Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)

Некоторым сериям игр не стоило возрождаться. Ибо их время прошло и место занято. Но все же, некоторые компании предпринимают попытки втиснуться на игровой рынок...
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Некоторые серии игр со временем угасли. Их место заняли другие похожие проекты. Свято место пусто не бывает... И попытки вернуть свое, как правило, оканчиваются не совсем удачно.

Была когда-то давно, еще в 1997 году, игра V-Rally. Ее создала компания Infogrames для консолей Playstation, Game Boy и Nintendo. Перепало и владельцам ПК. Кто не знает про компанию Infogrames: эта та самая Atari SA в девичестве...

реклама



Уж не знаю, были ли те игры конца 20-го века удачными или нет, но проект заглох со временем. В 2018 году, тоже французская компания Kylotonn, решила воссоздать серию для приставок и ПК. А, так как это была всего четвертая игра в серии, то отсюда такое название.

Собственно, Kylotonn не делала игру на пустом месте. Она просто адаптировал свои разработки по серии WRC, которая перешла к ним от итальянцев из Milestone S.r.l...

реклама



О самой серии игр V-Rally я узнал не так и давно. А попробовать данную игру решил только сейчас. К серии игр WRC от Kylotonn я нормально отношусь. У нее есть, как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому решил поиграть и в эту игру. Тем более, что тут представлены и другие соревнования, кроме раллийных гонок.

Итак, игра нас встречает полноценным русским меню, что для гоночных игр не так и часто (речь о более-менее серьезных проектах, а не аркадах). Режимов игры всего два: карьера (то самое V-Rally) и одиночные гонки.

Какие гоночные дисциплины нам тут предоставлены?

реклама



Традиционное ралли. Но это ни в коем случае не официальный мировой чемпионат. Трассы и сами этапы тут вымышленные.

Есть этапы в США, Азии. Зимнее ралли представлено гонкой в... Сибири.

реклама



Имеется и ралли-кросс. Подъем на гору,

кросс и Джимхана. Все их я попробовал немного. И возникло достаточно много вопросов.

Если серия WRC считается все же симулятором, пусть и совсем не хардкорным, то тут уже идет некое упрощение. Но проблема в том, что некоторые дисциплины сделаны не очень хорошо. Вопросы не к организации самих гонок, тут все сделано правильно. А к реализации физики. Допустим, ралли-кросс очень схож по физике с ралли. Только тут трасса круговая и сразу несколько пилотов сражаются непосредственно. Или традиционный кросс на багги.

 Но вот подъем на гору. Тут есть чисто асфальтовые трассы. И машины отличаются просто дикими аэродинамическими обвесами.

 Не для красоты, естественно, а для получения большой прижимной силы. И вот эта сила абсолютно не чувствуется в игре. Для ознакомления, я выбрал американскую трассу, явно копирующую тот самый легендарный Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb). И машину выбрал, самую мощную и современную из доступных - электрический прототип Volkswagen, Фактически, спортпрототип.

Но нет прижимной силы! Дикая динамика имеется, посредственные тормоза - тоже (это отдельный разговор о тормозах). А прижимная сила... Недоработали, товарищи...

И о тормозах. К ним в игре надо привыкать. Не то, чтобы тут прям реализм запредельный, нет. Просто тормозной путь визуально заметно больше, чем ожидаешь. Привыкать приходится довольно долго. И к реализации стояночного тормоза есть вопрос. Он, как некоторые знают, активно используется в ралли на "затычных" поворотах. И работает такой вариант откровенно плохо! Разворачивается машина очень посредственно, хотя реализация гоночного тормоза совсем не такая, как на гражданском автомобиле. И вот в таких случаях, теряешь драгоценное время на допе. Почему так вышло, я не знаю.

Переходим к настройкам в игре. Можно полностью под себя настроить клавиатуру. Можно подобрать игровые настройки под ваш скилл вождения. Но и тут есть недоработки, чего я не замечал за разработчиками в серии WRC. Например, сдвигаешь сложность соперников на минимум. И в кроссе, ралли-кроссе уезжаешь от соперников, как от стоячих. Но вот в ралли, это не всегда срабатывает. Иногда ты выигрываешь этап, а иногда - приезжаешь седьмым... И не понятно, что и в какой момент ты сделал неправильно. Это злит. Ведь не совершал явных ошибок и проигрыш лидеру 27 секунд... Не дело это.

Настроек автомобиля тут немного. Но хватит для такого типа игры. Баланс тормозов, степень прижимной силы, настройка подвески и распределение крутящего момента... Что еще нужно?

Но переходим к самому главному - режиму Карьеры.

 И вот она меня полностью разочаровала. Это тот самый момент, когда в подобные игры стали совать идиотский менеджмент карьеры. Ищите себе механиков, подбирайте менеджера и тому подобное.

И считайте денежки. Ведь за все надо платить. Даже за ремонт своего автомобиля во время гонки! Я не знаю, где эта погань впервые появилась (наверное, в какой-нибудь FIFA), но она откровенно бесит.

Ускоритель карьеры...Нда...Я сюда пришел гонять, а не менеджером работать! Короче, "вкус карьеры" полностью разочаровал. А еще не радует скудный автопарк. В целом, машин много, но по классам и годам... Пустые полки магазина...

Переходим к графике в игре. Настроек тут много, аж в трех разделах, что типично для данной студии.

 Но сама графика достаточно скромная. Не то, чтобы я жалуюсь, но некоторые моменты сделаны очень плохо. Например, сами трассы достаточно проработаны для гонок.

 Вы не будете же тут останавливаться и рассматривать мелкие детали. Да и разные этапы визуально отличаются друг от друга. Но сами автомобили выполнены не очень. Особенно это заметно при просмотре повторов.

 Но при виде "с носа", этого не заметно. Разве, что "грязь" тут больше артефакты изображения напоминает.

Но приступаем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 11

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

В качестве тестового отрезка, я выбрал один из этапов ралли-кросса. Там соперники есть, дополнительная нагрузка хоть...

Вышло так:

График фреймрейта.

График фреймтайма.Прежде чем опубликовать окончательный результат, стоит сказать о графике фреймтайма. Он ужасен! Просто посмотрите, какая толстая "кардиограмма". Это так выглядят постоянные микрофризы. И это проблема всех игр от Kylotonn на данном движке. Проблема практически решилась только после перехода с dx11 на dx12. Хотя в чем была причина, я не знаю. Не спасает включение вертикальной синхронизации: тогда игра начинает просто люто фризить. Нужно выбрать не полноэкранный режим, а "окно без рамки". Но и это не полностью лечит фризы. Только ограничение фпс в Панели управления НВидиа.

Итоговый результат:

В общем, игра и выглядит не очень, и оптимизация подкачала.

Что имеем в итоге?

Да, перед нами некий аналог игры DIRT 3, только ухудшенный по всем статьям. И по самому геймплею, и по графике. Я остался игрой очень разочарован. Проходной проект. Не достоин внимания.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

v-rally 4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
8
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
5
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
5
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
85
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
4
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Для ВС США на Ближнем Востоке в срочном порядке доставляются ракетные системы с лазерным наведением
+
Новый алгоритм зарядки может удвоить срок службы литий-ионных аккумуляторов
2
В России возобновят добычу на единственном в мире месторождении малинового кварцита
1
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
2
В Android 15 появится новый способ беспроводной зарядки устройств
+
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
4
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
3
Xiaomi SU7 стремительно теряет популярность – 55% покупателей отказались от заказанных электрокаров
1
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1
Microsoft прекращает поддержку Office 2016 и 2019 в октябре следующего года
+

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
100
История деградации игровой серии Far Cry
24
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
27
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
12
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
382
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
128
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
5

Сейчас обсуждают

1 1
11:18
Я не сразу понял что нахожусь на портале overclockers эххх 🫣
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
Lexagon
11:16
Правила русского языка не позволяют возобновить найм: https://gramota.ru/poisk?query=%D0%BD%D0%B0%D1%91%D0%BC&mode=all
СМИ: криптовалютные компании возобновили найм сотрудников после массовых сокращений
Ади Шакти
11:07
С..В..О... ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ... ЭТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ...С.В.О. ОПЕРАЦИЯ ОРКЕСТРИРОВАНА САМИМ ВЫСШИМ РАЗУМОМ ИМЕННО ТОГДА, КОГДА ЖДАТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И НАДЕЯТЬСЯ, ...
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
El Grechko
11:06
Так вот она, в студии. Весь твой текст - копипаста прошлых высеров, включая опровергнутый бред про то что сложность программирования под Cell - это редмондская пропаганда
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Артём Николаев
11:06
А что прохайтек говорил про просадки Интела? Нашел только обратное - описание бага и разоблачение кукурузных мегагерц АМД при разгоне через спящий режим: https://www.youtube.com/watch?v=E8JAEaStEjY
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Чато- -Бот
10:55
У Пейсраиля пусть ПВО просят, банки с огiркамi, кибуцники расстараются на огородах.
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
ExtenZ
10:53
таки вопрос, для бюджета до 50к что брать-то? мать+поц+память видеокарта gtx 1660ti + ssd nvme 512Gb есть
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Argun
10:52
Не надоело стряпать эту чушь?
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Aleksei Didenko
10:50
Интел выпускает последнее время один и тот же процессор только слегка разогнанный, да и те с браком
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
nukemall
10:50
Секреть не секреть, а средств ПВО у наты толком нет, американцы изначально упирали на то, что ПВО будут обеспечивать их ВВС, потому по части ЗРК у наты всё печально.
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем