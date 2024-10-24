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"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов

Сегодня я расскажу о старых фильмах "золотой поры" Голливуда с детективной составляющей.
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Сегодня я расскажу о некоторых фильмах, которые имеют отношение к жанру детектива (в большей или меньшей степени). И это старые фильмы, еще той, "золотой поры" Голливуда...

Начну с наиболее известного фильма, который вышел на широкие экраны в 1966 году. Это фильм "Как украсть миллион" (оригинальное название "How to Steal a Million").

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Режиссер фильма: Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хепберн, Питер О’Тул, Илай Уоллак, Хью Гриффит, Шарль Буайе, Фернан Гравей, Марсель Далио, Жак Марен и другие.

Это комедийный фильм. Тут имеется некая детективная подоплека, даже криминальная. Речь идет о некой девице Николь Боннет (Одри Хепберн), которая вознамерилась украсть статуэтку из музея. И в этой "операции" ей начинает помогать Симон Дермот (Питер О'Тул).

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Поначалу, причина такого дерзкого преступления не совсем понятна.

Но потом... Все становится на свои места. Конечно, преступлением это не перестает быть, но мотивы совершенно иные...

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Настоящих "злодеев" в фильме нет, только несколько отрицательных персонажей.

И всеми, вроде бы, двигают свои мотивы. Ну, а кто прав, а кто виноват, узнаете спустя два часа экранного времени, которые пролетят незаметно...

Это отличный комедийный фильм. Без всякой пошлости, которая превалирует в современных комедиях. И этот фильм с огромным успехом прошел в прокате в СССР. Произошло это в 1975 году. И именно эту версию стоит смотреть . Ведь тут такие мастера озвучки! Надежда Румянцева, Феликс Яворский, Алексей Алексеев, Зиновий Гердт... Голоса подобраны отлично, никакого диссонанса нет и в помине.

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"Шарада" (оригинальное название "Charade") - детективный фильм 1963 года.

Режиссер: Стэнли Донен. В ролях: Кэри Грант, Одри Хепберн, Уолтер Мэттау, Джеймс Коберн, Джордж Кеннеди, Доминик Мино и другие.

В этом фильме детективная составляющая уже является главной линией фильма. Но и это тоже комедия.

Замужняя Регина Ламберт (Одри Хепберн) тяготится своим браком. Об этом она буквально говорит первому встречному на курорте, где проводит выходные.

И она уже мысленно готова на развод, когда приходит совершенно неожиданное известие о смерти ее мужа.

И это не болезнь или несчастный случай: его избили и выбросили из поезда на полном ходу. И теперь к вдове у полиции есть некоторые вопросы...

Чуть позже, к ней уже возникают вопросы у каких-то скверных незнакомцев, которые ищут немалые деньги.

Но Регина ни сном, ни духом не в курсе, что и где они ищут... И тут ей на помощь приходит недавний знакомый, Питер Джошуа (Кэри Грант), который тоже что-то скрывает...

Регина оказывается между молотом и наковальней и постепенно понимает, что ее умерший муж, совсем не тот человек, которого она знала...

Несмотря на несколько убийств в фильме, это легкая комедия. На убийствах тут вообще не заостряют внимание, тем более, что это пренеприятные типы (но хорошие актеры). И ее "помощник", Питер совсем не тот человек, который ей представился. Что же ему надо? Не является ли он таким же бандитом? Все это вы узнаете в самом конце фильма.

И этот фильм очень легко смотреть. Нет излишней затянутости, чем грешат старые фильмы. Сюжет довольно динамично развивается. Русская озвучка очень хорошая (раньше умели это делать).

У этого фильма есть и ремейк - "Правда о Чарли" ("The Truth About Charlie"), который вышел в 2002 году с Марком Уолбергом и Тандиве Ньютон в главных ролях.

Но это уже совершенно не то. Нет той "старой магии" классического Голливуда...

Напоследок, я расскажу о не особо известном фильме, который является детективом на все 200%.

Это фильм 1954 года - "Окно во двор" (оригинальное название "Rear Window").

Отменный сценарий, который полностью соответствует классическим "книжным детективам" старой эпохи. Хороший актерский состав: Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Уенделл Кори, Тельма Риттер, Рэймонд Берр, Джудит Эвелин, Росс Багдасарян и другие. Но "вишенка на торте" тут имя режиссера - великий и ужасный Альфред Хичкок. Уж он то умел снимать психологические триллеры и детективы!

Фильм основан на одноименном произведении Корнелла Вулрича. Речь идет о фоторепортере Джеффризе, который из-за сломанной ноги буквально заключен в комнате. Единственное его увлечение в такое время - подглядывание за жителями соседнего дома.

И в один из вечеров, ему кажется, что в доме напротив произошло преступление...

Протяженность фильма почти два часа. Практически два часа, мы будем смотреть на одну и ту же комнату. Сделать в таких декорациях интересный детектив, нетривиальная задача. Но это же Хичкок! И со своей задачей режиссер отлично справился. Ну, и актерский состав подобран отлично. Репортера сыграл Джеймс Стюарт, а аккомпонировала ему великолепная Грейс Келли.

 Хичкок известен тем, что мог вывернуть наизнанку актеров, но своего достигнуть. Ну, что ж: и в этот раз все получилось отлично. Перед нами классный детектив, без погонь и драк, где идет некая психологическая борьба героя и злодея.

 Фильм обязательно стоит посмотреть.

Его популярность была очень высокой, и без "переосмысления" и ремейка тут тоже не обошлось. В 1998 году на телевидении вышел фильм с таким же названием с Кристофером Ривом в главной роли.

Актер, который когда-то сыграл Супермена, был уже парализован после несчастного случая. Но с ролью все же справился.

А в 2007 году вышел фильм "Паранойя" ("Disturbia") с Шайа ЛаБафом в главной роли.

 Тут уже главный герой не прикован к креслу, его просто наказали домашним арестом. Но суть сюжета все та же: какой-то подозрительный сосед чего-то там совершает и главный герой становится тому свидетелем. Этот фильм можно смотреть. Но до оригинала он не дотягивает. Да и стилистика повествования тут совсем другая...

Вот о таких фильмах, я хотел сегодня рассказать.

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как украсть миллион окно во двор шарада
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