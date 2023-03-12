Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне

Сегодня я расскажу о трех довольно хороших, но не особо известных широкой публике, фильмах с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сильвестра Сталлоне (Michael Sylvester Gardenzio Stallone), наверно, знают все. Старое поколение познакомилось с его ролями в фильмах "Рэмбо", "Рокки" или "Кобра". У каждого уважающего себя пацана должен был висеть на стене плакат с ним...

реклама

Новому поколению актер знаком по фильмам "Неудержимые" и эпизодической роли в "Стражах галактики 2".

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Можно как угодно относится к его работе, но для Голливуда актер сделал немало. И как актер, и как кинопродюсер и режиссер. Один только проект "Неудержимые" чего стоит: собрать практически всех старых звезд боевиков воедино, заслуживает уважения.

реклама

К актеру я отношусь крайне уважительно, смотрел все его фильмы (кроме последнего криминального сериала), но сегодня я расскажу о куда менее известных фильмах с его участием. Они заслуживают определенного внимания.

Начну с фильма, вышедшего в 2000 году, "Убрать Картера" ("Get Carter"). Режиссером стал Стефен Т. Кэй. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Миранда Ричардсон, Рэйчел Ли Кук, Алан Камминг, Микки Рурк, Майкл Кейн, Рона Митра, Джонни Стронг, Джон К. Макгинли.

Сталлоне играет в фильме роль Джека Картера, работающего "выбивателем" долгов в Лас-Вегасе. А тут в Сиэтле погибает его родной брат. И, бросив все дела, Картер уезжает на его похороны.

реклама

 Смерть брата кажется ему очень странной. Тем более, что работа брата, скажем так, не совсем законна. И тут Картер начинает проводить свое расследование... Практически сразу, Картеру намекают, что ему лучше вернуться Лас-вегас и заниматься там своими делами. Но он продолжает ворошить осиное гнездо...

Это неплохой детектив: немного погонь, немного драк. И совсем чуть-чуть перестрелок. Практически все присутствующие персонажи, оказываются так или иначе причастны к смерти брата Джека. И он совершает возмездие...

реклама

Хотя фильм не имеет высокого рейтинга, его стоит посмотреть.



Второй фильм, "Полицеские" ("Cop Land"), снят в 1997 году режиссером Джеймсом Мэнголдом. В ролях тут целая плеяда известных актеров: Сильвестр Сталлоне, Харви Кейтель, Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Питер Берг, Джанин Гарофало, Роберт Патрик, Майкл Рапапорт, Аннабелла Шиорра. Ноа Эммерих.

Это не боевик, а скорее драма. В пригороде Нью-Йорка, в Джерси, есть небольшой городок, где проживают полицейские. Шерифом тут работает Фредди Хефлин. Немного толстоват, выглядит не одаренным великим умом, да еще и глухой на одно ухо.

 Такова роль Сталлоне в данном фильме. Он тихо и спокойно занимается в этом городке своей работой: ищет пропавших котов, разбирается в дрязгах соседей и урезонивает не в меру напившихся служителей закона... Но тут, практически на границе Нью-Йорка, происходит инцендент с молодым полицейским по прозвищу "Супермальчик", Мюрреем Бабичем (Майкл Рапапорт).

Его дядя и напарники инсценируют гибель и прячут Мюррея до поры, до времени. В дело вмешивается отдел внутренних расследований.

Даже небольшая роль Роберта де Ниро всегда служит украшением фильма.И нам становится ясно, что в тихом с виду городке, творятся довольно неприятные вещи... Коррупция, связь полицейских с мафией. Группу "плохих копов" возглавляет Рей Донлан (Харви Кейтель).

Хефлин вынужден бросить вызов порочной системе. Даже вопреки общественному мнению "не выносить сор из избы".

Довольно нетипичная роль для Сталлоне. Но мне фильм понравился. 



И последний фильм, "детоксикация" ("D-Tox"). Очень мрачный триллер и детектив.

Режиссер: Джим Гиллеспи. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Том Беренджер, Чарльз С. Даттон, Шон Патрик Флэнери, Дина Мейер, Роберт Патрик, Роберт Проски, Кортни Б. Вэнс, Полли Уокер, Джеффри Райт, Крис Кристофферсон.

И тут Сталлоне играет агента ФБР, Джейка Маллоу, который занимается поиском убийцы полицейских.

 А после того, как маньяк убивает его возлюбленную,

 Джейк впадает в стресс, сопровождаемый регулярными запоями. Его непосредственный начальник направляет Маллоу на прохождение курса детоксикации в клинике для полицейских, где-то в глуши.

И вот тут и разворачиваются основные события фильма. Группа "проблемных" служителей закона, оказывается отрезанными бурей от остального мира. И кто-то начинает убивать всех, одного за другим...

Маллоу понимает, что за этим стоит его личный враг...

Еще немного, и фильм мог стать типичным фильмом ужасов про маньяка.

Но все же, это детектив. Практически до последнего момента не ясно, кто же является убийцей. Хорошая игра второстепенных актеров, мрачная атмосфера. Фильм также достоин внимания.

Конечно, можно было упомянуть о таких фильмах, как "Скалолаз" или политической драме "Кулак". Но, может, в другой раз...

На этом пока все.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cop land d-tox get carter sylvester stallone
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
9
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
7
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
15
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
7
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
9
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
16
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
7
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
1
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
7
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
G.SKILL выпускает самый быстрый комплект DDR5 на 48 ГБ с XMP профилем 8000 МТ/с
+
Пригожин отказал французским журналистам в съемках фильма про себя и свой отряд "Вагнер"
4
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
7
Core i5-13400 vs Core i5-12400 – почему планы Intel увеличить цену за счёт роста ядер провалились
4
В Android 14 пин-код будет вводиться сразу с вводом последней цифры
6

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
15
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
86
Об отечественных операционных системах
73
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
55
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
64
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
17
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
17

Сейчас обсуждают

Розетка
03:44
Внезапно! В винде тоже есть терминал и power shell с открытым исходным кодом.
Об отечественных операционных системах
Пузо
03:44
Зальют баблом и рано или поздно но допилят.
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
SINgle84
03:34
без десятка дополнительных программируемых кнопок клавиатура игровой быть не может в принципе
Зарубежные специалисты определили лучшую недорогую мембранную игровую клавиатуру 2023 года
Xmast
03:30
Надо понимать что обзорщикам и процы рассылают. С расчетом что хороший отклик напишут. Поставят звезд побольше. Назначат рекомендованным к покупке. А по факту когда анализируют - пшик выходит https://...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
Андрей Зозуля
03:30
Горе автор, выйди из гавнолинка и зайди в днс, разница в цене от силы 10-15т.
Стоит ли покупать видеокарты с заводским разгоном и СЖО – флагманы NVIDIA с переплатой до 54 000р
dmitry07
03:29
Лекция из серии "Зумерки открывают для себя лингвистику".
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
Xmast
03:20
Ну они типа тестят запас по скорости у кого какой. Этого в 4к не увидеть. Только он нафик не нужен. Потому как через 4 года когда уже не будет хватать 5800-13700 - будут другие процы. И нынешние 100 г...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
dimchoos
03:16
а есть 2686V4 за 2800руб который поддерживает DDR3. Есть Джингша с 8 слотами DDR3 за 6500руб.
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Xmast
03:16
8 ядер в 2023 году - только сборка для школьника. Для рядового пк 130 баксов уж точно стоит чтобы взять 13900к. Который любой софт сторонний будет раза в 2-2.5 быстрее крутить. А так текущие процы на...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
Розетка
03:13
Да, давай сборку соберём из всего импортного и назовём это российской ОС.
Об отечественных операционных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем