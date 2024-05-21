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Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Сегодня я немного расскажу еще об одной ролевой игре от третьего лица. Это - Dungeons & Dragons: Dark Alliance, созданная студией Tuque Games.
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Релиз игры "Dungeons & Dragons: Dark Alliance" состоялся в 2021 году.

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Но "руки дошли" до нее только сейчас. В свое время я смотрел на нее обзор от "бравый парней" из братской республики...

Создавали игру в студии Tuque Games, издателем выступила Wizards of the Coast. И это кооперативная РПГ. Хотя, ее можно проходить в одиночку.

"Злобная парочка" тогда разнесла ее в пух и прах. Но ведь это их мнение? Стоит самому проверить...

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Короче, после краткого объяснения, что, собственно, происходит,

мы приступаем к выбору персонажа. Их 4 штуки на выбор. Есть эльф, гном и человеки (вроде бы)... 4-ре класса, без возможности выбора внешности. Я, по традиции, выбрал лучницу. Я считаю, что с "пионерского расстояния" играть будет проще...

Потом идет спец.арена с обязательным обучением. И оно несколько вынесло мозг. Тут уже понимаешь, что управление реализовано через ж... Именно так. Слишком оно заморочено. Заучивать комбо я не привык: нет такой игры, чтобы я это для нее делал. А тут этих комбо до фига и больше. Но поразило другое: это просто дикая задержка в управлении. И это не то, что можно наблюдать в первом "Lord of the Fallen", где это сделано намеренно. Нет, это просто безобразная реализация на клик мыши. Словно играете при 15 фпс. Три раза я успеваю в бою нажать на мышь, враг умирает на втором ударе и третий уже идет по воздуху. Если вы реализовали стиль "закликивание с уклонением", то делайте реакцию персонажа мгновенной. А так моя дама жутко "тормозила" (блондинка, наверно).

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После обучения мы немного осматриваемся в нашей стартовой локации.

 А тут мало что имеется: сундук, стол с картой заданий и какой-то торгаш. С картой заданий все просто: выбираешь доступную миссию и потом идешь к порталу.

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Сундук: сюда телепортируются после задания все найденные вещицы.

Рюкзак имеется, но реализовано это не так, как обычно. Сначала вещи разблокируются и только потом будут в вашем инвентаре. Торгаш и не торгует толком. Он скупает и модернизирует ваши вещи. За кристаллы, которые мы находим на заданиях.

При наличии лишних денег, можете сменить внешний вид шмоток.

Но приступаем к миссии. Пока идет загрузочный экран, на нем можете прочитать ее суть.

 Это все. Сами локации выполнены в мрачном фэнтезийном стиле. 

Мне понравилось. Но напомнило об игре, где замешаны малорослики и какое-то кольцо...

Локации часто очень разветвленные. Надо все уголки обшаривать в поисках денег, кристаллов и всяких сундуков со шмотками.

 Кроме основных заданий, есть дополнительные. Уничтожить баллисты или необязательных боссов. Но есть и поиск предметов. Например, пивных кружек. Они небольшие и найти все не так и просто.

И вот встречаем врагов.

 Так как у меня лучница, то начинаем с дальних атак. И враги, как болтали, так и болтают, совершенно не обращая внимания на урон! Да, с расстояния, урон невелик, но враги донельзя тупые! Точно также можно их расстреливать с возвышения. Нет реакции! Но, как только вы пересекаете некую линию, то сразу "возникает к вам интерес". Но нападают они очень странно: немного подойдут, остановятся, что-то покричат, снова подойдут. Дико выглядит. Но и стреляет лучница с такими же задержками. А при сближении начинается хаос...

 Представьте себе, что вокруг вас стоят враги. Вы закрыли глаза и просто машете руками и ногами в разные стороны. Кого-то вы обязательно зацепите, но большая часть ударов пройдет мимо цели. Осознанность атак появляется, когда уменьшается количество врагов. Тогда уже можно делать концентрацию на определенном противнике. Но и концентрация работает через пень-колоду: при уничтожении жертвы, концентрация на другом может и не включится. Надо опять делать это вручную. Это бесит. Также бесит то, как героиня наносит удар врукопашную. Лучница проходила ускоренные курсы тайского бокса, но удары по цели выполнены просто безобразно: не чувствуется никакого удара! Нога просто проходит сквозь противника! И лишь финальный удар может отбросить трупик через всю арену... На фоне этого уже не удивляешься, как погибший мини босс всплывает в воздух и перемещается на невидимом левитирующем катафалке куда-то в сторону... Дичь с физикой...

После промежуточных врагов, будет вам предложено передохнуть у костра.

Это делать не обязательно. При отдыхе восстанавливаются ваша полоска здоровья и весь запас "бутылочек".

Игра делает определенный упор на разнообразный стихийный урон. С этим стоит считаться: бездумно скакать по замороженным или кислотным поверхностям не стоит, можете помереть. Кольца и кулоны частично могут защищать от того или иного урона, но не более. Часто, чтобы преодолеть ту или иную опасную часть пути, надо немного подумать. Такие головоломки не особо сложные, просто надо быть внимательным.

В конце каждой главы будет бой с боссом.

Часто боссов сразу два или даже три.

 И тут становится тяжко, ибо сбор комбо для заполнения шкалы "гнева" идет медленно. Да, тут я сам виноват, но мне крайне неудобно делать все эти комбо-удары. Они ужасные!

Но вот враг пал, игра принудительно завершается с показателями ваших достижений.

По возвращению "домой", мы из сундука извлекаем наши награды. Ничего нам не нужного тут нет, все вещи подходят нашему классу. Но именно хороших вещей очень мало. Продавать ненужное можно, но торгаш страшный жмот - платит мало.

Как реализована прокачка? Плохо, очень плохо.

Все комбо-удары открываются последовательно и это тупо. В конце тестирования, я считерил и открыл все удары и все прокачал. Так вот, далеко не все удары я использую. Скажем, мне хватило бы 3-4 варианта. Но выбирать нельзя - открывайте по мере "живой очереди"...

Ладно, переходим к анализу графики. Она простенькая. Игра сделана на знаменитом движке "Нереальный Двигун 4" и имеет ряд типичных косяков. Подгрузки (частично решается применением SSD), падение фпс на ровном месте (вернее при проходе в новую часть локации).

Графических настроек достаточно.

Вот так игра выглядит на минимальных настройках графики:

А вот так, на высоких:

Разница есть, но не критичная. Лично мне нравится, как и дизайн локаций.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

В качестве тестового отрезка я выбрал небольшой "променад с боем":

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.На графике хорошо виден фриз из-за подгрузки локации (я использовал в тесте HDD). Результат сойдет:

Но оптимизация все равно средненькая.

Стоит ли играть в эту игру?

Нууу... Тут я не дам однозначный ответ. Может в кооперативе вам будет весело. А в одиночку... Даже не знаю. Есть большое количество игр, которые намного интереснее и боевка там реализована гораздо лучше. Игра на "троечку", а дальше - решайте сами.

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