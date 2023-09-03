В ночь с 1 сентября произошел взрыв в квартире соседей, находившихся на этаж ниже. Этот несчастный случай привел к быстрому разгоранию пламени в здании. По словам tidyckilla, они с женой смогли вовремя покинуть квартиру, и он считает, что частично им это удалось благодаря его решению не засиживаться допоздна. Он решил дождаться релиза игры Starfield в раннем доступе и сразу же начать играть.

1 сентября Starfield в буквальном смысле спасла жизнь мне и моей семье. Я ждал эту игру с тех пор, как в 2015 или 2016 году (точно не помню) появились слухи о торговом знаке. В предвкушении игры я предзаказал премиум-издание. Ночью с 31 августа я решил не спать, а поиграть подольше и исследовать эту новую вселенную. В 2:26 утра, во время игры, я услышал, как у соседей снизу что-то взорвалось. Я поставил игру на паузу, чтобы проверить в чём дело. Как только я открыл дверь, то сразу увидел, что к нашей квартире поднимается пламя. Я тут же взял жену и кота, и мы в спешке выбрались, получив только небольшие ожоги. Если бы я не заигрался в Starfield, то к тому времени уже бы спал, и мы все могли умереть, надышавшись дымом. Поэтому хочу поблагодарить эту игру за спасение меня и семьи от такой ужасной судьбы. реклама



СЛАВА ТОДДУ ГОВАРДУ!

Согласно сведениям tidyckilla, взрыв оказался довольно тихим: он даже не потревожил его жену до тех пор, пока он не разбудил ее. В то время как огонь быстро распространился и охватил дом с обеих сторон. Семья игрока сумела покинуть дом даже до того, как пламя перекрыло двери и достигло окон, однако из-за сильного задымления им пришлось на ощупь искать выход.

Парадоксальным образом, противопожарная сигнализация сработала только после того, как они открыли дверь, чтобы выбраться на улицу.