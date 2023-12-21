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Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color

Я оставался недовольным приобретенным кулером типа "топ флоу" от ID - Cooling. Хотелось получить более низкие температуры, ведь процессор у меня крайне "экономный"...
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Альтернатив кулеру ID-COOLING IS-50X V2 за вменяемую цену нет. Если только "шерстить" Авито. Имело бы смысл присмотреться к изделию от Термалрайта. Но там совсем другая цена (если рассматривать кулер с 120 мм. вентилятором).

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С другой стороны, оказалось, что и с башенным кулером, температура на питании материнской платы вполне нормальная (с учетом самого тщедушного питания, как такового). Знал бы это ранее, то сразу бы выбирал кулер классической конфигурации...

Итак, стал присматривать "конкурсантов". Основные требования:

- цена до 3000 рублей.

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- нормальное крепление (никаких кольцевых, как под 2011-v3)

- асимметричный радиатор (во избежание конфликта с первым слотом памяти)

Претендентов было достаточно, но многие не подошли под третий параметр. Например, ID-COOLING SE-214-XT и ID-COOLING SE-224-XTS практически симметричные и у меня имелись сомнения в том, что вентилятор не будет задевать плашку памяти. 

Все модификации Thermalright ASSASSIN X 120 SE вообще "прямые",

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как и PCCooler Paladin EX400.

Очень серьезно рассматривался Akasa Alucia H4.

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Но он самый дорогой и также "прямой" и вообще нет на него тестов.

Явно асимметричными были лишь два претендента: от компании Jonsbo и ALSEYE S120-H5 ( и версии Н4, Н6).

Но отзывы на все модификации кулеров ALSEYE S120 говорили, что вентилятор шумный. В это можно поверить, если учитывать довольно высокие минимальные обороты - 800. Да и обзор товарища Лешего на другую модель не настраивал на положительную волну...

Оставались "кульки" от Jonsbo. Некоторые товарищи просто слюнями обмазывали корпуса от этой компании. Хотя я ничего хорошего в них не видел (разве, что за это считать алюминий). А вот про кулеры вообще информации не так и много. В результате двухнедельного выбора, я остановился на модификации Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color.

Поясню, почему именно она. В ассортименте каждой модели имеются 3 модификации: без подсветки вообще, с простой подсветкой RGB (FRGB) и ARGB, с возможностью работы под управлением программы материнской платы.

Но не все так просто, линейка запутана, что нельзя просто доверять магазину и стоит смотреть спецификацию на официальном сайте! Это сразу понял, когда попытался найти тесты несколько другой модели - CR-1000 EVO Standard.

Нет таких тестов и обзоров! Есть на похожие модификации, типа CR-1000 PRO.

Но это другой кулер! Он симметричный и там другое, довольно идиотское крепление.

Тестов модификации CR-1000 V2 PRO Color тоже нет. И она отличается от вышеназванной CR-1000 EVO Standard радикально! Дело не только в подсветке: тут 6 теплотрубок вместо 4-х. И такого варианта вообще без подсветки нет...

Вот именно это и стало причиной, по которой заказал эту модель. Обошлась она дешевле весьма популярного ID-COOLING SE-224-XTS или DEEPCOOL AG400 (на Озоне на эту модель вообще неадекватная цена).

Итак, кулер был заказан в небольшом (наверно) магазине на Озоне. Пришел вовремя, коробка просто вся завернута в упаковочный полиэтилен.

Сама коробка типично "китайская": яркая и во главу угла ставится визуальная составляющая кулера.

Хотя, сейчас такие упаковки стали и у прежде очень "скромного" Термалрайта.

Сама компания утверждает, что кулер способен отводить до 230 ватт с процессора вместо 220 ватт у модели с 4-мя теплотрубками... Ну, верится в TDP 230 вт. с большим трудом.

Основные параметры приведены сбоку на коробке:

В коробке лежит инструкция,

пакетик с монтажными деталями (поддерживаются все современные сокеты).

Отдельно лежит крепеж под Intel,

отдельно - под AMD. Плюс пакетик с термопастой.

Сам кулер вместе с вентилятором обернуты мягким вспененным материалом.

От небольших "бросков" при транспортировке должно уберечь...

Сам кулер вживую оставляет совершенно другое впечатление, чем на картинке.

Там он казался очень миниатюрным, хотя понимаешь, что стоит обычная вертушка на 120 мм. Довольно заметно смещение теплотрубок назад, даже при монтаже нет смысла снимать вентилятор: крепежный винт доступен.

Монтаж довольно прост, но далеко не идеален.

Бэкплейт выполнен из пластика, такие рамки часто применяют в разных бюджетных кулерах и продают на "Али-базаре".

Процесс установки кулера должен быть следующим: собираете крепежные рамки и не нанося термопасту, прикручиваете кулер для проверки. Иначе, может возникнуть ситуация с несовпадением отверстий. Все из-за того, что верхние рамки овальные и правильно их закрутить сразу не выйдет. Все достаточно бюджетное, но не болтается. С массой кулера такая конструкция справится.

Сам радиатор классической конструкции: теплотрубки идут в два ряда с каждой стороны попеременно. Пластины тонкие, но соединены между собой в замки. Вряд ли стоит говорить о том, что пайки пластин к радиатору тут нет, просто обжим. Всего я насчитал 55 пластин, общей площадью примерно 2970 квадратных сантиметров. Сверху, радиатор прикрыт декоративной пластмассовой крышкой со светодиодами. Подошва - прямой контакт. 

Ногтем можно почувствовать следы от фрезерного станка, но это не критично. Сама подошва ровная. 

Как я уже говорил, кулер имеет подсветку, пусть и не ARGB. Ее подключение организованно следующим образом: от радиатора идет короткий провод и подсоединяется к проводу вентилятора. 

Таким образом, с разъема CPU Fan вы запитываете и вентилятор, и подсветку самого радиатора.

Естественно, что подсветку радиатора можно отключить.

Сама подсветка на зонах радиатора и центре вентилятора имеет "туннельный эффект".

Нечто подобное применял в своих изделиях, например, Aerocool.

Общее впечатление от кулера - положительное.

Теперь, к тестированию.

Платформа та же, что и была в этом обзоре:

О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих

Разница в том, что на процессоре i5-8400 уже стоит знаменитый в прошлом кулер Cooler Master V8, но с вентилятором Enermax TB Silence.

Этот кулер, в принципе, можно было и оставить. Но его конструкция предусматривает довольно высокую установку вентилятора.

И поэтому, обдув зоны питания тут практически отсутствует.

Термопаста в обоих случаях использовалась Noctua NT-H1.

Тест проходил при снятом боковом стекле. В комнате 30 градусов...

В качестве нагрузки прогонялся стресс-тест в AIDA 64 (FPU only).

Результат с V8:

58 градусов при 824 rpm.

Результат с CR-1000 V2 PRO Color:

56 градусов при 846 rpm.

Пирометром намерял в самой горячей точке сзади материнской платы - 66 градусов (верхний мосфет, около разъема питания процессора.

Как видите, результат достаточно неожиданный. Да, с родным вентилятором, Cooler Master мог бы и выйти победителем. Но его вентилятор гораздо шумнее. Тут обязательно нужен производительный вентилятор, чтобы продут такой плотный радиатор.

Еще немного "прогрева".

Cinebench R23, один прогон, температура в комнате 23 градуса, корпус закрыт.

PowerMax, 26 градусов в квартире, корпус закрыт.

Стоит ли покупать данный кулер? Если цена будет ниже аналогов, то почему и нет. Неплохое качество за небольшие деньги, плюс подсветка (кому это нужно).

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Вот такое небольшое тестирование кулера CR-1000 V2 PRO Color.

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