Фильмы с Японии, Кореи или Китая - всегда на любителей. Иногда там попадаются хорошие фильмы, даже шедевры. Например "Семь самураев" или "Олдбой". Но большинство фильмов - проходняки. Частенько, там любят снимать и фильмы ужасов. Они иногда имеют очень интересный сюжет, но вот его подача мне не нравится. Поэтому американские адаптации на такие фильмы лично мне подходят больше. Но и на Востоке часто копируют Голливуд. И в плохом тоже...

Сегодня я расскажу о трех фильмах, которые посмотрел недавно.

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Начну с фильма 2021 года, который в нашем прокате идет под названием "Остров акул" (оригинальное название "Sha kou tao sheng"). Имена режиссера и актеров мне вообще ничего не говорят...

Режиссер: Чжу Цзян. В ролях: Юй Болинь, Чжан Синьюань, Ракель Сюй, Чжан Цзывэнь, Лю Цяньюй, Марина Малайя, Ван Сяолун и другие.

Это фильм ужасов. Про то, как люди становятся завтраком огромной акулы...

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Во многом, он копирует многочисленные бестолковые голливудские фильмы на эту тему.

Кратко о сюжете.

На побережье расположен отель, где резвится молодежь. И вот, из-за серии землетрясений, на регион обрушивается цунами.

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Небольшая группа выживших оказывается буквально запертыми в полуразрушенном отеле вместе с гигантской акулой. Теперь, надо выжить...

Фильм полон отсылок к другим фильмам ужасов про акул. Персонажи типичны для азиатских фильмов: есть главный "плохиш" - ссыкун в экстремальных ситуациях,

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имеется комичный персонаж (в данном случае, управляющий отеля)

и "мясо". В качестве главных героев выступает парочка Ванг Лей и Лиза.

Ванг Лей работает на побегушках в отеле и постоянно пьет. Причина в следующем: он был дайвером и устроил бракосочетание со своей возлюбленной под водой (так принято у дайверов (а может и не принято...)). И прямо в тот момент, когда он собирается отдать ей свою руку и сердце, большая акула съедает будущую жену со всеми потрохами.

Вот теперь он заливает горе горькой и сторонится воды (хотя живет непосредственно над ней)... Про его знакомую вообще мало что говорится. Значит нам и не надо знать...

Ну, вот они и становятся "двигателем" выживания этой группы страдальцев.

Фильм полон клише подобных фильмов. Акула жрет всех и никак не нажрется, что совершенно не соответствует действительности. Далее, за каким-то китайским чертом, она прямо лезет внутрь затопленного отеля, хотя такое поведение для акул не свойственно. А кроме того, она может менять свои размеры! Это хорошо заметно в моменты, когда она то практически целиком заглатывает человека,

а потом спокойно плывет по узкому коридору.

Ну, а что такого? Акула не прикрыто компьютерная, поэтому может ужиматься... В редкие моменты ее заменяет плохой муляж...

Фильм крайне бестолковый и примитивный. Здесь все плохо: и игра актеров, и сюжет, и съемки. Даже если вы любите фильмы про акул и все их пересмотрели, пропустите сей "шедевр".

Лучше в пятый раз пересмотреть первый-второй фильмы "Челюсти". Плюс у данного поделия только один - довольно неплохая русская озвучка.





Переходим к корейско-японскому фильму "Призрачная станция", который вышел в 2022 году ("Oksuyeok gwisin").

Режиссер: Чон Ён-ги. В ролях: Ким Бо-ра, Ким Джэ-хён, Щин Со-юль, О Джин-сок, Ким Ган-иль, Ким Су-джин и другие.

И это тоже фильм ужасов, что уже понятно из названия. Причем, типичный фильм ужасов из Японии или Кореи.

На станции метро "Оксу" часто происходят таинственные смерти людей. И журналистка одного "желтого издания" пишет статью на эту тему.

Она даже не подозревает, какая опасность ей грозит...

Фильм опять про проклятие. Это любимая тема у японцев и корейцев. И изображаются призраки в типичном восточном стиле. На сей раз призраков много. И это дети. Маленькие такие, традиционно грязные с длинными черными волосами...

Если при просмотре фильма, у вас будет возникать чувство дежавю, то все объясняется просто: к сценарию приложил руку Хироси Такахаси, создавший первый "Звонок".

И тут тоже есть колодец...Есть что-то общее в способе передачи проклятия другому. Только в нашем случае, "новопрокляненный" должен произнести последовательность чисел.

Фильм посмотреть можно, даже если вы не любитель подобного.

Ну, нельзя же постоянно есть пельмени с жареной картошкой. Можно иногда и суши...

Игра актеров не вызывает отвращения. Все более-менее терпимо, хотя и по восточному скованно и немногословно. Сюжет довольно занимательный, хотя многие моменты так и не объяснили (так же было и в первом "Звонке"). Может создатели "Призрачной станции" рассчитывают на продолжение? Хэппи-энда тут нет. Наша главная героиня выживает, но процесс наложения проклятий не прекращен...





Ну, и на сладкое, расскажу о самом свежем фильме данной подборке - "Пустоши" (или "Охотники из пустоши", оригинальное название "Hwangya").

Фильм 2024 года, снят для платформы Netflix в Южной Корее. Режиссер: Хо Мён-хэн. В ролях: Ма Дон-сок, Ли Хи-джун, Но Джон-и, Ли Джун-ён, Ан Джи-хе, Чан Ён-нам и другие.

Это фантастический боевик. С боевиками у корейцев дала обстоят неплохо. А вот с фантастикой... С фантастикой на Востоке очень и очень кисло... Даже с относительно высокобюджетной из Китая.

Итак, о чем сюжет?

Землетрясение превращает Сеул в развалины.

Люди выживают, как могут. Еда, вода, лекарства - в страшном дефиците. Главный герой, Нам-сан (Ма Дон-сок), промышляет охотой.

А мясо продает на местном рынке. Ну, как продает: делает просто бартер. Ему помогает молодой парень Ян Ги-су (Ли Хи-джун).

Также тут фигурирует и их знакомая, Хан Су-на (Но Джон-и), которая живет тут со своей бабушкой.

И вот, в этом месте появляется некая женщина, которая собирает молодежь для учебы.

"Молодежный центр" находится в единственном уцелевшем здании.

И там есть вода, свет и все для более-менее нормальной жизни.

Хан Су-на отправляется с бабушкой туда на проживание... Но, оказывается, что тут далеко не все так просто...

Этот фильм я называю корейским вариантом "Resident Evil" на минималках". Вместо Т-вируса тут фигурирует некая сыворотка, которая изменяет метаболизм людей для того, чтобы они могли жить в таких экстремальных условиях. И, конечно же, имеются "побочные эффекты".

Мутантов и прочих зомби тут почти нет, но после сыворотки, люди становятся практически неубиваемыми. Имеется и безумный ученый, который и создал сыворотку, чтобы возродить свою дочь.

А вместо U.S.S. тут модифицированные военные...

Сюжет нормально воспринимать не получается. Тут просто море огрехов. Начиная с того, что никто из внешнего мира не приходит на помощь пострадавшим. Но речь о мировой катастрофе не идет. Странно... ООН "забило" на Южную Корею? История главного героя, Нам-сана, покрыта мраком. Нам совершенно не объясняют, почему при упоминании его имени у врагов поджимаются тестикулы.

Развитие сюжета также прямолинейно, без изысков. Разве, что к "команде спасателей" подключается бывшая военная, Ли Юн-хо (Ан Джи-хе).

И наша троица устраивает на пустошах хороший тарарам...

Если сюжет примитивен, то вот стрельба и мордобой тут отменные! Очень качественно сделаны.

Стрельба изысканно кровавая: от выстрела с дробовика, головы врагов разлетаются, как гнилые тыквы. Все главные герои могут неплохо начистить врагам физиономии. Но лидирует тут, конечно же, Нам-сан. Невысокий, но очень крепенький немолодой Ма Дон-сок просто дубасит всех без перерыва. И ему не особенно важно, убиваемы враги или нет. В конце концов, без головы и "модифицированные" отлично умирают...

Имеются в фильме и типичные азиатские вставки юмора. Причем, имеется определенная самоирония актера Ма Дон-сока, когда он поднимается по лестнице. Ведь в реальности, актер после травмы имеет серьезные проблемы при движении по ней. И такая крутость не просто поставленные бои: актер в свое время был персональным тренером профессиональных бойцов.

Этот фильм мне неожиданно понравился, несмотря на бестолковый сюжет. Только концовка немного разочаровала: я прям ждал, как главный злодей превратится в монстра и будет финальный "боссфайт"...

Но все ограничилось банальным выстрелом в голову...

Когда хочется просто развлечения, этот фильм посмотреть можно. Качественный мордобой с пострелушками вам обеспечен.

На этом пока все.