Минцифры представили предложение о предоставлении Роскомнадзору права блокировать веб-сайты, содержащие информацию о способах обхода блокировок. Проект постановления правительства на эту тему был опубликован на портале проектов правовых актов.

Дата публикации данного документа - 1 сентября, и процесс обсуждения в обществе продлится две недели. В июле этого года аналогичная инициатива была одобрена комитетом Государственной Думы по информационной политике, и депутат Антон Горелкин внес поправки в федеральные законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.