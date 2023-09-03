Минцифры предложило разрешить РКН блокировать сайты за публикацию методов обхода блокировок
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Минцифры представили предложение о предоставлении Роскомнадзору права блокировать веб-сайты, содержащие информацию о способах обхода блокировок. Проект постановления правительства на эту тему был опубликован на портале проектов правовых актов.
Дата публикации данного документа - 1 сентября, и процесс обсуждения в обществе продлится две недели. В июле этого года аналогичная инициатива была одобрена комитетом Государственной Думы по информационной политике, и депутат Антон Горелкин внес поправки в федеральные законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.
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