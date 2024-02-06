Новое приложение для пробуждения обещает избавить от привычки "не замечать" будильник.

Проблема просыпания знакома всем. Сонные, мы часто на автомате нажимаем кнопку будильника на смартфоне "отложить" и засыпаем опять. Чтобы побороть эту вредную привычку, разработчики приложения Alarmy пошли на креатив. Пользователь заранее вводит желаемое время пробуждения и назначает свою сумму штрафа. Если утром он проигнорирует многочисленные сигналы Alarmy, то эта сумма автоматически будет списана с его счета и поступит на счет создателей приложения. То же самое произойдет, если он нажмет кнопку "отложить".



Создатели Alarmy уверены, что финансовая мотивация поможет людям преодолеть соблазн полежать лишние минуты в постели. Однако мнения пользователей разделились. Одни считают эту идею гениальной и уже опробовали ее на себе. Другие критикуют создателей за попытку "доить" клиентов ради своей прибыли.



В любом случае, Alarmy предлагает и другие полезные функции помимо штрафов. Это различные задания для активизации мозга по утрам, мониторинг сна, успокаивающая музыка. А штрафы можно просто не включать. Однако критики указывают на манипулятивность такого подхода - фактически пользователей штрафуют за их же деньги. Это может вызывать стресс и нежелание использовать приложение дальше. В итоге положительный эффект сходит на нет.



Так что, несмотря на инновационность, подобные методы мотивации остаются спорными. Возможно, в будущем появятся более этичные и позитивные способы помочь людям оптимизировать свой режим дня. Тем не менее, у нового приложения есть потенциал стать полезным помощником для "сов" и всех, кто страдает от привычки игнорировать звонок будильника по утрам. А метод с финансовой мотивацией может оказаться действенным для наиболее отчаявшихся.