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На данный момент у меня имеется три компьютера и один ноутбук, которые все имеют в качестве основного накопителя под операционную систему SSD объемом 120 Гб. Разных фирм, разных форматов, но не суть. Один из ПК просто стоит рассматривать, как "приставку к телевизору", собранную из лежащих без дела запчастей. Причина его сборки будет понятна тем, кто имеет платные спортивные каналы. После известных событий, россияне оказались "вне зоны покрытия мировыми спортивными событиями". Поэтому пришлось "выкручиваться"... Но этот ПК рассматривать не буду. Только ноутбук, основной ПК (оба под интернет) и игровой компьютер.

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Начнем с ноутбука. На нем установлен под систему накопитель Apacer AS340 120GB:

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Итак, сколько на нем сейчас свободного места?

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Более 80 Гб свободного места. Вполне достаточно. А что установлено?

Понятно, что сама операционная система:

Теперь посмотрим, какие вспомогательные программы установлены:

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Media Player Classic - для просмотра фильмов.

FastStone Image Viewer - для небольшого редактирования скриншотов и других картинок.

Uninstall Tool - в качестве замены родного примитивного "удалялщика" программ.

AusLogics BoostSpeed - не особо нужна, но стоит (если что - в пассивном режиме - для радеющих за "чистоту и правильность").

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CrystalDiskInfo - мониторинг за состоянием накопителей.

CPU Z, GPU Z, HWiNFO 64, HWMonitor, AIDA 64 - для отслеживания параметров системы.

CapFrameX - для записи тестовых отрезков в играх.

MSI AfterBurner - для отслеживания параметров в играх.

NetWorx - мониторинг за траффиком (нужно для понимания сайт тупит или "тырнет" глючит).

Странная программка с зеленым кружочком и буковкой М с кривой ножкой...

И три браузера: Гугля, Шмугля (Яндекс), Фигугля (Brave)

Два бенчмарка: Tropics Demo v1.3 и ClearSky Benchmark.

Microsoft Office 2019.

И примерно 4 Гб всякого на рабочем столе.

Все. "Джентельменский набор" присутствует, более мне не надо. "Мелочевка" скачивается на SSD, а "крупняк" - на хард. Зачем тут 256 Гб? Зачем?

Переходим к основному ПК для интернета. Тут стоит SSD Silicon Power (еще на MLC):

Его загрузка более существенна:

Операционная система стоит более ранней версии:

Кроме практически того же набора программ, тут намного больше папок с большим объемом:

Общий объем, включая разные фотки и клипы - около 12 Гб.

И еще на этом же диске стоят игры:

Enclave, Hellgate London, Torchlight 1&2, Call of Ctulhu, Return of Castle Wolfenstein, BloodRayne - не бог весть какого объема, но и карта GT 430 иного не потянет.

Запас еще есть, значит 120 Гб хватает.

Ну и игровой ПК. Тут только один браузер, нет музыки, видео. Зато больше места занимают бенчмарки. Версия Windows такая же, как на ноутбуке.

Накопитель М.2 - WD Green:

Его загрузка:

Все игры находятся на других накопителях. "Лишнее наполнение" представлено парой массивных папок, несколькими установщиками драйверов, да бенчмарками:

И тут объема в 120 Гб хватает.

Вот вам наглядное доказательство, что в некоторых сценариях использования 120 Гб под систему хватает с запасом. Я скажу большее: и SSD в 60 Гб хватит под систему и несколько программ.

Поэтому разговоры о том, кому там сколько нужно, просто бессмысленны. Если человек ставит себе сам накопитель, значит с простейшей математикой начальных классов знаком и сможет просчитать, сколько гигабайт ему требуется.

Это не значит, что все должны брать накопители 120 Гб под систему. Каждый исходит из своих надобностей и "хотелок". Но не дает советы другим...



