Запуск фэнтезийного экшена откладывается на несколько месяцев.

Как стало известно из последнего финансового отчёта компании Take-Two Interactive, студия Moon Studios приняла решение отложить запуск своего нового проекта No Rest for the Wicked в раннем доступе. Первоначально в планы входило выпустить игру в этом формате в первом квартале 2024 года, однако теперь релиз намечен на апрель-июнь.

реклама

Источник изображения: @Moon Studios

Подтвердил информацию о переносе и глава Take-Two Interactive Штраус Зельник. По его словам, подобные задержки довольно распространены в индустрии, так как командам разработчиков зачастую требуется дополнительное время на доработку и полировку проектов перед выходом.

Сама игра No Rest for the Wicked представляет из себя мрачный экшен с видом сверху в фэнтезийном сеттинге, а анонсирован проект был на церемонии The Game Awards 2023. Напомним, события игры разворачиваются в вымышленном королевстве, которое погрузилось в хаос после внезапной смерти правителя, что стало началом масштабного конфликта между претендентами на трон.

Игрокам предстоит сражаться в этом мире с разнообразными опасными чудовищами и нежитью. Приключение можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе до 4 человек. Геймплей сосредоточен на исследовании локаций, сражениях и прокачке персонажа.Помимо ПК, игра также разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако ранний доступ будет возможен изначально только на компьютерах. 1 марта разработчики пообещали поделиться новыми подробностями о проекте в рамках презентации Wicked Inside.

В том же финансовом отчёте компания Take-Two приводит актуальные данные о продажах таких своих успешных проектов как Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V. Глава компании Зельник также поделился информацией о влиянии на бизнес утечки трейлера неанонсированной Grand Theft Auto VI.

Несмотря на небольшую задержку, поклонники Ori и любители жанра с нетерпением ждут выхода No Rest for the Wicked захватывающего приключения в фэнтезийной вселенной от талантливых разработчиков студии Moon Studios. Конечно, остается сожалеть о задержке релиза. Но авторы просят проявить терпение, потому что дополнительное время пойдет на улучшение качества игры и добавление нового контента.