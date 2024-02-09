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Краткий обзор игры "Hollow Knight"

Небольшие студии-разработчики любят выпускать игры в жанре 2D метроидвания. Создавать такие игры не особо сложно, а многие их любят. Профит...
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В 2017 году небольшая инди-студия Team Cherry выпускает игру в жанре метроидвания. Называется она "Hollow Knight" ("Полый рыцарь").

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Описание из Steam: "Hollow Knight – это эпическое приключение в огромном разрушенном королевстве, полном насекомых и героев. Исследуйте извилистые пещеры, сражайтесь с порчеными тварями и заводите дружбу со странными жуками – все это в классической двухмерной ручной рисовке".

Мы играем за какого-то странного рыцаря (существа тут все странные и очень условные), но это не важно.

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После краткого обучения, мы пробираемся, с потерями здоровья,

к заброшенному городу Грязьмут (Угасающий город).

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 И это не случайное название, тут все очень и очень странно: все жители куда-то удалились и мы будем это все "разруливать". Кстати, второе название, Угасающий город, вызывает некоторые ассоциации со всякими Dark Souls. Выжить тут ничуть не проще. Да и точек сохранения (скамеек) еще поискать...

Короче, с традиционным платформингом,

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тут и враги.

Некоторых можно просто обходить. С другими, все же придется сразиться. В нашем распоряжении меч, точнее гвоздь. И пошел-поехал.

 Некоторых убить легко, других приходится атаковать со спины. А некоторых (я их называю "пчелокомары") приходится атаковать в прыжке.

Потерять при этом жизнь проще простого. И заковыристые пути-дороги таким образом вы непроизвольно выучите: возвращаться на место гибели приходилось часто. А там... Нет, не лежат ваши души. Они еще на вас и нападают! А вот, когда вы свою "темную сущность" укокошите, тогда и получите свой "хабар" обратно. В ходу тут какие-то бубликоподобные монетки, которые выпадают из врагов, но можно и найти гнезда с ними.

Даже без сражения, локации просто вымораживают свой запутанностью. Благо они очень похожи друг на друга. Нужна карта. Через сколько вы нарветесь на продавца карты, зависит от вашего везения.

 Я к нему попал примерно через полчаса игры. Карта есть, но толку от нее мало. Только после "апгрейда" в одном магазинчике, карта приобретает смысл. Но тут все буквально стоит денег.

 И немалых. Поэтому "лутать" приходится много. После непродолжительной игровой сессии, я нарвался на минибосса. 

А потом еще и на полноценного босса - "Матку".

Укокошить ее было определенно нелегко... А после того, как она издохла, из нее вылезли ее "детишки".

 И началась "вторая фаза боя"... Ой, прям, как некоторые боссы из игр "Мастера"... Справедливости ради: "вторая фаза" намного проще первой.

Логики в игре не просматривается. Изредка натыкаешься на некоторых персонажей и они что-то там говорят.

 Это мало помогает понять, что и как. Но надо повторно поговорить. А иногда и третий раз... Вот почему идиотские идеи так заразительны? Неужели весь разговор нельзя с первой попытки завершить? Короче, такие отсылки к японским играм раздражают.

Всего в данную игру я играл часов пять-шесть и так ничего толком не понял. Уж слишком тут все какое-то отстраненное от игрока. Некоторые локации были недоступны или дома закрыты.

Но это же метроидвания, тут это "закон жанра". Тем более, что потом мы сможем не только прыгать, но и делать рывок и двойной прыжок. Уже после пары часов непрерывных поисков закоулков, я столкнулся со всякими червями, которые затрудняли перемещение.

 И судя, по роликам, дальше "жести" только добавится.

Как же выглядит игра? Прикольно. Если внешний вид нашего рыцаря мне не понравился, то вот локации очень даже ничего. Темные, мрачные.

В духе игры.

Как таковых, настроек графики в игре нет. Ну, почти.

Сама студия-разработчик заявляет следующие системные требования. 

Но я, сначала, попробовал пройти эту игры на ноутбуке с "видимокартой" Radeon HD 7670m... Это была БОЛЬШАЯ ошибка...

 Уже в который раз убеждаюсь, что мобильные видеокарты тех времен (или новее) от AMD - это треш и содомия. Вот почему видеоадаптер не собирается нагружаться этой игрой? А ведь он ее бы спокойно потянул. Ведь такая же древняя GT 430 смогла... Только не надо заводить "песню", что ноутбук старый и уже пора его выкинуть! GT 430 тоже не "девочка", а драйверы на нее давно не обновлялись, но игра запустилась без проблем.

Но протестировать производительность игры, я все же решил на связке i5-3570K + GT 1030. Этого с головой хватает...

Настройки выставил максимально возможные, разрешение - 1920х1080. Запись тестового отрезка производилась программой CapFrameX.

Вышло следующее.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Как видите, фпс довольно высокий. И поиграть на ноутбуке, да еще в разрешении 1366х768 можно было бы спокойно. Но это же AMD... А если отключить в ноутбуке видеоадаптер и запустить на "встройке"?

Я так и сделал. Настройки игры следующие:

И игра отлично запустилась при 60 фпс!

Я даже немного побегал для тестового отрезка:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Можно спокойно играть и на "встройке" в эту игру. Небольшие фризы есть (скорее всего из-за низкой скорости HDD), а большой фриз - переход на другую локацию.

Теперь я понимаю, почему аналогичные ноутбуки, но с видеокартами от НВидиа, стоили заметно дороже...

Играть или нет в данную игру?

Все зависит от того, являетесь ли вы поклонником метроидваний и "жестких жестей". Игра, по крайней мере, крайне любопытная и попробовать поиграть в нее, можно. Выглядит она очень интересно, но вот излишне запутанные однотипные локации удручают. Ну, а если сложность для вас завышена, то имеется способ это обойти... Решение найдет на сайте PlayGround.ru...

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