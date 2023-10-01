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3D Realms анонсировала шутер от первого лица Twisted Tower

Компания 3D Realms в сотрудничестве с Atmos Games недавно объявила о предстоящем выпуске Twisted Tower, единственного в своем роде шутера от первого лица для ПК. Эта игра, напоминающая слияние BioShock и Willy Wonka, отправит игроков в захватывающее и запутанное путешествие по постоянно меняющейся башне.
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В Twisted Tower игрокам предстоит взять на себя роль мальчика-подростка из 1922 года, который отправляется в опасное приключение, чтобы доказать свою преданность любви всей своей жизни. Поднимаясь по опасным этажам башни, вы столкнетесь с ужасающими врагами, столкнетесь со смертельными ловушками и раскроете тайны своего темного прошлого. Сама башня постоянно развивается, создавая динамичную и сложную обстановку, которая держит игроков в напряжении.


Одной из ключевых особенностей Twisted Tower является возможность выбирать собственный путь. Каждый этаж предлагает множество путей для исследования, что позволяет игрокам настраивать свой игровой процесс. Предпочитаете ли вы стратегический подход или более динамичный стиль игры, выбор за вами.

Чтобы помочь вам в вашем путешествии, у вас будет доступ к множеству оружия и способностей, которые можно приобрести за деньги, которые вы собираете на протяжении всей игры. По мере продвижения вы будете находить подсказки и информацию о мистере Твистере, загадочном производителе игрушек.

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Вдохновленная странным и темным миром шоколадной фабрики Вилли Вонки и интересным повествованием BioShock, Twisted Tower обещает предоставить уникальный и оригинальный игровой опыт. Итак, будьте готовы перемещаться по извилистым коридорам, противостоять демоническим существам и стремиться к победе в самом кровавом игровом шоу, которое когда-либо видел мир.

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