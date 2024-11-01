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Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов

Сегодня я расскажу о фильмах, где представлен "голливудский взгляд" на мифологию Древнего Египта и Древней Греции. Это фильмы "Боги Египта", "Битва Титанов", "Гнев Титанов" и "Война богов: Бессмертные".
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Мне нравится читать о мифах Египта и Греции. И фильмы с такой тематикой должен был любить. Был бы, если бы... они были вменяемые. Но такую возможность Голливуд нам практически никогда не дает. Но все же я рассмотрю четверку фильмов, где представлена мифология этих древних цивилизаций.

Начну с Древнего Египта.

В 2016 году вышел фильм "Боги Египта" ("Gods of Egypt").

Режиссер: Алекс Пройас. В ролях: Брентон Туэйтс, Джерард Батлер, Николай Костер-Вальдау, Чедвик Боузман, Элоди Юнг, Кортни Итон и другие.

Итак, Древний Египет. Боги правят людьми и намечается передачи власти от бога Осириса к его сыну, Гору.

Но тут вмешивается его "дядя", Сет, который убивает Осириса, вырывает глаза Гору и вообще захватывает всю власть в мире.

 Его цель - стать полноправным властелином обоих миров (и этого, и загробного). Теперь в дело вступает некий "несознательный гражданин" по имени Бэк (вот не спрашивайте, почему такое имя).

 Он ради спасения своей любимой, идет на "великие подвиги". А просто говоря - воровство. И именно он помогает Гору вернуть власть и восстановить равновесие в мире.

Фильм мне вообще не понравился. Причин тут масса. Это и убогая, режущая глаза компьютерная графика (ее тут слишком много).

И идиотский сценарий. Мне даже не понравился кастинг основных актеров. Ну, не подходят актеры с явной европейской внешностью на египтян и их богов!  Нельзя сказать, что актеры не справились с ролями: тут просто все настолько убогое, что любой актер подойдет, хуже не станет.

И все "режиссерские изыски" мне не понравились. Какой-то дикий микс мифов и "марвелизма". Исказили ли суть самой египетской мифологии? Не совсем. Все основные события примерно так и описывались в мифах. Но! Никаких "человеческих вмешательств" там не было и в помине! Боги сами решали свои проблемы, совершенно не обращая внимание на копошащихся в грязи людишек. Тут же, человек на главных ролях. Причем, часто он находит выход из ситуации, а не всемогущие боги. Выглядит это очень странно. 

Если же копнуть глубже, то сама борьба богов в мифах Египта просто переложение их видения природы, смены времен суток и так далее. Такая вечная борьба, без конца. Тут же сделали войну буквальной. И получилось, мягко говоря, не очень хорошо. Посмотреть фильм можно, но особого "кайфа" от просмотра не ждите.

Больше фильмов про египетскую мифологию я не видел. Всякие "Мумии" в расчет не берем: там об этом говорится вскользь и мимоходом.

Переходим к фильмам о Древней Греции.

"Битва Титанов" ("Clash of the Titans") - 2010 год. Режиссер: Луи Летерье. В ролях: Сэм Уортингтон, Мадс Миккельсен, Джемма Артертон, Рэйф Файнс, Лиам Нисон, Алекса Давалос и другие.

Здесь речь идет о приключениях греческого героя Персея.

 На фоне распрей богов и "неправильного поведения" людишек, главбог Зевс, решает их проучить. Он насылает на них чудовище - Кракена. И вот всех спасти обязан Персей, который люто ненавидит богов. Хотя сам является болубогом (его папаша сам Зевс). И вот он, преодолевает всякие трудности. И в итоге, всех побеждает, утверждая главенство человечества над богами...

И это, на мой взгляд, лучший фильм по мифам Древней Греции. Но ни разу не идеал! Неплохой каст актеров, не сильно перевранный исходник. Но все же я так и не смог понять, чем создателей не устраивала изначальная версия мифа о Персее.

Начнем с того, что Персей никаким образом не мог ненавидеть богов. И все люди, естественно, также этим не занимались. И никакого конфликта Зевса

с Аидом

 не было. Просто жена правителя, Кассиопея, "словила звезду", возомнив себя "мисс 2024-й год до нашей Эры", чем оскорбила нереид. Те быстренько пожаловались Посейдону. И тот наслал на город морское чудовище.

Ни слова про Кракена! Кракен вообще чудовище из скандинавских мифов. При чем тут Греция?

Сам же Персей и во сне не думал спасать Андромеду. Он работал "на побегушках" у местного царька, который и послал его убить Медузу. И никогда бы данная миссия не увенчалась успехом, если бы на каждом шагу, Персею не помогали боги. Они давали ему советы и всякие нужные "гаджеты": летучие сандалии, меч, зеркальный щит... Даже сюжетный отрезок о горгоне знатно переврали. По первоначальной версии мифов, были несколько горгон. Они были бессмертными, кроме одной, которую звали Медуза. И вот ее и убил Персей.

 И из ее тела вышел тот самый Пегас (до этого перемещался с помощью крылатых кроссовок имени Гермеса). А вот на обратном пути, Персей случайно и увидел прикованную к скале Андромеду. Убивает чудище морское и продолжает свой путь дальше...

Зачем так исказили сюжет? Только чтобы опять показать значимость человека. Другой версии у меня нет.

Но, если в этом фильме все же придерживались основ мифа, то в продолжении фильма ничего от "жизнеописания" Персея не осталось.

В 2012 году выходит продолжение, фильм "Гнев Титанов" ("Wrath of the Titans"). Режиссер: Джонатан Либесман. В ролях: Сэм Уортингтон, Лиам Нисон, Рэйф Файнс, Эдгар Рамирес, Тоби Кеббелл, Розамунд Пайк и другие. Тут описывается, как Аид,

поверженный Персеем в предыдущем фильме, пытается выпустить на волю самого Кроноса.

Зевс попадает в плен

и теперь вся надежда на его незаконнорожденного сыночка...

 Этот фильм гораздо слабее первого. И тут вообще нет ничего из славных деяний Персея, описанных в мифах. Просто взяли и все смешали в кучу: борьбу олимпийских богов с Кроносом, Лабиринт 

с Минотавром... Как всегда, в конце добро побеждает зло, боги исчезают и человечество вступает бодрой поступью в новую эру...

 А ни фига! Ничего такого и близко не было расписано!  До окончания эры богов еще эпохи. Ведь потомком Персея станет самый известный герой Древней Греции, сам Геракл. И он тоже совершил уйму подвигов. И тоже был болубогом.  Но создатели фильма решили по-своему. Видно, сценарист был под тяжелыми веществами... Может поэтому фильм и провалился в прокате и никаких продолжений мы не увидим.

Последним фильмом, о котором стоит рассказать, будет "Война богов: Бессмертные" ("Immortals"), который вышел в 2011 году. Режиссер: Тарсем Сингх. В ролях: Генри Кавилл. Микки Рурк, Фрида Пинто, Люк Эванс, Стивен Дорфф, Изабель Лукас и другие.

Тут рассказывают о подвигах другого героя - Тесея.

Он спасает мир и богов от зловредного правителя Гипериона.

Здесь же показано и сражение богов-олимпийцев с титанами.

Фильм оставил двоякое впечатление. С одной стороны, он очень "ревизионистский" в плане перелопачивания мифов. С другой стороны, снят в манере "эстетического минимализма", сильно напоминая фильм "300 Спартанцев". 

Но и тут были "перегибы". Например, изображение титанов и богов вообще не понравилось. Будто тут не настоящие боги,

а тематическая корпоративная вечеринка...

Что по "подвигам" Тесея? Переврали фактически все. В фильме наш Супермен-Тесей - безродный "пацанчик". А на деле, Тесей был сыном афинского царя (но ходили слухи, что в момент зачатия, оного подменял Посейдон). Он совершил массу подвигов, включая уничтожение Минотавра. Он участвовал в походе аргонавтов. Но в фильме показано совершенно другое. И это вообще мало соотносится с мифами. Ибо никакого царя Гипериона не было! Был титан Гиперион. Очень жестокий и властный. Но он не человек! И вообще битва титанов и богов была до эры людей. Все это подробно описанов цикле "Титаномахия". Там команда богов много лет боролась с титанами (которые тоже боги). И еще не известно, кто бы победил, если бы на помощь богам не пришли циклопы и сторукие гиганты гекатонхейры. Какие там люди? Их еще не было!

И освобождать из Тартара титанов никто в здравом уме не собирался. Да и невозможно это. Ведь Тартар не тюрьма, а бездонная пропасть. И не все титаны туда были заключены. Те, кто стал лояльным Зевсу, были помилованы. Тот же Прометей был титаном и жил бы спокойно, если бы не стал учить людей жечь спички...

Сценарно, фильм слаб. Понравился только персонаж Гипериона, которого сыграл Микки Рурк.

Злодей вышел отличный.

И опять мне не понятно, чем сценаристов не устроили подвиги Тесея, описанные в мифах? Там их огромная куча и можно было все органично вписать в фильм. Но сделали то, что сделали...

Смотря эти "шедевры", я вспоминал о старом советском цикле мультфильмов, посвященных древнегреческим мифам. Несмотря на целевую аудиторию школьников, сделано все гораздо лучше и интереснее!

Вот о таких "экранизациях" мифов Древнего Египта и Древней Греции я хотел рассказать.

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битва титанов боги египта война богов: бессмертные гнев титанов
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