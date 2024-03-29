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Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8

У меня появилась небольшая "грелка", на которой можно протестировать термопасты. В качестве подопытных выступят три пасты от компаний Arctic Cooling, ID-Cooling, Thermalright.
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Данные термопасты уже давненько у меня лежат, но вот все времени на тестирование нет.

              

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Да и "грелки" не было. Но тут я снова подсобрал системный блок с процессором i5-2500, который в качестве тестового стенда сойдет. Если кто-то думает, что процессор этот холодный, то он ошибается: все зависит, как его "готовит" материнская плата. А в данном случае, плата Gigabyte Z77m D3H накидывает такое напряжение, что мама не горюй. В пике выходит 1,296в, что уже уровень 2500К в среднем разгоне. Да и кулер стоит весьма посредственный - ID-Cooling IS-50X V2. Вот и проведем небольшое тестирование...

Собственно, интерес вызывали лишь модели Frost X25 и TF8. Термопаста от Arctic Cooling будет выступать, как некий референс. Это неплохая паста, конкретно, данный экземпляр. В свое время, я ее покупал в ДНС. Теперь тюбик практически опустошен.

Термопаста ID-Cooling Frost X25 шла в комплекте с кулером. Считается весьма неплохим вариантом. Я ее уже использовал, вроде, все нормально, хотя прямого сравнения с конкурентами не было.

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Термопаста Thermalright TF8 была куплена еще летом на Озоне.

              

Вроде оригинал, если верить QR-коду...

               

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Я не вскрывал до теста, поэтому ничего о ней сказать не мог.

Вообще, я хотел включить в тестирование и другие модели. Но паста от Noctua просто закончилась, а китайские Thermagic стали такими густыми, что их просто невозможно наносить. И я их выбросил. Не берите густые пасты про запас!

Итак, первой пойдет под "пресс" легендарная Arctic MX-4.

             

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Производитель указывает следующие характеристики:

Теплопроводность:                               8,5 Вт/(мК)

Вязкость:                                               870 пуаз

Плотность:                                             2,50 г/см3

Удельное объемное сопротивление:  3.8 x 1013 Ω-см

Гарантия производителя:                     6 лет

Я заметил, что при выдавливании есть расслоение на фракции: силикон отделился от наполнителя. То ли возраст , то ли остатки... Но все легко перемешалось прямо на крышке процессора. Это очень жидкая термопаста. Наносится очень легко. Хоть лопаткой, хоть пальцем. Я нанес ее с большим запасом, чтобы сделать отпечаток на подошве кулера. И он очень далек от идеала:

                

Имеется небольшой завал по краям, но не критично. В целом, подошва ровная, хотя не все теплотрубки целиком прилегают к крышке процессора.

Корпус при тестировании был открыт. Дома 30 градусов. Тестировать буду в Linx с малым объемом задач. Причина банальна: подсистема питания греется до 85 градусов с обратной стороны платы. Это не мало.

Итак, вышло следующее:

                

Плохо. И причина не в пасте, а убогом радиаторе кулера. Но будем считать, что зачет сдан с результатом 82 градуса в пике.

Теперь переходим к тестированию термопасты ID-Cooling Frost X25.

                

Заявленные характеристики:

Теплопроводность:                                10,5 Вт/мК

Тепловой импеданс:                              < 0,05 ℃-см3/Вт

Диэлектрическая постоянная:              5 

Плотность:                                             2,6 г/см3

Вязкость:                                               560 Па 

Рабочая Температура:                         -40 ~ 180 ℃

Она заметно более густая, чем вариант от Арктика. Наносится, соответственно, тяжелее. Но ей в этом далеко от "замазки" Gelid GС Extreme.

Пальцем можно размазать (он обернут в полиэтилен)

Теперь тест:     

               

79 градусов. Неплохо в сравнении с МХ-4.

Приступаем к Thermalright TF8.

               

Характеристики:

Теплопроводность (Вт/мк):                          13,8

Термическое сопротивление (℃-см2/Вт):  <0,01

Удельный вес (25 ℃):                                   2,9I

Диапазон рабочих температур:                   -220 ℃ / 380 ℃

Она примерно такая же густая, как и предыдущая. Хотите улучшить нанесение - предварительно прогрейте процессор (если меняете термопасту) или просто нагрейте шприц в горячей воде.

Тестирование показало, что показатели аналогичны варианту от ID-Cooling.

              

Вот такие дела...

Какой я делаю вывод?

Если отталкиваться от ситуации на нашем рынке, то из данных вариантов лучшим предложением стоит считать термопасту от ID-Cooling. Она дешевле чем продукт от Thermalright. А вот продукцию от Arctic Cooling  сейчас я брать бы не стал. Слишком много на рынке паст сомнительного качества. Даже можно найти видео на эту тему. Ладно бы цена была низкой, но это не так. Кроме того, я могу сказать о данном экземпляре то, что он обладает довольно средненькими показателями стабильности характеристик в течение времени. То есть, теплопроводность ухудшается. По этому параметру она уступала и варианту от Noctua, и китайским Thermagic ZF-12 (ZF-12 evo). Это не пресловутое выдавливание, о котором любят бубнить фанаты АМД. Просто такое качество. Сказать про другие две пасты я ничего не могу. Может проведу их длительное тестирование. Посмотрим.


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arctic mx-4 id-cooling frost x25 thermalright tf8
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