Это может быть небольшая сумма, а может и довольно крупная, которая просто ставит крест на ремонте из-за нерентабельности последнего. Учитывая рассказы, что у знакомого иногда "откисали" накопители, я осторожно предположил, что помер чипсет…

На этом данная часть эпопеи закончилась.

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Через несколько недель, знакомый снова связался со мной: дескать за сумму меньше 10 000 рублей можно приобрести комплект "материнская плата + процессор + оперативная память".

Тут сразу стало понятно, что речь идет о сокете 2011 в разных итерациях. Именно такие комплекты продаются на Али и российских торговых площадках типа Озона.

Пришлось человеку объяснять, что это такое и что "новым" тут не пахнет. Не то, чтобы я отговаривал, но рассказал правду: процессор не новый, хотя с ними наименьшее количество проблем, память – рефаб однозначно (хотя можно купить и новую для случая DDR4 на 2011 v3), и материнская плата, где минимум сам чипсет стоит старый. Причем могут распаять чипсет какой угодно, даже вообще не имеющий отношения к данному сокету (умеют же китайцы). Хуже то, что такие комплекты продают мелкие продавцы и гарантии там, как таковой, нет.

Расстроенный знакомый ушел думать. Не уверен, что он понял что-то из разговора, кроме слов "оно не новое"…

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Тут стоит сказать, что человек небогатый и каждая копейка на счету.

И это конец второй части истории. На этом "прелюдия" заканчивается.

Прошло еще немного времени (пусть месяц). Наверно "игровой зуд" человека достал, и мы снова вернулись к вопросу апгрейда остатков ПК. Оговорюсь сразу: я не против покупки на Авито. Но обязательная проверка лично! А живем мы в районном центре и тут ничего не продают. Поэтому Авито я отмел. Если сам купит, то я соберу, но выбирать и советовать такую покупку не буду. Тем более для другого, потом доказывай, что не работает не по твоей вине…

Значит будем брать новое, а это другой бюджет. Учитывая, что из себя представлял старый ПК, любая более современная платформа была бы мощнее. Но не все так просто… Я стал считать и рассматривать варианты на Озоне только от проверенных крупных продавцов: сам Озон, Лайм Стор и Регард. Сокет 1200 отпал сразу. Процессор i5-10400 слишком дорог для нынешнего времени, а выбор дешевых плат очень мал. Остаются варианты АМ4 и сокет 1700. Самые доступные варианты процессоров: R5 5500 и i3-12100F. И соответствующие дешевые платы серий А520 и Н610. Ну и память DDR4 соответственно.

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И я стал сравнивать цены…

Ох, данное не понравится отбитым фанатам АМД, но сборка на АМ4 выходит заметно дороже. Платы на чипсете А520 нисколько не дешевле конкурента. И не думайте, что сборка на плате с В450 будет дешевле. Нет, таких плат вообще мало и они еще дороже. Скажем так: аналогичные платы на А520 и Н610 стоят одинаково. А вот сам процессор Ryzen 5 5500 стоит заметно дороже, чем 12100F. Я бы взял и более старый R5 3600 допустим. Но он иногда стоил даже дороже!

Тут стоит немного отвлечься и рассказать о самих рассматриваемых процессорах, благо тестов на их сравнение было снято много. В малопоточных или не требующих многопотока играх, 12100F был быстрее. А вот Райзен "раскрывался" в тех проектах, которые "любили" многопоток. Поэтому тут паритет. Сам потенциальный владелец не играет в новые игры и онлайн ограничен буквально парочкой, которые явно не нуждаются в многопотоке. И вообще, вся производительность в любом случае будет ограничена видеокартой. Даже в будущем, вряд ли он возьмет что-то мощнее RTX 3060 или RTX 4060 с рук. И в таком раскладе особой разницы в производительности не будет.

Поэтому был выбран Интел… Просто дешевле.

Теперь я стал уже конкретно выбирать плату. И это оказалось не менее замороченная задача.

Лично мне по внешним параметрам понравился Maxsun MS-Challenger H610M: очень приличный функционал по описанию, неплохая подсистема питания.

Но по обзорам там есть проблемы с биосом. Он убог и еще были проблемы с выставлением частоты памяти (это еще те обзоры, когда брали платы с Китая напрямую). Поэтому рисковать не стал. Неплохо смотрелась и Colorful H610M-E M.2 V20.

Но цена уже на уровне известных брендов (я знаю, что "Полный цвет" не ноунейм).

Остаются варианты от MSI, Gigabyte, AcRock. "Мяска"

самая дорогая, хотя не все варианты имеют хорошее питание процессора. Зато есть даже разъемы под все варианты подсветки. Но я встречал видео, где приходилось перепрошивать биос таких плат программатором после обновления последнего. Какой-то косяк.

ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0

и GIGABYTE H610M H V2 DDR4

стоили практически одинаково. И тут в пользу Гигабайта сыграло видео от канала i2HARD . Кроме того, я стал искать мелкие эргономические просчеты плат. И тут эргономических просчетов больше у Гигабайта. По факту, у АсРока только один серьезный недостаток: там всего один разъем под корпусные вентиляторы. Это серьезный недостаток в моем рейтинге (точно такая же проблема на моей плате от Асуса Н310). Но по общему количеству эргономических просчетов лидирует Гигабайт. Я их перечислю, указав на рисунке.

1.Конденсаторы "от звука" мешают при установке видеокарты. Не смертельно, но неприятно.

2. Плата имеет семь точек крепления. Но, конкретно в моем корпусе, нет места крепления под крайнее правое. Что будет в корпусе заказчика, я пока не знаю.

3.Просто убогое крепление под накопитель М2. Вот прям дорого сделать стандартное крепление на винтике?

4. Самая большая претензия. Это "развернутые наизнанку" порты SATA. Воспользоваться угловыми разъемами в таком случае вы не сможете…

В итоге, была заказана материнская плата GIGABYTE H610M H V2 DDR4 и процессор i3-12100F.

Некоторые скажут: "А где память?". Тут стоит сказать, что даже эта сумма вышла за рамки ожидаемого. А ведь еще нужно было купить оперативную память, кулер (да, это я изначально упустил из расчетов) и любой накопитель SSD, ибо человек до этого пользовался обычным HDD.

Тестировать на работоспособность плату и процессор я буду со своей памятью, которая имеет ХМР профиль 3200. Да и башню подкину свою (PCcooler RT500 Digital ARGB Black). И вообще, все остальное железо будет моим. В нем я уверен.

Как бы то ни было, заказанные товары прибыли и я стал их проверять. Прямо на столе. Был "слушок", что сокет 1700 обладает "особенностью" при работе со старыми видеокартами и процессорами без встройки: черный экран и, соответственно, невозможность войти в биос. Об этом можно много почитать в отзывах в ДНС (как раз на данную плату). Это меня несколько поставило в тупик, ведь писал один человек с картой GTX 1060… А у меня нет ничего новее Паскалей… Да и у будущего владельца такой же старый Полярис… Я стал экстренно искать ответ на данный вопрос. Все сводилось к тому, что проблемы с картами, которые не поддерживают UEFI режим. Но Паскали его поддерживают! Подсказал человек в нашей Конференции: возможно, проблемы с "шитыми" под майнинг картами и рефабами, где вообще непонятно, что сотворили.

Поэтому момент запуска я ждал с некоторой тревогой. Но зря опасался: биос сразу появился при использовании видеокарты GT 1030 от Afox, кстати…

Инструментарий биоса меня полностью устраивает. Напряжение регулируется (по умолчанию очень завышает вольтаж), тайминги памяти регулируются, профиль ХМР применяется.

Есть нормальная настройка профиля для вентиляторов.

Более мне для настройки платы и не нужно.

Накатываю "Винду" и удивляюсь старомодным окошкам при установке драйверов от Гигабайт…

Также стоит отметить, что всякого софта у Гигабайта дофига. Но мне он не нужен, поэтому я его не ставил.

Позже, я собрал в своем корпусе все это железо

и приступил к тестам. Все равно остальное еще даже не заказано, а у меня будет еще одна статья…







