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Серия игр Devil May Cry ведет свое происхождение с 2001 года. Были разные периоды в ее становлении. Об игре DmC: Devil May Cry я уже немного написал. Хоть некоторые (некоторый) комментатор со мной не согласен, но я считаю ее отличной игрой. Да, это не оригинал. Да, имеются некоторые проблемы. Но разве проблем нет у других? Есть, да еще какие!

К примеру: управление. Я не собираюсь приноравливаться к идиотии управления многих игр серии на ПК. Просто не буду в такое играть. Не могут адаптировать нормально - переживу. И вот в этом плане стоит поговорить о последней игре, Devil May Cry 5.

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Пятая номерная часть - это все тот же безудержный слешер, вышедший на ПК в 2019 году. И по хронологии событий, это последствие того, что произошло в четвертой части игры. Играть нам предстоит за двух персонажей: Неро

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и Ви (V).

Это типично для многих игр от Capcom. С одной стороны, это разнообразило геймплей. А с другой... Тут всегда есть определенные проблемы, которые трудно избежать. Мне такой подход не особо нравится, тем более вкупе с типично японским (бессмысленным) сюжетом.

Итак, кто наши персонажи? Неро - это сын Вергилия и, соответственно, племянник самого Данте. Ви - некий агент агентства. Таинственный до определенного времени персонаж. Я не буду углубляться в сюжет, но в разных главах, мы будем играть за них. История таким образом разделяется, но дает более полное представление о ней в целом.

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Начну с управления. Оно неплохо адаптировано под клавиатуру и мышь. Но я в таких случаях всегда делаю свою собственную раскладку. Мне так удобнее.

Стиль сражения Неро очень похож на того же Данте. Ну нет у него "светлой" и "темной" формы атаки. А так все очень похоже. Одна рука, по факту, является биопротезом с разными функциями. Этот девайс разработала Нико, которая к тому является и продавцом всякой всячины.

Играть за Неро мне понравилось. Чего я не могу сказать о втором персонаже, Ви. Он помогает нам в борьбе с Уризеном, главным врагом игры. Несколько позже выяснится, что Ви - человеческое воплощение части самого Вергилия. Но важно не это, а то, как он атакует врагов. С помощью пантеры и птицы... И вот это мне не особо нравится. После внятных атак Неро, я долго приноравливался к такому геймплею. Не понравилось. Да, оригинально, но неудобно, не привычно.

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Враги в игре типично японские: какие-то абсолютно безумные порождения сознания.

Боссы - не лучше.

Но сражения с ними разнообразные. И хоть тут нет ультимативности Dark Souls, постараться придется даже на самом легком уровне сложности.

Прокачка персонажей и их снаряжения присутствует.

Также имеется некоторая кастомизация наших персонажей в меню игры.

Там же можно заменить анимированные ролики игры на режиссерские. Выглядят они странно, но прикольно.

Полностью разочаровала графика в игре. Все же 2019 год... Но меня сначала не покидало ощущение, что разрешение в игре выставлено ниже нативного. Самих настроек достаточно, не вижу смысла рассматривать, как игра выглядит на разных пресетах. Особой "прожорливостью" игра никогда не страдала.

Если отбросить устаревшую графику, то сам дизайн локаций, персонажей и противников нормальный. Разрушенный город Ред Грейв смотрится вполне в тему игры.

В игре есть всякие секреты и дополнительные миссии. Что-то я находил и проходил, что-то пропускал.

Ну, приступаю к тестированию.

Тестовая система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Чтобы хоть как-то компенсировать "мыльность" в игре, пришлось выкручивать ползунок резкости в Панели настройки НВидиа.

Настройки графики:

В качестве тестового отрезка, я выбрал сражение Неро с боссом.

Вот, что получилось:

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Естественно, что никаких проблем с производительностью тут не ожидалось. Я затрудняюсь сказать, какой должна быть видеокарта, чтобы обеспечить минимальные 60 фпс. Но вот процессора хватит и четырехъядерного. По крайней мере, первый раз я ее проходил на разогнанном i5-4690K и проблем по загрузке потоков не испытывал. Сама компания заявляла такие системные требования:

Вывод мой таков:

Игра стоящая, но DmC: Devil May Cry понравился все же больше. А в целом, Devil May Cry 5 способна и сейчас составить достойную конкуренцию многим играм. Если не в графике, так уж в геймплее, точно.