Мне, под сборку на материнской плате формата mATX, понадобился корпус. Желательно было обойтись минимальными вложениями. А, так как магазинов в нашей глуши нет, то в качестве оного, рассматривался Озон.

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Погрузившись в "пучину" современного корпусостроения, я с неудовольствием отметил, что цены стали недобрыми. Особенно возмутительно подорожали корпуса от Deepcool. Что совсем неоправданно, учитывая их качество (плавали, знаем...)

По идее, можно было рассмотреть корпуса чисто под данный тип материнской платы. Но таких очень мало и они имеют один (или два) серьезных недостатка.

Например, Aerocool Cs-107-A-BK-v1

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имел акриловое боковое "стекло", что для меня не являлось огромным минусом. Гораздо хуже, что там всего одно крепление под накопитель и видеокарта почти лежит на полу (расположение блока питание тут сверху). Это не дело.

Deepcool MATREXX 30 в этом отношении ничуть не лучше.

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Да, типа стекло. Но видеокарта мало того, что практически лежит на блоке питания, так еще и не должна влезать в корпус (длина до 250 мм)! Мешает корзина под накопители спереди...

Очень серьезно рассматривалась модель MSI MAG FORGE M100.

Тут, вроде, все хорошо. Даже вентиляторы идут в комплекте. Но... они с неотключаемой подсветкой! Просто феерия цвета! Оно мне надо? Есть модель с ARGB, но уже заметно дороже.

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Может повезет в стандартном размере? И тут просто тотальное "главенства" корпусов от компании Ginzzu. А это даже не Дипкул, если что... Самые дешевые, на то и дешевые, что куча недостатков. Присмотрел вариант Ginzzu GL180.

Тут и стекло, и места под накопители. Есть даже очень интересная и редкая ныне "опция". Это установка вентилятора за материнской платы для ее обдува.

Для некоторых плат это просто находка. А мне такое бы не помешало... В общем, кандидат номер один на покупку.

Но тут я вспомнил, что несколько недель назад, один блогер в Телеграмме давал ссылку на очень "вкусное предложение".

Посмотрел. Действительно, очень даже неплохо! Цена на тот момент 4105 рублей.

Это было даже дешевле MSI MAG FORGE M100. И в комплекте 2 предустановленных вентилятора. Да, "морда" плохо продуваемая, но и "железо" будет стоять не горячее. Это же Lian Li, хоть и бюджетный. Надо "пощупать"...

Обзоров именно на такую модификацию очень мало. Но есть. И там его хвалили. Посмотрим...

Первой ошибкой оказалось тащить коробку из пункта выдачи Озона пешком. Сначала - нормально, потом - не очень.

Коробка среднего размера, с одной сторону немного пострадала при транспортировке.

Внутри сам корпус в "композитных вкладышах".

Мне впервые встречается такой вариант упаковки: в картонной оправе поролон.

Сам корпус не чисто черный, а немного с серым оттенком. Выглядит хорошо, матовый. Но отлично собирает отпечатки пальцев.

Вид спереди.

Вид сзади.

Lancool 205 vs Phantom 530Ножки корпуса прорезиненные и достаточно высокие.

В комплекте с корпусом идет инструкция по сборке, коробочка с крепежом и стяжками.

Что же предлагает нам знаменитый производитель в бюджетном сегменте? Ну, за такие деньги не мало.

Есть места под 5 вентиляторов (2 в комплекте). Спереди можно установить 2х120 или 2х140 вентилятора.

Передний вентилятор.Такой же вариант предусмотрен сверху. Сзади место под один 120 мм вентилятор.

В нижнем отсеке место под БП и корзина для двух накопителей.

Она имеет винтовое крепление и ее можно сдвигать, если ваш БП длинный.

Кроме того, сзади предусмотрено два места под SSD.

Итого, можно установить 2 SSD и 2 HDD. Либо же 4 SSD. Крепление под HDD пластиковое, для уменьшения вибрации. Потом проверим, как оно справляется с этим...

Сам корпус имеет следующие размеры:

Предусмотрена установка всех типоразмеров материнских плат, кроме E-ATX. Место под кабель-менеджмент есть, но не особо много. Всякие удобные "вырезы и дырки" под кабели имеются. Но они ничем не прикрыты (бюджетность сказывается).

Видеокарту можно установить длиной до 350 мм. Высота процессорного кулера - 165 мм. Предусмотрена и установка СЖО типоразмера 280 мм спереди или сверху. Сами крепления вентиляторов выполнены на съемных рамках.

Передняя рамка для вентиляторов.Для этого стоит открутить винты и сдвинуть ее вбок. Удобно. Корпус имеет типичные для такого бюджета воздушные фильтры. Снизу, для БП, обычный пластиковый, вставляется в пазы.

Сверху и спереди стоят фильтры на магнитах.

Верхний фильтр.

Передний фильтр.Передняя часть корпуса имеет боковые отверстия для притока воздуха.

Естественно, это не лучшее решение. Вариант "меш" был бы предпочтительнее. Но его цена совсем другого уровня. Сверху, спереди расположена кнопка включения, индикатор включения, два разъема USB 3.0 и выходы под наушники и микрофон.

Кнопки перезагрузки тут нет.

Касательно толщины металла. Мне тут особо не с чем сравнивать. Из "современных" корпусов имел только Zalman z9 (что успешно трудится до сих пор без всяких претензий). Deepcool E-Shield, который был безжалостно продан вместе с установленным в него "железом". Ну и NZXT Phantom 530. Не могу сказать, что у 205-го металл толстый. Нет, примерно на уровне Дипкула. И внутренняя "плита", куда прикручивается материнская плата, могла бы быть потолще. Тем более, что она ослаблена огромным вырезом под бэкплейты кулеров любых конфигураций. Стекло имеет рамку и крепеж сзади. Но это вообще не принципиально, разве что внешний вид боковые винтики не портят.

Сборка прошла в нормальной обстановке с перерывами на мат и причитания (шутка).

Немного пришлось повозиться с укладкой проводов (ох, как я это не люблю). В процессе сборки обнаружились и еще два минуса.

1. Верхняя рамка для крепления вентиляторов имеет всего один винт и она дребезжит при задевании рукой. И возможен вариант, что она будет резонировать с установленными вертушками.

2. Крепление под HDD далеко не идеальное. Проблема в том, что пластиковое крепление вместе с диском вставляются в саму корзину крайне туго. И смысл в "виброгасе" полностью теряется.

Плюсом можно считать тот факт, что все заглушки слотов расширения сзади сделаны на винтах, а не выламываемые, как на моем прошлом Дипкуле. Искать заглушки на Али не придется.

А вот, как сказывается передняя, почти "глухая" панель на охлаждении компонентов, я расскажу в следующий раз...

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