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DmC: Devil May Cry - классический слэшер, который создавался студией Ninja Theory. А вот адаптацией для ПК, занималась студия QLOC. Издателем выступила Capcom. Игра вышла на ПК в 2013 году. На тот момент, я бы не назвал графику в новинке достойной. Ведь мы уже играли и переиграл в Crysis. Но консольные игры - не про графику...

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Итак, это слэшер с элементами платформинга и частичками RPG. В главной роли у нас - товарищ Данте. Но не тот, что написал "Божественную комедию". Это совершенно другой персонаж: пьет, любит женщин и за крепким словом в карман не лезет (русская локализация вполне хорошая). Короче, парень живет, как в последний день.

А как быть иначе, если тебе атакуют демоны всяких мастей?

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Краткое описание из Steam: "Являясь пересказом истории становления личности Данте, переложенным на современную действительность, DmC Devil May Cry сохранил стильную постановку, гибкую систему боя и самоуверенного главного героя, которые были определяющими чертами этой культовой серии игр, а также привнес толику мрачности и жестокости... Данте в DmC — юноша, не признающий чужой авторитет, да и всё общество в целом. Данте знает: он не человек, но и не из той нечисти, которая терзала его на протяжении всей жизни. Зажатый меж миров, он чувствует себя изгоем.

Выживите в Лимбо - город Лимбо является живым существом, жаждущим погубить Данте. Мир будет меняться прямо на глазах и пытаться помешать или даже уничтожить Данте. Нашему герою придется овладеть демоническими силами, дабы изменить мир Лимбо по своему вкусу, при этом оттачивая ангельские навыки, чтобы продвигаться в этой враждебной искрученной среде.."

Если игра не может нас поразить "графонием", то уж сюжетом - вполне. Сам герой, очень интересный персонаж. Есть определенная интрига. Взаимоотношение с братом, Вергилием.

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Короче, игра вышла достаточно хорошей.

Боевая система довольно замороченная. Это связано с тем, что сам Данте, как сын своих родителей, приобрел "дьявольские" и "ангельские" силы. И вот, комбинируя это, можно весьма успешно разбираться с демонами разной степени крутости.

Персонаж прокачивается, имеется магазин для "апгрейда" наших способностей и прокачки снаряжения. Все оружие делится на два класса: оружие ближнего боя и дальнего (два пистолета). Этого достаточно для игры.

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Бои вполне динамичные. На низком уровне сложности, многие ошибки прощаются. На локациях есть секреты, далеко не все из них, я смог найти. Вот боссы тут очень колоритные.

Первый, обучающий босс - охотник за Данте.И достаточно сложные (на мой взгляд). Но выглядят превосходно (для порождения ада, естественно).

Но к управлению имеются претензии. Уж сильно заметно, что игра затачивалась под консоли. Это минус.

Недостаток графики разработчики сполна компенсировали дизайном уровней. Тут вообще нет претензий.

Лично мне очень понравилось.

В общем, хороший слэшер. Хотя я и не поклонник жанра.

И теперь переходим к самой графике. Игра очень нетребовательная, поэтому нет смысла сравнивать ее на разных настройках. На максимально возможных,

она выглядит так:

Как я и говорил ранее: очень скромно на момент релиза.

Тестировать я буду на такой системе:

Процессор : i5-3570K (4300МГц)

Оперативная память : 12 Гб (1600 МГц)

Видеокарта : GT 1030

Операционная систем а: Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Игра находилась на SSD накопителе.

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX.

Тестовым отрезком, я выбрал дом с воспоминаниями из начала игры.

Результаты теста.

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.Даже на такой, откровенно слабой видеокарте, можно спокойно играть в данную игру.

А стоит ли играть в нее сейчас? Если вам нравится жанр слэшеров, то определенно стоит. Игра "старой формации", без толерантности, уродского воинствующего феминизма и прочего.

Трущиеся вокруг шеста "ангелочки"? Нет проблем!

Лечим утреннее похмелье? Это для Данте норма...Жесткая, кровавая.

Игровые ролики сделаны очень классно.Старая школа. Такое многим нравится. Это вам не "расчлененка" в последнем "Боге войны" без малейшей капли крови... Поэтому, если ностальгируете по былым временам - поиграйте.