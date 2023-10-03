Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205

Мне понадобился недорогой корпус для собранной системы. Хотелось обойтись минимальными вложениями...
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Мне, под сборку на материнской плате формата mATX, понадобился корпус. Желательно было обойтись минимальными вложениями. А, так как магазинов в нашей глуши нет, то в качестве оного, рассматривался Озон.

реклама



Погрузившись в "пучину" современного корпусостроения, я с неудовольствием отметил, что цены стали недобрыми. Особенно возмутительно подорожали корпуса от Deepcool. Что совсем неоправданно, учитывая их качество (плавали, знаем...)

По идее, можно было рассмотреть корпуса чисто под данный тип материнской платы. Но таких очень мало и они имеют один (или два) серьезных недостатка.

Например, Aerocool Cs-107-A-BK-v1

реклама



 имел акриловое боковое "стекло", что для меня не являлось огромным минусом. Гораздо хуже, что там всего одно крепление под накопитель и видеокарта почти лежит на полу (расположение блока питание тут сверху). Это не дело.

Deepcool MATREXX 30 в этом отношении ничуть не лучше.

реклама



Да, типа стекло. Но видеокарта мало того, что практически лежит на блоке питания, так еще и не должна влезать в корпус (длина до 250 мм)! Мешает корзина под накопители спереди...

Очень серьезно рассматривалась модель MSI MAG FORGE M100.

Тут, вроде, все хорошо. Даже вентиляторы идут в комплекте. Но... они с неотключаемой подсветкой! Просто феерия цвета! Оно мне надо? Есть модель с ARGB, но уже заметно дороже.

реклама



Может повезет в стандартном размере? И тут просто тотальное "главенства" корпусов от компании Ginzzu. А это даже не Дипкул, если что... Самые дешевые, на то и дешевые, что куча недостатков. Присмотрел вариант Ginzzu GL180.

Тут и стекло, и места под накопители. Есть даже очень интересная и редкая ныне "опция". Это установка вентилятора за материнской платы для ее обдува.

Для некоторых плат это просто находка. А мне такое бы не помешало... В общем, кандидат номер один на покупку.

Но тут я вспомнил, что несколько недель назад, один блогер в Телеграмме давал ссылку на очень "вкусное предложение".

Посмотрел. Действительно, очень даже неплохо! Цена на тот момент 4105 рублей.

Это было даже дешевле MSI MAG FORGE M100. И в комплекте 2 предустановленных вентилятора. Да, "морда" плохо продуваемая, но и "железо" будет стоять не горячее. Это же Lian Li, хоть и бюджетный. Надо "пощупать"...

Обзоров именно на такую модификацию очень мало. Но есть. И там его хвалили. Посмотрим...

Первой ошибкой оказалось тащить коробку из пункта выдачи Озона пешком. Сначала - нормально, потом - не очень.

 Коробка среднего размера, с одной сторону немного пострадала при транспортировке.

Внутри сам корпус в "композитных вкладышах".

Мне впервые встречается такой вариант упаковки: в картонной оправе поролон.

Сам корпус не чисто черный, а немного с серым оттенком. Выглядит хорошо, матовый. Но отлично собирает отпечатки пальцев.

Вид спереди.

Вид сзади.

Lancool 205 vs Phantom 530Ножки корпуса прорезиненные и достаточно высокие.

В комплекте с корпусом идет инструкция по сборке, коробочка с крепежом и стяжками. 

Что же предлагает нам знаменитый производитель в бюджетном сегменте? Ну, за такие деньги не мало.

Есть места под 5 вентиляторов (2 в комплекте). Спереди можно установить 2х120 или 2х140 вентилятора. 

Передний вентилятор.Такой же вариант предусмотрен сверху. Сзади место под один 120 мм вентилятор.

В нижнем отсеке место под БП и корзина для двух накопителей.

Она имеет винтовое крепление и ее можно сдвигать, если ваш БП длинный.

Кроме того, сзади предусмотрено два места под SSD.

Итого, можно установить 2 SSD и 2 HDD. Либо же 4 SSD. Крепление под HDD пластиковое, для уменьшения вибрации. Потом проверим, как оно справляется с этим...

Сам корпус имеет следующие размеры:

Предусмотрена установка всех типоразмеров материнских плат, кроме E-ATX. Место под кабель-менеджмент есть, но не особо много. Всякие удобные "вырезы и дырки" под кабели имеются. Но они ничем не прикрыты (бюджетность сказывается).

Видеокарту можно установить длиной до 350 мм. Высота процессорного кулера - 165 мм. Предусмотрена и установка СЖО типоразмера 280 мм спереди или сверху. Сами крепления вентиляторов выполнены на съемных рамках.

Передняя рамка для вентиляторов.Для этого стоит открутить винты и сдвинуть ее вбок. Удобно. Корпус имеет типичные для такого бюджета воздушные фильтры. Снизу, для БП, обычный пластиковый, вставляется в пазы.

Сверху и спереди стоят фильтры на магнитах.

Верхний фильтр.

Передний фильтр.Передняя часть корпуса имеет боковые отверстия для притока воздуха.

Естественно, это не лучшее решение. Вариант "меш" был бы предпочтительнее. Но его цена совсем другого уровня. Сверху, спереди расположена кнопка включения, индикатор включения, два разъема USB 3.0 и выходы под наушники и микрофон.

Кнопки перезагрузки тут нет.

Касательно толщины металла. Мне тут особо не с чем сравнивать. Из "современных" корпусов имел только Zalman z9 (что успешно трудится до сих пор без всяких претензий). Deepcool E-Shield, который был безжалостно продан вместе с установленным в него "железом". Ну и NZXT Phantom 530. Не могу сказать, что у 205-го металл толстый. Нет, примерно на уровне Дипкула. И внутренняя "плита", куда прикручивается материнская плата, могла бы быть потолще. Тем более, что она ослаблена огромным вырезом под бэкплейты кулеров любых конфигураций. Стекло имеет рамку и крепеж сзади. Но это вообще не принципиально, разве что внешний вид боковые винтики не портят.

Сборка прошла в нормальной обстановке с перерывами на мат и причитания (шутка).

Немного пришлось повозиться с укладкой проводов (ох, как я это не люблю). В процессе сборки обнаружились и еще два минуса.

1. Верхняя рамка для крепления вентиляторов имеет всего один винт и она дребезжит при задевании рукой. И возможен вариант, что она будет резонировать с установленными вертушками.

2. Крепление под HDD далеко не идеальное. Проблема в том, что пластиковое крепление вместе с диском вставляются в саму корзину крайне туго. И смысл в "виброгасе" полностью теряется.

Плюсом можно считать тот факт, что все заглушки слотов расширения сзади сделаны на винтах, а не выламываемые, как на моем прошлом Дипкуле. Искать заглушки на Али не придется.

А вот, как сказывается передняя, почти "глухая" панель на охлаждении компонентов, я расскажу в следующий раз...

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

lian li
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
3
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
3
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
10

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
47
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
36
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
21

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
17:09
Побольше банок с огурцами.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Запада более дешевые системы ПВО
Shatun29
17:09
Это напоминает суицидника который хочет бросится с крыши. Вроде это его дело и не касается тех кто у здания стоит, но если кто-то его подводит в то место чтобы он упал на того кто внизу это становится...
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Евгений Васютин
17:08
Очень просто
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
seedkls
17:07
Два титана железного оверклокерса. Садомазохист-линуксоид чимбал и прошивальщик некрокарт данте
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
Umid Xaydarov
17:06
фу чё за вонь...через мой моник 2к 144гц " совком " завоняло, колись афтор с бабушкой живёшь? или она с тобой?
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
Alex TOPMAN
17:05
Читать умеем? 1 из них Dimm.2
Новая версия платы ASUS ROG Maximus Z790 APEX замечена в каталогах по цене 840 евро
glavhyilo
17:02
иностранцы ездили за бензином в Россию,а не достопримечательности смотреть.Их граждане тут заправят бак и едут к себе,раньше это можно было без виз делать на не большое время если.Вся эта схема была и...
РБК: в России захотели увеличить визовый сбор для граждан Евросоюза
Михаил Barash Андреев
16:55
Куда ж попутешествуешь из-за решётки или с того света?
СК РФ заочно обвинил Буданова и трёх других военачальников Украины в совершении терактов на территории России
Михаил Barash Андреев
16:55
РФ касается всё, что происходит в мире, и уж тем более что происходит в её осколках. Сказки про "внутренние дела" рассказывать здесь не надо). Некоторые страны уже доигрались в независимость, которой ...
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
glavhyilo
16:52
тыж не знаешь почему,как и рбк,а тут есть свои моменты.
РБК: в России захотели увеличить визовый сбор для граждан Евросоюза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем