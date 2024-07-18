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Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона

А сегодня я немного поговорю об одном из лучших актеров Голливуда, лучшем "матерщиннике", Самуэле нашем Джексоне...
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Самуэль Лерой Джексон (Samuel Leroy Jackson)

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родился в 1948 году в Вашингтоне.

Его жизнь не была легкой и актерская карьера не далась изначально легко. Но талант пробил путь в Голливуд.

Фильмография актера довольно обширная, но в ней явно превалируют второстепенные роли. Хотя, именно они и сделали Самуэля Л. Джексона легендой Голливуда. Далеко не всегда актер снимался в фильмах, которые можно отнести к хорошим. Таким, например, стал фильм "Змеиный полет" (оригинальное название "Snakes on a Plane"),

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снятый в 2006 году. Фильм некий микс из боевика и легкого ужаса. Джексон пытается сделать "блюдо" удобоваримым, но не выходит... Проходняк, на мой взгляд.

Неплохо актер сыграл второстепенную роль в триллере "Неуязвимый" ("Unbreakable", 2000 год) с Брюсом Уиллисом в главной роли. Самуэль Л. Джексон тут сыграл полную противоположность главного героя - Элайджа Прайса, который имеет просто "стеклянные" кости.

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Фильм несколько сложный для фантастического боевика и триллера. Сама суть тут очень размыта, но в 2019 году выходит фильм, где персонаж Джексона уже показан несколько в другом свете - "Стекло" ("Glass"). Фильм мне не понравился. И сюжет и сама режиссура.

Оставлю в стороне важную, но явно второстепенную роль Джексона во вселенной Марвел (где он играет одноглазого Ника Фьюри). Просто потому, что терпеть не могу эти идиотские комиксы...

Также не стоит упоминать роль одного из лидеров джедаев во вселенной "Звездных войн". Просто там роль Самуэля Л. Джексона особо ничем не примечательна.

Если всю фильмографию рассматривать, то явных второстепенных ролей, где актер запомнился, будет больше. Ну, вот так вышло... Но повторю еще раз: это нисколько не умаляет талант актера.

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Итак, начнем...

"Детектив Шафт" (оригинальное название "Shaft"). Фильм вышел на экраны в 2000 году. Смотрел я его впервые примерно тогда же. Мне фильм понравился. Джексон сыграл в фильме того самого детектива Шафта, который обладает очень скверным характером.

И его метод расследования плохо уживается с законодательством. Но только так он может наказать богатых мерзавцев, которые легко уходят от ответственности благодаря своим связям и деньгам. Фильм неплохой. Но сейчас он смотрится уже несколько под другим углом. Дело в том, что главной нитью в фильме проходит расовая дискриминация. Даже сам сюжет построен на том, что богатый белый выродок

 просто так убивает чернокожего. Тогда, в 2000-м, это воспринималось нормально. Но сейчас, на волне BLM... Абстрагироваться от "повесточки" невозможно, хотя создатели фильма и не виноваты. Но к работе актера нет претензий. Понятно, что тут мало что имеется от реальности: так полицейские не работают. Но это же боевик, поэтому излишняя доля привирания допустима.

Также стоит учитывать, что не все варианты русской озвучки хороши. Некоторые просто убивают весь сарказм при переводе.

В 2019 году вышло продолжение этого фильма - "Шафт" ("Shaft"). И вот он меня не зацепил вообще. Так себе фильм.


"Чистильщик" ("Cleaner") - фильм 2007 года. Тут Джексон снова сыграл полицейского детектива, но уже в отставке. А сейчас он занимается бизнесом по чистке помещений после убийств, смертей и тому подобного.

И ему приходит заказ на очистку помещения после убийства.

Заказ от какого-то детектива из полиции. Герой Джексона это задание выполняет, но забывает положить ключ от дома назад. На следующий день он возвращается, чтобы вернуть ключ. Его встречает хозяйка дома (ее сыграла Ева Мендес)

и ни о каком убийстве она не в курсе. Наш герой понимает, что его подставили и теперь он пытается докопаться до истины. Дело осложняется еще и тем, что убитый причастен к давним временам, когда наш чистильщик еще работал в полиции. И его рыльце тоже " в пушку"...

Это драматический детектив. Сюжет интересный. Почти до самого финала не понятно, кто и за что подставил персонажа Джексона.


"Крепкий орешек 3: Возмездие" ("Die Hard with a Vengeance"). Это третий фильм известной серии о крепких орешках Брюса Уиллиса. И сейчас наш бравый Джон Маклейн опять встрял в передрягу. И на сей раз ему будет помогать персонаж Самуэля Л. Джексона, который сыграл Зевса, человека абсолютно далекого от всего такого опасного.

Но так сложилось, что теперь они в "одной лодке". Тут стоит сказать, что персонаж запомнился диалогами. Джексон сыграл типичного современного борца BLM, со всеми придурковатостями и "обиженками". Тогда это было сделано в явно сатирическом контексте (да и термина такого еще не было): Зевс выискивает ростки расизма и нетерпимости там, где их и близко нет. Сейчас такое бы ни за что не сняли...

Но и без этого фильм неплохой, хотя уже стали видны элементы самоповтора в сравнении с первыми частями франшизы.


"Kingsman: Секретная служба" (оригинальное название "Kingsman: The Secret Service"). Фильм 2015 года. Это комедийный шпионский боевик.

Здесь Джексон сыграл роль главного злодея - Валентайна, злого гения.

Который в некоторых чертах может напомнить и Илона Маска, и Марка Цукерберга. Он сделан намеренно несуразным: такой великовозрастный дядька, который ведет себя, как избалованный подросток. Да еще и жутко разговаривает (в русской локализации). 

Фильм получился неплохим, а злодей вышел вообще замечательным, благодаря актерскому мастерству Самуэля.


Переходим к тройке лидеров, к "тяжелой артиллерии"...

"Криминальное чтиво" ("Pulp Fiction") - 1994 год. Это культовый фильм культового режиссера Квентина Тарантино. Тут Самуэль Л. Джексон играет одного из бандитов.

Но не простого (а когда у Тарантино было просто?), а очень "интеллектуального". Их диалоги с персонажем Джона Траволты нужно просто слушать.

 Как песню. Вообще, фильм с целым "букетом" отличных актеров. И Джексон нисколько тут не затерялся. И его персонах хорош собой, и фильм превосходный. Сюжет сложно описать. Скажем так: тут несколько линий повествования, которые сходятся в одной точке. Сначала кажется сюжет несуразным, но потом все встает на свои места.


"Джанго освобожденный" (оригинальное название "Django Unchained"), фильм 2012 года.

И опять тут режиссер Квентин Тарантино. Роль Джексона небольшая, второстепенная. Но очень яркая. Он сыграл управляющего на рабовладельческой ферме Кельвина Кэнди (Леонардо ДиКаприо).

Хоть и роль небольшая, но персонаж колоритный! Стивен вышел крайне омерзительным.

 Несмотря на то, что он сам негр, он относится к рабам хуже всех! Словно так пытается себя обелить в прямом и переносном смысле. Это, наверно, самый омерзительный персонаж в фильме. И таким его сделал именно Самуэль Л. Джексон! Так сыграть второстепенного злодея нужно еще суметь. Фильм очень хороший, с россыпью отличных актеров. Смотреть стоит обязательно.


"Омерзительная восьмерка" ("The Hateful Eight"). И снова - Квентин Тарантино. Фильм 2015 года. Это фильм, который трудно отнести к какому-либо жанру. С одной стороны, это и боевик. С другой - детектив. Но это и повествование. О персонажах. Об их судьбе. Об их деяниях. И тут у Джексона одна из главных ролей. Сыграл он бывшего военного Маркуса Уоррена.

Тут нет хороших. Вообще! Это именно омерзительная восьмерка персонажей, которые заслужили то, что с ними произошло. Мало действий, много диалогов. Диалоги Джесона и Курта Рассела шикарны!

Это непросто описать, надо самим смотреть и оценить этот шедевр, коих становится все меньше и меньше.

Вот о таких фильмах с участием Самуэля Л. Джексона я хотел рассказать.

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