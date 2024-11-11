Микки Рурк (настоящее имя Филипп Андре Рурк-младший)

родился в 1952 году в небольшом городке Скенектади в штате Нью-Йорк. Сниматься он начал еще в 1979 году, но первой ролью, которую заметили, стала роль в фильме того самого Копполы. Можно сказать, что с этого момента в 1983 году и началась его актерская карьера. Но мировую известность, Микки получил после выхода фильма "Девять с половиной недель". Актер взлетел на "голливудский Олимп"...

Пробыл он там не особо и долго, ибо на то были, как объективные, так и субъективные причины. И это типичная ситуация многих голливудских звезд. Падение было в глубокую яму. А тут еще и проблемы с лицом после неудачной пластической операции. О ролях "красавчика" нужно было забыть навсегда...

Но некоторое возрождение былой славы все же случилось, пусть и опять не надолго. В 2008 году вышел фильм с его участием - "Рестлер", который очень тепло встретили критики. Фильм был даже номинирован на премию "Оскар". Но больше таких удач у актера не было.

Во многом, Микки Рурк был сам виноват. Он вел совершенно безобразную жизнь. За что и поплатился. Кроме того, его увлечение профессиональным боксом также стоило ему внешности. Именно из-за участия в боях, ему и пришлось делать пластическую операцию, которая прошла очень неудачно. Лицо было просто обезображено...

Сейчас он изредка мелькает во всяких второстепенных фильмах и вряд ли стоит ждать его возвращение на "большую сцену".

Но переходим к фильмам, о которых я хотел сегодня рассказать. Это лучшие фильмы с участием Микки Рурка на мой субъективный взгляд. Далеко не все фильмы с его участием я видел, поэтому список будет не полон. Но вы можете добавить свои варианты в комментариях.

Все фильмы я поделю на две части: первая часть карьеры актера и фильмы после возвращения на экраны.

1983 год. Фильм " Бойцовская рыбка " (" Rumble Fish "). Фильм снят Фрэнсисом Фордом Копполой. Тут у Микки Рурка одна из главных ролей. Он сыграл старшего брата актера Мэтта Дилона (Расти Джеймс), по прозвищу Мотоциклист (вот так, без имени).

Вообще, в этом фильме снялись многие актеры, которые потом стали довольно известными: Дайан Лэйн, Николас Кейдж,

Крис Пенн, Лоренс Фишбёрн. Отца двух братьев сыграл уже известный актер Деннис Хоппер.

О чем фильм? Это драма о становлении героев, как людей. О том, что нужно идти своим путем. Порой он бывает очень трудным и далеко не очевидным. А по факту: это криминальная драма, снятая великим режиссером. Причем, тут очень оригинальная манера подачи "визуала". И фильм намеренно сделан черно-белым (это обыграно в сюжете).

В свое время мне фильм очень понравился. Но пересмотрев его сейчас (чтобы восстановить воспоминания о нем) несколько поменял мнение. Нет, фильм не стал плохим. Просто восприятие в 20 условных лет отличается от возраста "уже за...". И это стоит учитывать.

" Сердце Ангела " (" Angel Heart ") - 1987 год. Это уже мистический детектив с довольно мрачным сюжетом. Снял этот фильм Алан Паркер. А у него своеобразная манера съемок и подачи материала. У Микки Рурка главная роль. Он сыграл частного детектива Гарри Эйнджела,

которому поручили найти музыканта Джонни Фэйворита. Розыск инициировал некий человек по имени Луис Сайфер. А сыграл его Роберт де Ниро.

Фильм очень интересный, с неожиданным концом. И именно там мы узнаем, где тот самый музыкант. И кто такой на самом деле Луис Сайфер...

Тут отличная игра актеров. Считаю этот фильм лучшим в первой части карьеры актера. Обязательно стоит его посмотреть.

В этом же году вышел другой фильм - " Отходная молитва " (оригинальное название " A Prayer for the Dying "). Здесь Рурк играет боевика ИРА (Ирландской Республиканской Армии),

который больше не может убивать. Просто дошел до определенной черты. Но вырваться из этого круга не так и просто. Ему предлагают помощь в предоставлении денег и поездке в США, но при условии выполнения очередного контракта. Надо убить одного из боссов местной мафии Лондона. Герой Микки Рурка нехотя соглашается, но во время убийства, свидетелем преступления стал священник. Убить его он не может. Но и не может позволить другим сделать это за него...

Это не совсем боевик. Это драма с печальным концом. Фильм о том, что герой не может просто так отрезать свое прошлое, забыть его и жить дальше. За все приходится платить в этой жизни...

Фильм хороший, стоит посмотреть.

" Пьянь " (" Barfly ") - 1987 год. Режиссер - Барбет Шрёдер. И опять у Рурка главная роль. Он играет ярого пьянчугу, который пьет и дерется.

Работает только в том случае, когда нужны деньги. Но в некоторые моменты он пишет рассказы. И довольно хорошие. Вот такой стиль его жизни. Он встречает такую же опустившуюся на "дно жизни" подругу - Ванду (Фэй Данауэй).

И вот так, вместе, они ведут очень странное существование...

Это драма. Это фильм о том, что и такой способ "прохождения жизни" имеет право на существование. У героя Рурка был шанс начать все заново на "новом уровне". Но он не хочет жить в "золотой клетке", так он жить просто не может.

Это очень оригинальный фильм. Хороший, но смотреть его стоит под настроение. Кроме того, я поймал себя на мысли, что фильм во многом соответствует философии самого Микки Рурка. Именно примерно таким образом он и профукал свою карьеру в Голливуде. Так что, в некотором смысле, фильм стал пророческим...

В 1991 году выходит боевик " Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо " (" Harley Davidson and the Marlboro Man ").

Главные роли сыграли Микки Рурк и Дон Джонсон.

Это типичный криминальный боевик. С не особо замороченным сюжетом. Непринужденными разговорами, перестрелками и драками. Но фильм стильный и его тоже стоит посмотреть.

1997 год. Тут уже карьера Микки Рурка фактически стала уходить на дно. И фильм " Колония " (другое название - " Двойная команда ", оригинальное название " Double Team ") должен был ее "вытащить" из пучины. Это боевик с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли.

У Рурка роль главного злодея - Ставроса.

Он не просто злодей, а злодей с некими принципами. Снял этот боевик, мастер подобных фильмов, Цуй Харк. Тут вам и перестрелки, и погони, и драки. Для этого фильма Микки Рурк неплохо так восстановил свою физическую форму, чтобы бои с Ван Даммом выглядели более правдоподобно. За юмор в фильме отвечал еще один очень харизматичный персонаж: баскетболист Деннис Родман. Фильм - типичный боевик с драками из конца 90-х. Если такие фильмы вам нравятся, то посмотрите его.

В 2000 году выходит фильм " Убрать Картера " со Сильвестром Сталлоне в главной роли. У Микки Рурка тут опять роль главного поганца - Сайруса Пайса.

Об этом фильме я уже рассказывал в одной из своих статей .

Вторую часть карьеры актера, я начну с дилогии "Города грехов" (" Город грехов " 2005, " Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать " 2014).

Думаю, эти фильмы не нуждаются в представлении. Это одно из лучших творений Роберта Родригеса. И об этих фильмах я тоже уже писал . Здесь у Рурка одна из главных ролей. И он предстает перед нами в образе ужасного внешне человека. Он - не ангел. Но и злодеем его не назвать. И он готов пойти на что угодно, ради своей женщины...

Эти две части стоит смотреть. Хороший сюжет, отличный подбор актеров. Не пожалеете.

В 2008 году Микки Рурк снялся в фильме " Рестлер " (" The Wrestler ").

Режиссером стал Даррен Аронофски. Снова у Рурка главная роль. И это, я считаю, лучшая работа актера! Фильм можно охарактеризовать, как спортивная драма. Для Микки это стало возвращением на вершину былой славы. Фильм получил множество положительных отзывов от критиков и зрителей. Его выдвигали на "Оскар". Но он смог получить только "Золотого льва". Очень хороший фильм. С ролью Рурк справился идеально. Да ему особо и играть не надо было, ибо что такое карьера в спорте знает не по наслышке. Это лучший фильм, наряду с первым " Рокки ", посвященный профессиональному спорту.

Последним (и далеко не лучшим) фильмом в подборке, будет " Война богов: Бессмертные ",

который вышел на экраны в 2011 году. О нем, я также рассказывал . Тут Микки Рурк сыграл главного злодея, царя Гипериона,

который хочет низвергнуть богов с Олимпа. Фильм сильно перевирает всю греческую мифологию. Он снят в очень оригинальном формате. И это далеко не всем понравится. И лучшим актером из фильма стал именно Микки Рурк. Его персонаж получился очень колоритным и запоминающимся.

Вот о таких фильмах я собирался сегодня вам рассказать.







