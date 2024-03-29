Данные термопасты уже давненько у меня лежат, но вот все времени на тестирование нет.

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Да и "грелки" не было. Но тут я снова подсобрал системный блок с процессором i5-2500, который в качестве тестового стенда сойдет. Если кто-то думает, что процессор этот холодный, то он ошибается: все зависит, как его "готовит" материнская плата. А в данном случае, плата Gigabyte Z77m D3H накидывает такое напряжение, что мама не горюй. В пике выходит 1,296в, что уже уровень 2500К в среднем разгоне. Да и кулер стоит весьма посредственный - ID-Cooling IS-50X V2. Вот и проведем небольшое тестирование...

Собственно, интерес вызывали лишь модели Frost X25 и TF8. Термопаста от Arctic Cooling будет выступать, как некий референс. Это неплохая паста, конкретно, данный экземпляр. В свое время, я ее покупал в ДНС. Теперь тюбик практически опустошен.

Термопаста ID-Cooling Frost X25 шла в комплекте с кулером. Считается весьма неплохим вариантом. Я ее уже использовал, вроде, все нормально, хотя прямого сравнения с конкурентами не было.

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Термопаста Thermalright TF8 была куплена еще летом на Озоне.

Вроде оригинал, если верить QR-коду...

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Я не вскрывал до теста, поэтому ничего о ней сказать не мог.

Вообще, я хотел включить в тестирование и другие модели. Но паста от Noctua просто закончилась, а китайские Thermagic стали такими густыми, что их просто невозможно наносить. И я их выбросил. Не берите густые пасты про запас!

Итак, первой пойдет под "пресс" легендарная Arctic MX-4.

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Производитель указывает следующие характеристики :

Теплопроводность: 8,5 Вт/(мК)

Вязкость: 870 пуаз

Плотность: 2,50 г/см3

Удельное объемное сопротивление: 3.8 x 1013 Ω-см

Гарантия производителя: 6 лет

Я заметил, что при выдавливании есть расслоение на фракции: силикон отделился от наполнителя. То ли возраст , то ли остатки... Но все легко перемешалось прямо на крышке процессора. Это очень жидкая термопаста. Наносится очень легко. Хоть лопаткой, хоть пальцем. Я нанес ее с большим запасом, чтобы сделать отпечаток на подошве кулера. И он очень далек от идеала:

Имеется небольшой завал по краям, но не критично. В целом, подошва ровная, хотя не все теплотрубки целиком прилегают к крышке процессора.

Корпус при тестировании был открыт. Дома 30 градусов. Тестировать буду в Linx с малым объемом задач. Причина банальна: подсистема питания греется до 85 градусов с обратной стороны платы. Это не мало.

Итак, вышло следующее:

Плохо. И причина не в пасте, а убогом радиаторе кулера. Но будем считать, что зачет сдан с результатом 82 градуса в пике.

Теперь переходим к тестированию термопасты ID-Cooling Frost X25.

Заявленные характеристики :

Теплопроводность: 10,5 Вт/мК

Тепловой импеданс: < 0,05 ℃-см3/Вт

Диэлектрическая постоянная: 5

Плотность: 2,6 г/см3

Вязкость: 560 Па

Рабочая Температура: -40 ~ 180 ℃

Она заметно более густая, чем вариант от Арктика. Наносится, соответственно, тяжелее. Но ей в этом далеко от "замазки" Gelid GС Extreme.

Пальцем можно размазать (он обернут в полиэтилен)

Теперь тест:

79 градусов. Неплохо в сравнении с МХ-4.

Приступаем к Thermalright TF8.

Характеристики :

Теплопроводность (Вт/мк): 13,8

Термическое сопротивление (℃-см2/Вт): <0,01

Удельный вес (25 ℃): 2,9I

Диапазон рабочих температур: -220 ℃ / 380 ℃

Она примерно такая же густая, как и предыдущая. Хотите улучшить нанесение - предварительно прогрейте процессор (если меняете термопасту) или просто нагрейте шприц в горячей воде.

Тестирование показало, что показатели аналогичны варианту от ID-Cooling.

Вот такие дела...

Какой я делаю вывод?

Если отталкиваться от ситуации на нашем рынке, то из данных вариантов лучшим предложением стоит считать термопасту от ID-Cooling. Она дешевле чем продукт от Thermalright. А вот продукцию от Arctic Cooling сейчас я брать бы не стал. Слишком много на рынке паст сомнительного качества. Даже можно найти видео на эту тему. Ладно бы цена была низкой, но это не так. Кроме того, я могу сказать о данном экземпляре то, что он обладает довольно средненькими показателями стабильности характеристик в течение времени. То есть, теплопроводность ухудшается. По этому параметру она уступала и варианту от Noctua, и китайским Thermagic ZF-12 (ZF-12 evo). Это не пресловутое выдавливание, о котором любят бубнить фанаты АМД. Просто такое качество. Сказать про другие две пасты я ничего не могу. Может проведу их длительное тестирование. Посмотрим.



Бонус по просьбе комментатора Бонус по просьбе комментатора По просьбе одного комментатора к прошлой статье о "недокулере", я сделал тест "лежачего" системного блока. Суть была в следующем: он считал, что при таком расположении (лежа) теплотрубки будут работать более эффективно. Я никогда подобные тесты не делал, но решил проверить. Теперь системный бок лежит, крышка открыта, но температура в комнате не 30 градусов, а почти 28. Термопаста Thermalright TF8. Результат тестирования: Дельта между самым горячим ядром и комнатной температурой составляет 77-28=49 градусов. В прошлом тесте, при нормальном расположении системника: 79-30=49... Я считаю, что тут проблема не в теплотрубках, а в рассеивающей способности убогого радиатора. И он просто не способен отводить столько тепла. Поэтому упор именно в нем.







