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Сильвестра Сталлоне (Michael Sylvester Gardenzio Stallone), наверно, знают все. Старое поколение познакомилось с его ролями в фильмах "Рэмбо", "Рокки" или "Кобра". У каждого уважающего себя пацана должен был висеть на стене плакат с ним...

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Новому поколению актер знаком по фильмам "Неудержимые" и эпизодической роли в "Стражах галактики 2".

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Можно как угодно относится к его работе, но для Голливуда актер сделал немало. И как актер, и как кинопродюсер и режиссер. Один только проект "Неудержимые" чего стоит: собрать практически всех старых звезд боевиков воедино, заслуживает уважения.

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К актеру я отношусь крайне уважительно, смотрел все его фильмы (кроме последнего криминального сериала), но сегодня я расскажу о куда менее известных фильмах с его участием. Они заслуживают определенного внимания.

Начну с фильма, вышедшего в 2000 году, "Убрать Картера" ("Get Carter"). Режиссером стал Стефен Т. Кэй. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Миранда Ричардсон, Рэйчел Ли Кук, Алан Камминг, Микки Рурк, Майкл Кейн, Рона Митра, Джонни Стронг, Джон К. Макгинли.

Сталлоне играет в фильме роль Джека Картера, работающего "выбивателем" долгов в Лас-Вегасе. А тут в Сиэтле погибает его родной брат. И, бросив все дела, Картер уезжает на его похороны.

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Смерть брата кажется ему очень странной. Тем более, что работа брата, скажем так, не совсем законна. И тут Картер начинает проводить свое расследование... Практически сразу, Картеру намекают, что ему лучше вернуться Лас-вегас и заниматься там своими делами. Но он продолжает ворошить осиное гнездо...

Это неплохой детектив: немного погонь, немного драк. И совсем чуть-чуть перестрелок. Практически все присутствующие персонажи, оказываются так или иначе причастны к смерти брата Джека. И он совершает возмездие...

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Хотя фильм не имеет высокого рейтинга, его стоит посмотреть.









Второй фильм, "Полицеские" ("Cop Land"), снят в 1997 году режиссером Джеймсом Мэнголдом. В ролях тут целая плеяда известных актеров: Сильвестр Сталлоне, Харви Кейтель, Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Питер Берг, Джанин Гарофало, Роберт Патрик, Майкл Рапапорт, Аннабелла Шиорра. Ноа Эммерих.

Это не боевик, а скорее драма. В пригороде Нью-Йорка, в Джерси, есть небольшой городок, где проживают полицейские. Шерифом тут работает Фредди Хефлин. Немного толстоват, выглядит не одаренным великим умом, да еще и глухой на одно ухо.

Такова роль Сталлоне в данном фильме. Он тихо и спокойно занимается в этом городке своей работой: ищет пропавших котов, разбирается в дрязгах соседей и урезонивает не в меру напившихся служителей закона... Но тут, практически на границе Нью-Йорка, происходит инцендент с молодым полицейским по прозвищу "Супермальчик", Мюрреем Бабичем (Майкл Рапапорт).

Его дядя и напарники инсценируют гибель и прячут Мюррея до поры, до времени. В дело вмешивается отдел внутренних расследований.

Даже небольшая роль Роберта де Ниро всегда служит украшением фильма.И нам становится ясно, что в тихом с виду городке, творятся довольно неприятные вещи... Коррупция, связь полицейских с мафией. Группу "плохих копов" возглавляет Рей Донлан (Харви Кейтель).

Хефлин вынужден бросить вызов порочной системе. Даже вопреки общественному мнению "не выносить сор из избы".

Довольно нетипичная роль для Сталлоне. Но мне фильм понравился.









И последний фильм, "детоксикация" ("D-Tox"). Очень мрачный триллер и детектив.

Режиссер: Джим Гиллеспи. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Том Беренджер, Чарльз С. Даттон, Шон Патрик Флэнери, Дина Мейер, Роберт Патрик, Роберт Проски, Кортни Б. Вэнс, Полли Уокер, Джеффри Райт, Крис Кристофферсон.

И тут Сталлоне играет агента ФБР, Джейка Маллоу, который занимается поиском убийцы полицейских.

А после того, как маньяк убивает его возлюбленную,

Джейк впадает в стресс, сопровождаемый регулярными запоями. Его непосредственный начальник направляет Маллоу на прохождение курса детоксикации в клинике для полицейских, где-то в глуши.

И вот тут и разворачиваются основные события фильма. Группа "проблемных" служителей закона, оказывается отрезанными бурей от остального мира. И кто-то начинает убивать всех, одного за другим...

Маллоу понимает, что за этим стоит его личный враг...

Еще немного, и фильм мог стать типичным фильмом ужасов про маньяка.

Но все же, это детектив. Практически до последнего момента не ясно, кто же является убийцей. Хорошая игра второстепенных актеров, мрачная атмосфера. Фильм также достоин внимания.

Конечно, можно было упомянуть о таких фильмах, как "Скалолаз" или политической драме "Кулак". Но, может, в другой раз...

На этом пока все.



